Духовное производство и паразитарный труд

В своей самой известной книге «Женщина и социализм» великий немецкий марксист Август Бебель несколько раз поднимал вопрос о паразитарном непроизводительном труде и искал пути решения данной проблемы, поскольку считал, что такой посреднический труд, основанный на товарно-денежных отношениях, никоим образом не может быть совестимым с социалистическим обществом будущего.

Давайте же и мы перед началом наших размышлений непосредственно уясним марксистский взгляд на этот вопрос, прочитав небольшой отрывок из этой работы классика:

«Характерным признаком капиталистического производства является концентрация средств производства во все более увеличивающихся производственных помещениях. В распределении замечается обратное течение. Кого уничтожающая конкуренция вытесняет из рядов самостоятельных производителей, тот в девяти случаях из десяти старается втиснуться между производителем и потребителем в качестве продавца, чтобы обеспечить свое существование.

Отсюда бросающееся в глаза увеличение посредников, торговцев, лавочников, разносчиков, деловых посредников, маклеров, агентов, трактирщиков и т. д., как это установлено статистикой. Ныне эти лица питаются более или менее как паразиты, за счет продуктов, произведенных трудом других людей, и часто принуждены бывают, чего нельзя оспаривать, прилежно трудиться, чтобы обеспечить себе сносное существование. В новом обществе все они явятся излишними в роли торговцев, трактирщиков, маклеров, посредников».

Следовательно, если человек не занимается производительным трудом, то его деятельность является паразитической и не заслуживает почтения (а лишь сочувствия), поскольку вскоре после победы социализма она будет ликвидирована.

Однако сразу же возникает другая тема для дискуссии. Что есть производительный труд? На этот вопрос нам поможет ответить Карл Маркс и его третий том Капитала:

«Производительным трудом является труд, производящий товары, а непроизводительным трудом – труд, производящий личные услуги. Первый вид труда представлен в какой-нибудь пригодной для продажи вещи; второй вид труда должен быть потреблен во время своего выполнения. Первый вид труда охватывает все существующее в вещной форме материальное и интеллектуальное богатство – мясо точно так же, как и книги; второй охватывает все виды труда, которые удовлетворяют какую-нибудь воображаемую или действительную потребность индивидуума или даже навязываются индивидууму против его воли».

Следовательно, к общественному производству относятся материальное производство (промышленность + сельское хозяйство) и духовное производство. Все остальные виды деятельности являются в буржуазном обществе паразитарными. Однако некоторые товарищи, к сожалению, не могут прояснить для себя разницу между «интеллектуальным богатством» и «личными услугами», между духовным производством и паразитарным трудом, пытаясь объединить их под одну гребенку непроизводительного труда. Это грубейшая ошибка, и она требует отдельного разбора.

Но перед этим уясним себе дополнительно позицию Карла Маркса по вопросу о духовном производстве. В том же третьем томе Капитала он указывал на то, что «антагонизмы в области материального производства делают необходимой надстройку из идеологических сословий, деятельность которых, – хороша ли она или дурна, – хороша потому, что необходима».

Вместе с этим мы обязаны помнить, опираясь на законы капиталистической экономики, что число людей, которые принадлежат к идеологическим сословиям, не должно превышать fauxfrais (мелких расходов) материального производства. Если у вас в обществе слишком много таких юристов, учителей, всякого рода писателей; актеров, музыкантов; политических деятелей, чиновников, то часть из них становится излишней. Эта часть, оставаясь формально в сословии духовных тружеников, фактически переходит в сословие сикофантов этого общества, становится паразитической.

Этот же закон относится и к материальному производству. Если в мире происходит кризис перепроизводства какого-либо материального товара, то часть производителей этого материального товара также на время кризиса превращается в паразитическую группу, которая вскоре теряет эти свои временные качества и вновь становится группой производительной.

В силу того, что такие явления с материальной сферой мы наблюдаем относительно редко, а с духовным производством достаточно часто, то отсюда и происходит этот глупый миф, что «интеллектуальный труд» = «паразитарный труд». Только в условиях избытка духовных производственников часть из них на время становятся паразитарными, поскольку они начинают производить не духовные ценности, а мнимые услуги, симулякр духовных ценностей. В нормальных условиях общественное производство, состоящее из материального и духовного видов производств, во всех своих акторах является нужным и полезным. Но такие нормальные условия практически никогда не достигаются в полной мере…

Однако тут сразу есть вопрос. В условиях перепроизводства духовного труда в буржуазном обществекого мы действительно можем назвать необходимым обществу, а кого просто паразитом, который только прикрывается званием члена идеологического сословия?

На этот вопрос разные классы будут отвечать неодинаково. Однако правильно и четко на него ответит только пролетариат, поскольку он является классом, который не просто выражает свои узкие классовые интересы, но и борется за интересы всего общественного устройства, всего человеческого мира.

Ответ будет такой:

Если эти юристы, врачи, всякого рода писатели; актеры, паяцы, музыканты, оперные певцы, танцовщики, политические деятели в условиях буржуазного общества через свое производство интеллектуальных богатств служат физическим или духовным (пусть даже очень косвенно и наизнанку, пусть даже очень дурно) интересам пролетариата, материальных производителей, то такие люди однозначно полезны для всего общества, и рабочий класс может с гордостью отдавать на их духовную работу часть своего материального труда.

В условиях господства буржуазного сознания духовные труженики, обеспечивающее сносные условия для пролетариата, никогда не будут превышать необходимый минимум fauxfrais (мелких расходов) материального производства.

А вот тех работников сферы духовного производства, которые даже минимально не способствуют обеспечению материального производства в силу своего собственного избытка, пролетариат вправе назвать паразитами и на время приравнять к лакеям, торговцам, посредникам, маклерам, консультантам и прочим лицам, продающим мнимые услуги. Но такие интеллектуальные работники составляют исключение (хотя в отдельных сферах, например, в области политики это исключение составляет большинство (и по отношению к этим отдельным сферам действительно можно занять более жесткую риторику, не забывая при этом про содержание этой статьи)), а не правило.

Теперь перейдем к более практическому вопросу. Помня о том, что только крупная машинная промышленность (материальное производство) является основной будущей социалистической экономики, принимая во внимание тот факт, что при социализме не будет паразитарного труда, коммунистическая партия должна (обязана) делать главный акцент в своей работе именно на сферу общественного производства, а не на сферу прекарного труда (составную часть паразитарного труда наряду с псевдодуховным паразитарным трудом, о котором было сказано выше). А в сфере общественного производства коммунисты сначала должны работать с работниками материального производства (где первоочередным направлением является промышленность, а второстепенным сельское хозяйство), а только затем с работниками духовного производства.

Получается такая градация по степени важности и примерный план для каждой марксистской партии:

Промышленность – сельское хозяйство – духовное производство – паразитарный труд.

Пролетариат – сельскохозяйственный пролетариат – интеллигенция – прекариат.

В отдельных странах и в отдельных городах (в Москве сельское хозяйство сдвигается на четвертое место) схема, естественно, в силу специфики может меняться, но в рамках всей планеты план будет именно таким.

Все эти факты говорят за то, что с паразитарными тружениками нужно работать меньше всего. Включите формальную логику. Как вы будете объяснять продавцам, консультантам, посредникам, каким-нибудь курьерам, маклерам и прочим представителям этого сословия, что их профессий при социализме не будет? Это сложно. При этом никто не спорит, что с этими людьми тоже работать нужно, но только ставить их надо скорее в боевой арьергард социальной революции, а не объявлять их авангардом вместо промышленных рабочих.

Об этом говорил еще Владимир Ленин, когда критиковал работу немецких коммунистов с представителями низшего прекарного труда, производителями половых личных услуг (простите меня, но по всем критериям к нашей теме они подходят):

«Они достойны сожаления эти двойные жертвы буржуазного общества. Только грубый, близорукий человек может забывать об этом. Но одно дело понимать это, и совсем другое, как бы это выразить, организовывать проституток, как особый революционный боевой отряд, и издавать для них профессиональный орган. Разве в Германии больше нет промышленных работниц, которых нужно организовывать, для которых должна существовать газета, которых необходимо привлечь к вашей борьбе? Здесь дело идёт о болезненном уклоне. Правда, корень и там был здоровый: социальное сочувствие, возмущение против нравственного лицемерия почтенной буржуазии. Но здоровое начало подверглось буржуазному разъеданию и выродилось. Возвратить проститутку к производительному труду, найти ей место в общественном хозяйстве вот к чему сводится дело».

Я думаю, что и об остальных производителях личных услуг Ильич сказал бы примерно тоже самое, может быть, в более мягких тонах, как это, например, сделал Август Бебель в цитированной уже нами книге «Женщина и социализм». Общая суть вопроса от этого не меняется.

Без опоры на общественное производство и на работников общественного производства – любые разговоры о социализме есть пустая мечта. Не пора ли наконец-то это понять и все-таки уделить гораздо больше внимания прежде всего сотням «ЗИЛов» и «ВАЗов», «Хруничевых» и «Салютов», десяткам НИИ и НИЦев? Может быть тогда победа придет гораздо быстрее?