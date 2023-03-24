Дайджест новостей на 23 марта
[В мире]
31 января МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Орбана
1 февраля Молдавия получила из Румынии первую партию дров на зиму
Заместитель госсекретаря США прибыл с рабочим визитом в Монголии
[Внешняя политика]
2 февраля Лавров заявил, что чем дальнобойнее будет поставляемое Западом оружие, тем дальше придется отодвигать ВСУ
Турция заявила о рисках обслуживания лайнеров «Аэрофлота» и Абрамовича
Северная Корея направит военнослужащих и полицейских рабочими в ЛНР и ДНР
31 января главы МИД России и Азербайджана обсудили вопрос Лачинского коридора
1 февраля в доме Коломойского прошел обыск
3 февраля президент Азербайджана заявил, что запасов газа этой страны хватит ей и ее партнерам по меньшей мере на 100 лет
Страны «Большой семерки» и ЕС ввели два потолка цен на нефтепродукты. Как это повлияет на экономику России
[Внутренняя политика]
Власти сообщили об обсуждении с бизнесом добровольного взноса в бюджет
9 февраля умер последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев
9 февраля депутат Соболев ответил предложившему ему «сдаваться полякам» Кадырову
Крупный бизнес отказался перечислять «добровольные» взносы в бюджет
В Кремле ответили на вопрос о споре между Кадыровым и депутатом Соболевым
[Экономика]
Производство сметаны в России зависит от импорта
История единственного в мире производителя мотоциклов с коляской
Производители начали скрывать уменьшение молока надписью «1 кг»
Магазин с аналогами товаров IKEA откроется в ТЦ «Щелковский» в Москве
Нехватка чипов Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по беспилотникам и ИИ
Операторы связи замедлили развитие инфрастрктуры
Россияне распродают автомобили премиум класса
[Общество]
Исследование показало, почему россияне не просят повышения зарплаты
Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска
Как молодой учитель выживает на 8 тысяч рублей
В Москве из мавзолея пытались похитить тело Ленина
[Происшествия]
23 января в Приморье 110 тысяч человек остались без электроснабжения в 25-градусный мороз
7 февраля установка с бензином загорелась на базе «Лукойла» в Кстовском районе
9 ферваля число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске выросло до двух
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах
[Протесты]
16 января в Шотландии учителя начали 16-дневную забастовку
16 января в Израиле тысячи студентов митинговали против судебной реформы
31 января в Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт
[Пенсии]
Путин подписал закон о выплате неполученных пенсий силовикам
Почти 23 миллиона пенсионеров получили январские пенсии досрочно