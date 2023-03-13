Главная Рубрики Дебаты 2023 Март 13 «Во всем виноват совок!»

«Во всем виноват совок!»

 

«Во всем виноват совок!»

 

Зашел тут на Ютьюб канал Newsader, который хочу похвалить за большую информативность про боевые операции в так называемой зоне СВО.

Но речь пойдет не об этом. Приглашенный автором канала гость Юрий Гиммельфарб, историк и оппозиционный российский журналист, высказался в том духе, что боевые действия со стороны граждан России поддерживает «совок», люди, задохнувшиеся от свежего ветра перемен и проклинающие 90-е годы.

Богатая социологическая выборка, нечего сказать.

И тогда в начале 90-х, и сейчас можно только недоумевать насколько у нашего обывателя, проклинаемого политиком, действительно и тогда и сейчас отсутствуют всякие контроллеры безопасности, никто не думал тогда ни о последствиях растущего неравенства, которое наш гражданин был готов в свое время благословить, при этом относя себя к успешным лидерам будущего общества, а сегодня о последствиях вмешательства во внутренние дела сопредельных стран.

Но в 90-е годы был расстрелян парламент и отменены выборы в Советы всех уровней, это ли свежий воздух? Далее в 90-е годы стал «цивилизованно» идти процесс дезинтеграции бывших республик Союза ССР вопреки европейской интеграции, а выходцы из этих республик, ставшие жителями РСФСР, второго гражданства ни в одной из них не обрели. Это ли политика упрочнения национальных суверенитетов?

Далее автор говорит и о том, что «людям в СССР навязали «извращенные экономические отношения». Вот как! Это стабильность выплаты заработной платы и отсутствие безработицы? Все эти «извращения» устранены. Зато нам навязали возможность искать работу за свой счет, чего не предусмотрено даже в Штатах, где процесс поиска может идти в прикрепленных офисах службы занятости. Или возможность работать кустарным методом? Даже в глухие 70-е годы в городах ниже областного подчинения можно было вести индивидуальную трудовую деятельность, хотя назвали ее так гораздо позже.

Может быть фонды потребления? Сейчас также существуют социальные фонды, но у них нет перспектив развития, а заработная плата в Союзе ориентировалась не на минимальный доход, а по крайней мере на средний. Была, кстати, в Москве поликлиника платного вызова специалистов на дом, ездили у нас специалисты и отдыхать за рубеж (хотя, конечно, не все и, разумеется, не те, кто работал в оборонке).

Сейчас же поддерживают любые действия властей скорее люди, не имеющие советского высшего образования и не знающие, где на карте Воронеж, а где Львов, не изучавшие историю своей страны должным образом, не читающие новостей и т. д. Этим людям можно рассказать что угодно. Их можно заставить поверить в марсиан, приземлившихся в Хабаровском крае, ведь они верят козни в мифических англосаксов, которые вообще-то исчезли в конце XII века. И что самое главное — эти люди верны фундаментальному принципу «начальство всегда право». Советский Союз, внедрявший массовое просвещение, породил массы людей, которые не хотели подчиняться советской бюрократии, критически оценивали пропаганду и готовы были искать собственные ответы на вопросы текущего дня. Не сумев конструктивно использовать этот потенциал, СССР погиб. Но на смену ему пришли порядки, породившие не только «свободных граждан», но и разобщенную массу людей, лишенных гражданского сознания, лишенных базовых знаний об устройстве общества, занятых только личным выживанием и зависимых от государства и чиновников настолько, что о подобном во позднем СССР и помыслить было невозможно. А потому и насаждается среди этой массы соответствующее мышление Только не «совковое», а великодержавное и верноподданническое. Жаль, что разницу многие блоггеры и политики не замечают. Или боятся замечать.

 

А. Выхухолев

 

 

 

 

 

 

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13-3-2023 Дебаты, , , , , , 104
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