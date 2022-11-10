Участвуют в выборах Лула и Жаир

Октябрь 2022 года, в Бразилии проходят президентские выборы. Два кандидата, находящиеся на противоположных концах политического спектра: Лула де Силва и Жаир Болсонару.

Первый – член социалистической Партии Трудящихся, Лула де Силва. В своё время он уже был дважды президентом Бразилии: в 2002-2006, а затем был переизбран на второй срок 2006-2011 годов.

В 2000х годах при президентстве Лулы Бразилия совершила резкий скачок в экономическом и социальном развитии. За период 2003-2009 годов ВВП вырос на 27,6% [1], экономический рост достиг 7,5%. Экономическая программа Лулы характеризовалась рынком с жёстким государственным регулированием. Стоит отметить ключевые моменты, на которых акцентировал внимание Лула – жёсткий государственный контроль финансов и контроль инфляции.

При Лулы был взят курс на социальную поддержку населения Бразилии. Было принято немало усилий на снижение неравенства и поддержку уязвимых слоёв населения. Был принят “Семейный пакет”, по которому до 12 млн. бедных семей получали ежемесячные выплаты. Другая социальная программа, “Нулевой Голод”, была направлена на борьбу с голодом и бедностью, в ходе которой беднейшие слои населения обеспечивали доступом к бесплатной еде и воде. Уровень неравенства в Бразилии упал до 33% при правлении Лулы де Силва [2], а безработица упала с 9,99% в 2003 до 7,74% в 2010 [3]. Более того, в 2005 году правительство, несмотря на прогнозы, на 2 года раньше выплатило государственный долг Мировому Валютному Фонду.

Несмотря на тотальную поддержку населения, связанную с крепкой социальной политикой и экономическим укреплением государства, Луле так и не удалось справиться с только нарастающей преступностью. Количество убийств так и осталось одним из самых высоких в мире – до 25 летальных случаев на 100 тыс. человек [4]

Партия Трудящихся, членом которой является Лула де Сильва, была основана в 1980. Изначально базировалась на довольно широком спектре представителей марксизма, социал-демократии и религиозного движения: от троцкистов и профсоюзных деятелей до умеренных левоцентристов и членов движения теологии освобождения. Однако, такое шаткое единство не могло сохраняться долго: в 1991 году в ходе первого крупного раскола из неё выходят троцкисты и радикально настроенные профсоюзные деятели, в 2004 году в ходе другого раскола из партии исключаются те, кто критиковал деятельность Лулы на посту президента. Как итог, партия целиком встала на социал-демократические и центристские позиции.

Партия как таковая уже давно не стремится ни к какому социализму. Ключевая программа партии строится на системе рынка с государственным регулированием, что, собственно говоря, и подтвердилось при правлении Лулы.

Правление Лулы также характеризовалось и разгулом коррупции. Во время первого срока президента генеральная прокуратура Бразилии вынесла обвинения более чем сорока чиновникам из администрации президента. В ходе расследований сам Лула де Сильва так и не был признан виновным, однако косвенные факторы, например, заявление представителя штата Сан-Паулу АрлиндоЧиналии говорят о том, что Лула мало того, что был осведомлён о коррупционных схемах, так и, вероятно, участвовал в сие махинациях.

Также, крупнейший коррупционный скандал разразился в 2015 году. Тогда, в апреле, начало расследование, в ходе которого утверждалось, что Лула лоббировал государственные компании для продвижения компании Одебрехт (Odebrecht). Также утверждалось, что по настоянию Лулы Бразильский Банк Развития финансировал проекты в ряде стран. Всего в сторону Лулы было направлено до 9 исков. В июне этого же года глава Odebrecht Марсело Одебрехт был арестован за получение взятки в 230 млн. долларов. Позже, в 2016 году в рамках операции “Автомойка” был произведён обыск в доме Лулы, после чего его повели на допрос, в ходе которого утверждалось то, что бывший президент принимал взятки от нефтяной компании Petrobras, которые использовал на своей предвыборной компании перед вторым сроком, а также на финансирование своей партии.

Позднее ДилмаРусеф, президент Бразилии, в 2016 году назначила Лулу главой своей администрации. Данный ход спас Лулу от расследования, так как по бразильскому законодательству члены Кабинета Министров имеют иммунитет от любого рода расследований и обвинений со стороны правоохранительных органов. Как итог, Лула мог быть судим только Высшим Федеральным Судом Бразилии, однако даже это его не спасло.

В январе 2018 года Лула был приговорён к сроку в размере 12 лет тюрьмы, в апреле был взят под стражу. Однако, не всё так просто. В июне 2018 года в сеть были слиты сообщения в Телеграмме между судьёй Сержио Моро, судившем Лулу на заседании, и прокурором той самой операции “Автомойка” ДельтаномДаллагнолом. Исходя из этих сообщений наглядно видно, что эти двое сговорились посадить Лулу в тюрьму по сфальсифицированному обвинению, чтобы он не смог участвовать в президентских выборах 2018 года. Сразу началось повторное расследование с привлечением иностранных юристов, в ходе которого Лулу отпустили спустя 580 дней тюремного заключения.

А что же другой кандидат в президенты? Давайте вернёмся к ЖаируБолсонару.

Второй – действующий президент, правый националист и консерватор. В своё время выражал поддержку военной диктатуре 1964-1985 года [5], также активный противник любых левых сил. В 2016 году поддержал импичмент президента ДилмыРусеф, в своё время учавствовавшей в городской герильи против правительства военной хунты, идеологом которой был бразильский революционер Карлос Маригелла. Также своими объектами для подражания называл Дональда Трампа и Альберто Фухимори – президента Перу, в 1992 году совершившем антиконституционный переворот, промышлявшего с подачи ЦРУ и USAID этническими чистками и принудительными стерилизациями бедных слоёв населения [6].

Правление Болсонару в экономическом контексте было крайне полярным. С одной стороны, были проделаны большие усилия на интеграцию Бразилии в мировую экономику. В Пекине во время азиатского турне Болсонару было подписано одиннадцать экономических соглашений на двустороннее сотрудничество Бразилии и Китая в области торговли, совместного развития науки и сельского хозяйства. В ноябре 2019 же в Бразилиа на саммите БРИКС было подписано ещё восемь соглашений, направленных на увеличение совместной торговли и инвестиций.

Что по итогам?

Товарооборот с Китаем достиг 98,14 млрд. долларов за 2019 год. По сей день Китай – крупнейший партнёр Бразилии (24,4% внешней торговли), обгоняя США (14,9 %) и все другие страны БРИКС вместе взятые [7]. В первую очередь с экономических соглашений бенефиты получали китайские государственные компании, которые по итогам соглашений приняли участие в аукционах по разработке подсолевых месторождений нефти в Бразилии. Вопрос о бразильских ресурсах, к слову, для правительства Китая стоит остро. Двусторонние договоры сходились на том, что в обмен на нефть и газ Китай поставлял в Бразилию высокотехнологичную технику, в том числе и оснащение для 5G сетей.

Видя это, правительство США настойчиво призывало в 2019 году Бразилию не вступать в переговоры с Нефритовым Кси, однако Болсонару не послушал Белый Дом.

Но несмотря на то, что Бразилия – член БРИКС, экономически сходящийся с Китаем, США при Трампе делали больший шаги к сближению с Болсонару. В марте 2019 Жаир делает первый визит в Соединённые Штаты, в ходе которого были подписаны двусторонние соглашения об обмене и защите технологий, а также о развитии совместной космической отрасли – было объявлено о возобновлении космодрома Алкантара. В результате 31 июля 2019 Трамп объявляет Бразилию “одним из ключевых союзников США вне НАТО”.

В ходе торговой войны США и Китая, Бразилия так и колебалась между двумя сторонами, подписывая торговые соглашения то с первыми, то со вторыми. Причем, ориентировались именно на Китай: США, хоть они и старались наладить торговлю и общие проекты и Бразилией, им не удалось отвернуть правительство Болсонару от Пекина, что вылилось в череду санкций и ряд торговых ограничений: например, в декабре 2019 Трамп объявил о новых пошлинах на экспорт стали и алюминия из Бразилии в США.

Во внутренних делах часть политики была направлена на либерализацию экономики. Большие усилия направлялись на приватизацию бразильских государственных компаний. Целью было, по заявлениям правительства, снижение нагрузки на госбюджет и создание до 10 млн. новых рабочих мест. Таким образом исполнительная ветка власти получила полномочия на передачу в частные руки до 46 государственных компаний. По итогам, к концу 2019 года было приватизировано до 18 компаний, входящих в структуры “Петробраз” и “Электробраз”. К тому же по решению правительства было отменено субсидирование более 35 компаний с госучастием, а также сокращены инвестиции. В августе 2019 года была анонсирована новая волна приватизации. В список вошли 16 госкомпаний: почтовый оператор “Корреос”, производитель микроэлектроники “СЕИТЕК”, управляющая портом Сантус компания “Кодесп” и т.д.

Как итог всей экономической политики, темпы роста Бразилии на конец 2019 года снизились с 1,3% до 1,1%; промышленное производство снизилось до 1,1%, безработица достигла 11% от всего населения, инфляция выросла до 4,3%, дефицит госбюджета достиг 5,9% ВВП, а размер госдолга – 75,8% [8][9].

По экономике и общему состоянию дел сильно ударила эпидемия COVID-19 и сопровождающая его мировая рецессия. Довольно оперативно правительство Болсонару начало проводить комплекс мер, направленных на поддержание экономики и бразильского социума. К концу апреля 2020 года сумма достигла 236,8 млрд. долларов на поддержание уязвимых слоёв населения и кредитование малого и среднего бизнеса. Для удешевления этого кредитования 18 марта 2020 года Центральный Банк снизил базовую процентную ставку до 3,75%, то есть до своего исторического минимума. По приблизительным оценкам, комплекс социальной поддержки во времяCOVID-19, насчитывающий 15,5% ВВП (это ещё и не включая средства ЦБ), может привести к крупной разбалансировке экономики, что в свою очередь ещё сильнее ударит по Бразилии.

В социальной политике Болсонару известен своей консервативной, шовинистической риторикой. Категорически его правление не было принято женским населением, недовольным сексистскими высказываниями президента, а также индейцы Амазонии, положение которых ухудшается ещё с прошлого века в силу расширения добычи полезных ископаемых крупными компаниями, что постепенно уменьшает жизненное пространство коренного населения.

В то же время в июне 2019 года страну охватил крупнейший митинг, начавшийся против пенсионной реформы, насчитывавший до 45 млн. человек. По данным Бразильского института изучения общественного мнения и статистики, на конец 2019 года до 53% населения не поддерживали правительство Болсонару. Сочетание комплексного социально-экономического кризиса в Бразилии, бушующей эпидемии COVID-19, а также провальной политики приватизации и правых шовинистических антирабочих лозунгов и притеснения прав коренного населения не добавляли поддержки правительству Болсонару.

Однако, несмотря на правление полярно противоположных друг другу по взглядам президентов, есть в их правлении одно ключевое сходство. Лула де Сильва, каким бы социально-ориентированным политиком не был, не заботился о благосостоянии населения, ни в коем случае не позволяет сказать, что данный человек – социалист. Я говорю о процессе становления Бразилии локальным новоимпериалистическим государством.

Бразилия, находясь на полупериферии мир-системы, уже давно укрепилась как лидер латиноамериканского региона. Сие государство, как и другие государства Латинской Америки, в XX веке пережили довольно жестокий период. Когда в ходе Октябрьской Революции 1917 года уже развалившаяся Российская империя вышла из мир-системы, она лишила западных капиталистов поставок дешёвого сырья. Роль этого поставщика сырья заняла Латинская Америка.

Южноамериканский регион сам по себе – регион, невероятно богатый на природные ресурсы. Конкретно обращаясь к Бразилии, можно упомянуть следующее:

Гидроэнергетика. Амазонка – крупнейшая река в мире, обеспечивает Бразилию 120 млн. кВт энергии за счёт гидроэлектростанций. На 2020 год до 63,8% энергии Бразилии приходится на гидроэнергетику [10].

Каучук. Каучук – латиноамериканская монокультура. Когда люди научились обрабатывать эту культуру, в Латинской Америке, в частности в Бразилии случилась Каучуковая Лихорадка, в ходе которой в страну хлынули иностранные инвестиции.

Металлы. Бразилия богата рядом полезных металлов. В частности, государство является пятым в мире экспортёром бокситов и марганца, а также вторым в мире экспортёром железа.

Сельское хозяйство. Один из главных продуктов на экспорт является кофе, Бразилия – первая в мире по экспорту кофе. Помимо этого, производится и экспортируется кукуруза, рис, соя и подобные культуры, растущие в тёплом влажном климате.

Помимо огромного количества природных ресурсов, Бразилия изобилует также и человеческим ресурсом. Как известно, при константном спросе изменение меновой стоимости товара прямо пропорционально изменению предложения. В XX веке на фоне резкого роста населения в Бразилии, а, следовательно, и рабочей силы, спрос на эту рабочую силу не успевал удовлетворять предложение. В следствии – невероятно низкая цена жизни человека в латиноамериканском регионе, что вылилось в обходные пути поиска заработка для людей, основой которых является преступность, а конкретно – наркобизнес.

Бразилия – один из мировых поставщиков кокаина, лидер экспорта наркоты в Европу. Бразилия ныне – критически важный узел в мировом наркотрафике. Именно в это государство кокаин стекается из других латиноамериканских государств, после чего через океан поставляется в США, Европу и Азию. В 2016-2018 гг. Бразилия вышла на первое место по экспорту белого порошка, когда за эти годы таможня изъяла около 4,3 тонн кокаина с транспортных судов [11].

В XX веке – начале XXI веке бесспорным владыкой на латиноамериканской земле была Америка. Америка устраивала военные перевороты в странах, где не дай бог придёт левое правительство, американские компании приватизировали латиноамериканские компании, американские службы по типу ЦРУ и USAID активно вмешивались во внутреннюю политику стран и т.д. и т.п. В современных же реалиях по мере ослабления США на посту мировой сверхдержавы, мирового гегемона, и усиления КНР, метящего на эту позицию, влияние Америки в Латинской Америке, а, следовательно, и в Бразилии соответственно.Это даже видно по политике ЖаираБолсонару, когда суммарно торговых договоров с КНР было подписано больше, чем тех же договоров с США.

На фоне деиндустриализации как тренда мирового капитализма, когда индустриально развитые страны первого мира в погоне за дешёвой рабочей силой стали переносить дорогое производство в страны второго и третьего мира, пролетаризация Бразилии и Латинской Америки стала увеличиваться за счёт увеличения индустриальных средств производства. Например, количество рабочей силы увеличилось с 1990 по 2000 год с 59 до 82 млн. человек, и с 2000 по 2019 с 82 по 104 млн. человек [12].

Большая часть промышленности Бразилии контролируется иностранными компаниями, либо крупнейшими национальными монополиями, что, к слову, не изменилось при правлении Лулу. Характер капитализма в Бразилии – чистейший бюрократический государственно-монополистический капитализм. Именно таково лицо любого современного капитализма. Зерноторговля целиком лежит под мировым предприятием “Bunge”; авиапромышленность Бразилии целиком лежит под конгломератом “Embraer” – одним из мировых лидеров рынка авиатехники; автопромышленность, которая, к слову, является одной из крупнейших в мире, полностью сосредоточена в руках таких гигантов, как “Fiat”, “Volksvagen”, “Ford”, “GeneralMotors”, “Toyota” и подобные.

Используя экономический союз МЕРКОСУР (MercadoComúndelSur), бразильские национальные монополии постепенно завоёвывали латиноамериканский рынок, в следствии чего Бразилия стала крупнейшей экономической ячейкой материка. МЕРКОСУР с суммарным населением в 216 млн. человек производит до 908 млрд. долларов мирового ВВП в год, что делает (не только этот показатель, об этом больше читай у Штефана Энгеля) страны, входящие в него, одним из крупнейших мировых центров накопления капитала, локальным империалистом в котором является Бразилия – бюрократическое государственно-монополистическое новоимпериалистическоеполупериферийное государство второго мира.

Как видим, бум развития Бразилии в XXI веке пришёлся на правление именно Лулы. Несмотря на рост благосостояния граждан, делалось это за счёт укрепления национальных и иностранных монополий на местных латиноамериканских рынках и государственного регулирования. Иными словами, происходило это всё, пока были инвестиции из других государств, приправленных государственным регулированием. В один момент, когда настанет новый виток мирового экономического кризиса, эксплуатация рабочих лишь усилится. Брализия, исходя из своей роли локального империалиста, легче перенесёт этот кризис, однако факт есть факт: пока сохраняется власть монополий, да и капитализм как система – освобождения рабочего класса не произойдёт, и очередной “социалист” в правительстве ничего не решит.

Источники:

1) Infolatam. 30.12.2010.

2)Социальное неравенство в Бразилии достигло исторического минимума // РИА Новости

3) Brazil Unemployment Rate 1991-2020 // Macrotrends.com // URL: https://www.macrotrends.net/countries/BRA/brazil/unemployment-rate

4)Brazil Crime Rate & Statistics 1990-2020 // Macrotrends.com // URL: https://www.macrotrends.net/countries/BRA/brazil/crime-rate-statistics

5) Юрий Божич. Бразилия ÜberAlles. Чем Болсонару угрожает мировому порядку.

6) Кок Роч. Краткая история SenderoLuminoso.

7) Симонова Л. Н. Бразилия сегодня. Предвыборная риторика и реальная политика Ж. Болсонару.

8) Brazil: Macroeconomic Monitor and reform agenda / Ministerio da Economia. 2020. 11. 02.

9) Panorama Macroeconomico. Febrero 2020 / Ministerio da Economia. 2020.11.02.

10) ЭлектроэнергетическийкомплексБразилии. EES EAEC. Мировая энергетика (23 января 2022 года).

11) Бразилия стала основным поставщиком наркотиков в Европу. Vesti.ru.

12) Бразилия: Рабочая сила. ru.theglobaleconomy.com