«Во всем виноват совок!»

Зашел тут на Ютьюб канал Newsader, который хочу похвалить за большую информативность про боевые операции в так называемой зоне СВО.

Но речь пойдет не об этом. Приглашенный автором канала гость Юрий Гиммельфарб, историк и оппозиционный российский журналист, высказался в том духе, что боевые действия со стороны граждан России поддерживает «совок», люди, задохнувшиеся от свежего ветра перемен и проклинающие 90-е годы.

Богатая социологическая выборка, нечего сказать.

И тогда в начале 90-х, и сейчас можно только недоумевать насколько у нашего обывателя, проклинаемого политиком, действительно и тогда и сейчас отсутствуют всякие контроллеры безопасности, никто не думал тогда ни о последствиях растущего неравенства, которое наш гражданин был готов в свое время благословить, при этом относя себя к успешным лидерам будущего общества, а сегодня о последствиях вмешательства во внутренние дела сопредельных стран.

Но в 90-е годы был расстрелян парламент и отменены выборы в Советы всех уровней, это ли свежий воздух? Далее в 90-е годы стал «цивилизованно» идти процесс дезинтеграции бывших республик Союза ССР вопреки европейской интеграции, а выходцы из этих республик, ставшие жителями РСФСР, второго гражданства ни в одной из них не обрели. Это ли политика упрочнения национальных суверенитетов?

Далее автор говорит и о том, что «людям в СССР навязали «извращенные экономические отношения». Вот как! Это стабильность выплаты заработной платы и отсутствие безработицы? Все эти «извращения» устранены. Зато нам навязали возможность искать работу за свой счет, чего не предусмотрено даже в Штатах, где процесс поиска может идти в прикрепленных офисах службы занятости. Или возможность работать кустарным методом? Даже в глухие 70-е годы в городах ниже областного подчинения можно было вести индивидуальную трудовую деятельность, хотя назвали ее так гораздо позже.

Может быть фонды потребления? Сейчас также существуют социальные фонды, но у них нет перспектив развития, а заработная плата в Союзе ориентировалась не на минимальный доход, а по крайней мере на средний. Была, кстати, в Москве поликлиника платного вызова специалистов на дом, ездили у нас специалисты и отдыхать за рубеж (хотя, конечно, не все и, разумеется, не те, кто работал в оборонке).

Сейчас же поддерживают любые действия властей скорее люди, не имеющие советского высшего образования и не знающие, где на карте Воронеж, а где Львов, не изучавшие историю своей страны должным образом, не читающие новостей и т. д. Этим людям можно рассказать что угодно. Их можно заставить поверить в марсиан, приземлившихся в Хабаровском крае, ведь они верят козни в мифических англосаксов, которые вообще-то исчезли в конце XII века. И что самое главное — эти люди верны фундаментальному принципу «начальство всегда право». Советский Союз, внедрявший массовое просвещение, породил массы людей, которые не хотели подчиняться советской бюрократии, критически оценивали пропаганду и готовы были искать собственные ответы на вопросы текущего дня. Не сумев конструктивно использовать этот потенциал, СССР погиб. Но на смену ему пришли порядки, породившие не только «свободных граждан», но и разобщенную массу людей, лишенных гражданского сознания, лишенных базовых знаний об устройстве общества, занятых только личным выживанием и зависимых от государства и чиновников настолько, что о подобном во позднем СССР и помыслить было невозможно. А потому и насаждается среди этой массы соответствующее мышление Только не «совковое», а великодержавное и верноподданническое. Жаль, что разницу многие блоггеры и политики не замечают. Или боятся замечать.

А. Выхухолев