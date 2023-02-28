К годовщине СВО

“Ибо кто имеет, тому дано будет

и преумножится, а кто не имеет,

у того отымется и то, что он имеет.”

Евангелие от Матфея 13:12 — Мф 13:12:

Вот и прошел год с начала путинской авантюры под названием СВО. И что мы имеем год спустя? Если выразить по-русски, одним словом, то это… Ну, в общем, нет у нас для этого цензурных слов.

Но это слишком мало, чтобы Вы поняли всю тяжесть ситуации, в которой мы все оказались. Больше всего на меня, как на жителя приграничного региона, давят мысли о близости фронта, иногда работающее ПВО, а также обилие военных и техники на улицах города. Нет, мы еще не видим возведения укреплений на улицах, однако, в мирное время их не было видно совсем, а теперь человека в военной форме можно встретить практически где угодно. Экономика тоже подливает масла в огонь, а именно: очень неприятно видеть растущие цены на продукты, в среднем на 30-40%. Помидоры по 600р/кг я раньше видел только в Москве, когда был там в 2014, и как житель Юга России гордился тем, что на моей малой родине, помидоры по 150р/кг это уже дорого, а в сезон можно было купить вкусные даже по 40р/кг. Но то было давно, в символичном для всех нас 14-м году, а он, как известно, стал поворотным для для общества и страны. Теперь же, в конце зимы 23-го, мы в полной мере можем ощутить лишь начавшиеся в то время процессы. За восемь… ой, уже девять лет изменилось очень многое. Нас как лягушек начали варить, медленно подогревая воду, и если тогда она чувствовалась теплой и приятной, то теперь уже обжигающе горячая. За девять лет многие люди из моего поколения успели закончить школы, университеты, начать работать и даже обзавестись семьями и детьми. А как известно, семья и дети это очень хорошая мотивацию к труду, потому что взрастить нового человека это большое дело. И когда ты работаешь, постоянно перерабатывая, переработка входит уже в твою норму, а порой отказываешься от выходных, чтобы твоя семья всегда имела продукты на ужин, и вдруг понимаешь, что цены на еду растут быстрее, чем твой доход, а перерабатывать уже физически невозможно, так как в сутках всего 24 часа и 8 из них приходится тратить на сон, то в голове начинают происходить некоторые мыслительные операции, начинаешь искать причины, пути решения и выхода из положения. Замечу, что я даже сейчас пишу эти строки в 01:52, а вернулся с работы в час ночи и завтра утром снова идти на работу, хотя по календарю 24.02 и 25.02 – выходные дни, но если ты ИП-шник или самозанятый, то ты наедине со своим делом. А я фермер и у растений нет выходных и праздников, им нужна вода, свет и питательные вещества, а больше всего им нужны заботливые человеческие руки, ведь без них они погибнут, потому что это не сорняки, это культура и она не может жить без человека. Но это я отвлекся, прошу простить за профессиональную деформацию. Я лишь хочу добавить, что растущие цены на жизнь, всепоглощающая инфляция и падение реальных доходов привели к тому, что уже 17 февраля я был вынужден потратить свои последние сбережения, чтобы закрыть долги за ЖКХ и теперь моя семья беззащитна перед непредвиденными финансовыми расходами, которые для семей с детьми являются привычным делом, думаю, что семейный люди не станут оспаривать мое утверждение.

Кстати, ЖКХ в нашей стране это отдельная “песня” для большой статьи и проблемы, а также нарушения, которые там происходят, могут стать основой для целых томов, но не художественных, а уголовных, и я говорю это не понаслышке, ведь прямо сейчас у меня идет пока еще холодная, но уже война с моей УК.

Вернемся же к тому, с чего начинали – подведению предварительных итогов по прошествию первого года с начала СВО, а итоги весьма печальные: еда и продукты подорожали примерно на треть, сбережения истощились, тут я не один такой, цены также продолжают расти, детские пособия моей жене задерживают по пока не очень понятным для меня причинам, и в целом финансовые проблемы все чаще и чаще начинают вставать, правда пока у меня их получается решать, но если цены будут расти также быстро и дальше, то сколько мы еще так продержимся?

А сколько продержится население и экономика в целом? А страна? В вышедшем 24 февраля ролике, на канале Собчак, был такой человек по фамилии Марков и он назвал оптимистическим вариантом – “10 лет *запрещенное слово*”, да он даже не прикрывался порой иноязом. Я как офицер, хоть и запаса, заявляю, что этот человек несет полнейший взор, оскорбляющий мою честь и достоинство, призывая сплотиться вокруг действующего президента, который 23 года допускал разрушение и деградацию государственных институтов, ставил Сердюковых, Голиковых, Фурсенко и прочих вредителей на важные государственные посты, обещал не менять конституцию, обещал не поднимать пенсионный возраст, да и чего он только не обещал. Если сказать просто и ясно, то Владимир Владимирович Путин обещал нам мира и процветания, но он не сдержал свои обещания, вместо этого он принес нам нищету и СВО у наших границ. Он никогда и не сдержит свои обещания, потому что человека нужно судить не по его словам, а по его делам и поступкам. Человек, который за 23 года поставил всю страну на кон в угоду своей авантюре, никогда по-настоящему эту страну не любил, иначе бы он ушел еще в 2008 году. Но он не ушел, и теперь мы все здесь, все кто не смог уехать или как я не хочет убегать от проблем в своей стране.

Проблемы же эти на самом деле куда больше и глобальнее и от них не получится уехать, а Путин такой же продукт этих проблем и сложившейся мир-системы. Крах неолиберальной модели развития капитализма, ее несостоятельность в 2020-х, колоссальный рост неравенства во всем мире приведут к развалу этой мир-системы. Так жить больше нельзя, иначе мы просто будем медленно умирать от скатывания в нищету, войны, а потом и голод! Корпоративные и государственные элиты, слившись в коррупционных и финансовых сговорах грабят нас всех, через монопольное положение на системно значимые товары и услуги для населения планеты. Грабят через банки, сдирая проценты, будучи просто “прокладкой” между центральными банками и населением. Грабят через воровство прибавочного труда, не выплачивая нам и заставляя нас перерабатывать, давая иллюзию свободы и независимости, через хитрые договоры ГПХ, фрилансом, самозанятостью, замещением настоящих трудовых отношений и договоров. Они отбирают у нас свободу слова и свободу выбора, воруя голоса на выборах, тасуя результаты с помощью ДЭГ и продажных чиновников. Они воруют НАШЕ будущее и будущее наших детей, моих детей.

В каком мире мы будем жить через 10 лет? В каком мире будут жить наши дети через 20 лет? Писатели фантасты и кинематограф прекрасно описали возможный мир будущего в своих творениях. Мы там уже одной ногой. Я не хочу жить в мире господства частных корпораций, тотальной слежки и бесконечной “СВО”! А вы?

Василий Чапаев