Главная Рубрики События 2023 Март 24 Дайджест новостей на 23 марта

Дайджест новостей на 23 марта

 

Дайджест новостей на 23 марта

 

[В мире]

 

31 января МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Орбана

 

1 февраля Молдавия получила из Румынии первую партию дров на зиму

 

Заместитель госсекретаря США прибыл с рабочим визитом в Монголии

 

[Внешняя политика]

 

2 февраля Лавров заявил, что чем дальнобойнее будет поставляемое Западом оружие, тем дальше придется отодвигать ВСУ

 

Турция заявила о рисках обслуживания лайнеров «Аэрофлота» и Абрамовича

 

Северная Корея направит военнослужащих и полицейских рабочими в ЛНР и ДНР

 

31 января главы МИД России и Азербайджана обсудили вопрос Лачинского коридора

 

1 февраля в доме Коломойского прошел обыск

 

3 февраля президент Азербайджана заявил, что запасов газа этой страны хватит ей и ее партнерам  по меньшей мере на 100 лет

 

Страны «Большой семерки» и ЕС ввели два потолка цен на нефтепродукты. Как это повлияет на экономику России

 

[Внутренняя политика]

 

Власти сообщили об обсуждении с бизнесом добровольного взноса в бюджет

 

9 февраля умер последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев

 

9 февраля депутат Соболев ответил предложившему ему «сдаваться полякам» Кадырову

 

Крупный бизнес отказался перечислять «добровольные» взносы в бюджет

 

В Кремле ответили на вопрос о споре между Кадыровым и депутатом Соболевым

 

[Экономика]

 

Производство сметаны в России зависит от импорта

 

История единственного в мире производителя мотоциклов с коляской

 

Производители начали скрывать уменьшение молока надписью «1 кг»

 

Магазин с аналогами товаров IKEA откроется в ТЦ «Щелковский» в Москве

 

Нехватка чипов Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по беспилотникам и ИИ

 

Операторы связи замедлили развитие инфрастрктуры

 

Россияне распродают автомобили премиум класса

 

[Общество]

 

Исследование показало, почему россияне не просят повышения зарплаты

 

Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска

 

Как молодой учитель выживает на 8 тысяч рублей

 

В Москве из мавзолея пытались похитить тело Ленина

 

[Происшествия]

 

23 января в Приморье 110 тысяч человек остались без электроснабжения в 25-градусный мороз

 

7 февраля установка с бензином загорелась на базе «Лукойла» в Кстовском районе

 

9 ферваля число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске выросло до двух

 

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах

 

[Протесты]

 

16 января в Шотландии учителя начали 16-дневную забастовку

 

16 января в Израиле тысячи студентов митинговали против судебной реформы

 

31 января в Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт

 

[Пенсии]

 

Путин подписал закон о выплате неполученных пенсий силовикам

 

Почти 23 миллиона пенсионеров получили январские пенсии досрочно

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
24-3-2023 События, , 77
Чистки в правительстве Мадуро: в отставку ушел министр нефти
  См. также  
 
 
 