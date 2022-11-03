Октябрьские форумы европейских левых

В завершившемся октябре состоялось сразу два важных для современного левого движения Старого Света мероприятия — съезд Партии европейских социалистов (ПЕС) и VI Европейский форум левых, зелёных и прогрессивных сил.

Берлинский съезд евросоциалистов, прошедший 14 и 15 октября, был приурочен к 30-летию оформления ПЕС, остающейся на сегодня, несмотря на кризис европейской социал-демократии, самой влиятельной на левом фланге транснациональной политической силой в Европе. Безусловно, во всех институтах и учреждениях Европейского Союза (ЕС), как представительных, так и исполнительных, общий политический вес ПЕС на много превышает потенциал других прогрессивных сил. Возглавляя 7 стран-членов ЕС из 27, ПЕС объективно может рассматриваться как вторая по влиянию после правоцентристской Европейской народной партии транснациональная партия в масштабе ЕС.

С учётом того, что в прошлом году социал-демократы возглавили самую мощную страну Евросоюза — Германию — вполне логичным было то, что хозяйкой очередного конгресса европейских социалистов выступила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Канцлер Германии Олаф Шольц «на полях» съезда ПЕС организовал в Берлине также встречу социал-демократических премьер-министров.

Берлинский форум евросоциалистов имел отчасти и кадровое измерение. Вместе бывшего премьер-министра Болгарии Сергея Станишева новым председателем ПЕС в столице Германии был избран почти единогласно Стефан Лёвен, занимавший до 2021 г. должности премьер-министра Швеции и председателя Социал-демократической рабочей партии Швеции. С. Лёвен — достаточно авторитетный в левоцентристских кругах политик, имеющий прочные связи с профсоюзным движением (в своё время он сам возглавлял национальный профсоюз шведских металлистов). Работая премьер-министром Швеции, во время председательства северного королевства в ЕС, он внёс существенный вклад в запуск т. н. Европейской социальной опоры. Параллельно Генеральным секретарём ПЕС стал представитель СДПГ Ахим Пост. В своём выступлении на берлинском съезде С. Лёвен констатировал: «Мы живём в неспокойные времена. Очень серьёзная ситуация с безопасностью, климатическая угроза, растущие разногласия, высокие цены на энергоносители и угроза демократии — вот основные проблемы, с которыми мы столкнулись».

С учётом того, что ПЕС представляет собой одну из «правительственных» на уровне ЕС политических сил, вполне логично было то, что на своём конгрессе европейские социал-демократы обратились к наиболее актуальным и острым проблемам современной Европы. В частности, к проблематике энергетике. В данной связи евросоциалисты призывают гарантировать энергетическую безопасность, перестроить рынок энергетики, поставить заслон «чрезмерным» прибылям в энергетической сфере, усилить европейскую энергетическую стратегию посредством массовых инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Традиционно левоцентристы в ЕС являются решительными поборниками углубления интеграционных процессов в различных сферах. Съезд ПЕС в Берлине вновь эту тенденцию подтвердил. В одобренной делегатами генеральной резолюции было подчёркнуто, что для того, чтобы побороть национализм и крайне правый популизм, необходимо выстраивать Европейский Союз для людей — социальный Союз качественных рабочих мест и включённости, Союз равенства, где нет место дискриминациям, экономический Союз разделяемых всеми гражданами процветания, справедливости и солидарности, Энергетический Союз, уважающий окружающий среду, промышленный Союз инноваций, Союз здравоохранения для всех, а также Союз прав, равенства и партисипативного гражданства.

Съезд ПЕС подтвердил, что, поддерживая Общую политику безопасности и обороны ЕС, именно как дополнение НАТО, европейская социал-демократия позиционирует себя как отчётливо «евроатлантическая» сила. В данной связи совершенно определённо выглядит позиция европейского левоцентризма по «украинскому досье». В тексте генеральной резолюции по данному поводу подчёркивается: «Агрессивная война, проводимая Россией против Украины, представляет не только атаку против суверенитета Украины, она является также атакой против мира в Европе и против европейских ценностей». ПЕС призывает к проведению скоординированной политики помощи Киеву, экономике и институтам Украины, с тем, чтобы европейские кредиты помогли восстановить разрушенную инфраструктуру страны. Евросоциалисты без обиняков подчеркнули, что ПЕС будет и дальше поддерживать санкционную линию ЕС в отношении Российской Федерации до тех пор, пока российские войска полностью не покинут территорию Украины и «справедливый мир» не будет восстановлен.

Буквально через неделю после берлинского конгресса состоялся уже шестой по счёту Европейский форум левых, зелёных и прогрессивных сил. Он прошёл с 19 по 21 октября в Афинах, форум организовала партия СИРИЗА, представляющая собой самую сильную на сегодня национальную партию внутри Партии европейских левых (ПЕЛ), которая с 2017 г. инициирует проведение ежегодных встреч Европейского форума.

Стратегической целью ПЕЛ является сформировать в Европе структуру, напоминающую по политической широте охвата действующий в Латино-Карибской Америке Форум Сан-Паулу (ФСП), в котором, как известно, участвуют десятки самых разных левых партий — от крайне левых до социнтерновских. Включая, к слову, и практически все правящие в Латинской Америке левые партии — от Кубы до Чили. Конечно, пока что Европейскому форуму левых, зелёных и прогрессивных сил ещё далековато до его «латиноамериканской модели». В частности, в том, что касается «плюралистичности». Так, если радикальный левый спектр «Старого Света» представлен среди участников форума весьма прилично (это не только коммунистические и левосоциалистические партии, участвующие в ПЕЛ, но и, в частности, ирландская «Шинн Фейн», киприотский АКЕЛ, «Непокорённая Франция», Партия труда Бельгии), то всё-же ПЕС и Европейская зелёная партия (а эти панъевропейские силы имеют в рамках Европейского парламента больший политический вес, нежели ПЕЛ) в последние годы на встречах Европейского форума смотрятся куда более скромно, так сказать, на верхушечном уровне (отдельные евродепутаты, руководители европейских фондов, чиновники из аппарата европейских партий).

Подобно ФСП, Европейский форум также пытается практиковать разнообразные измерения своей деятельности. Так, на мероприятии в Афинах, прошли соответственно феминистская, молодёжная и культурные ассамблеи, специальная секция была посвящена проблемам милитаризма и безопасности, профсоюзные активисты организовали обсуждение вопросов борьбы за «социальную Европу».

С учётом объективно более радикального профиля присутствовавших на форуме в Афинах (по сравнению с берлинским съездом социал-демократии), логично, что в одобренной участниками Европейского форума Итоговой декларации содержались более жёсткие оценки актуальной ситуации в Европе. В частности, в этом документе подчёркивается, что «народы Европы страдают от продолжающегося кризиса, проявляющегося в ухудшении качества жизни народов и ослабления социальных, гражданских и экономических прав.» С точки зрения европейских левых сил, нынешняя экономическая ситуация является результатом несостоятельности неолиберализма в плане решения экономических проблем. Делегаты Европейского форума также констатировали, что пандемия COVID-19 лишь обострила такие знаковые социальные проблемы, как жильё, достойная работа, чистая вода, социальная защита, общественное здравоохранение и функционирование общественных служб.

С учётом того, что самые разные направления европейского левого движения заняли ещё в начале года чётко критичную позицию в отношении действий России в Украине, вряд ли удивление вызывает тот факт, что в Итоговой декларации говорится: «Мы осуждаем незаконное российское вторжение в Украину, которое спровоцировало войну, которая тащит Европу и остаток мира в ситуацию с непредвиденными последствиями». Вместе с тем, если, допустим, ПЕС некритично выравнивается в данной ситуации на евроатлантизм, Европейский форум левых, зелёных и прогрессивных сил констатировал, что Евросоюз оказался неспособен уважать Минские соглашения, и предложил — во имя торжества мира — провести под эгидой Организации Объединённых Наций международную конференцию по проблемам коллективной безопасности и разоружения в Европе. Опять же если социал-демократы поддерживают оборонное измерение европейской интеграции, Европейский форум чётко выступил против перспективы милитаризации ЕС. Одновременно «евролевые» высказались за качественную демократизации европейской миграционной политики и высказались за прекращение турецкой оккупации Северного Кипра. Также была высказана полная солидарность с прогрессивными и левыми силами в Латинской Америке.

Участников Европейского форума изначально объединяет приверженность идее левых и прогрессивных сил в масштабе Европы. Отмечая, что в современных условиях задачей всех левых сил является борьба против подъёма крайне правых и неофашистских тенденций, участники афинского форума констатировали, что «единство и сотрудничество между прогрессивными силами является более критичным, чем когда-либо».

Открывшийся парламентскими выборами в Швеции и Италии новый «политический сезон» показывает, что рывок радикальных правых сил превращается, похоже, в общеевропейскую проблему. И это будет вызовом как для левого центра, так и для радикальных левых сил. Соответственно, поиск форм единства сил прогресса, действительно, носит сегодня актуальную значимость. И для Европы в целом, и для отдельно взятых стран.