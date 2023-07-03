Дайджест новостей на 3 июля
[Внешняя политика]
В Москве и Киеве готовы принять спецпосланников Папы Римского Франциска
Более тысячи россиян запросили убежище в Финляндии в связи с частичной мобилизации
МВД объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана
В Германии начали расследование отравления российских журналистов
ЕС намерен включить в 11-й пакет санкций более 90 компаний за обход ограничений против РФ
Поставки СПГ из России в Китай подскочили на 50% с начала 2023 года
Экспорт угля через российские порты в январе—апреле вырос на 18%
Китай отказался закупать российскую пшеницу
Путин назвал спешным сотрудничество стран ЕАЭС
[Внутренняя политика]
Депутатам Госдумы предложили сдержаннее вести себя в соцсетях
Глава ЦИК Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что минимальный размер оплаты труда будет увелииваться опережающими темпами
Призывников обяжут сдавать свои загранпоспорта в полицию после поления повестки
Ассоциация бизнес-патриотов предложила ввести шестидневную рабочую неделю
Мишустин назвал инфляцию в России самой низкой в Европе
Минпромторг призвал кадровую проблему ключевым вызовом для промышленности
Госдума расширила перечень экстремистских материалов, за которые грозит штраф
[Экономика]
«Уралкалий» подписал на ПМЭФ меморандумы о поставках удобрений в Китай
Новую Lada Aura не смогли завести с первого раза на ПМЭФ
В Альфа-банке назвали источник денег для новой приватизации
[Общество]
Певицу Монеточку оштрафовали за отсутствие плашки «иностранного агента»
Фонд «Защитники Отечества» распределил выделенные правительством 1,314 млрд рублей. Большая часть расходов связана с организацией работы фонда и зарплатами сотрудников
Минобороны РФ зарегистрировало более 9000 новых получателей пенсий по потере кормильца в 2022 году
[Протесты]
14 июня в Каире сотрудники Би-си-си устроили забастовку из-за уровня зарплат
[Образование]
В презентации к «разговорам о важном» со шлема Гагарина убрали надпись «СССР»
[Наука]
На китайской космической станции достигнута 100-процентная регенерация кислородных ресурсов
[ Культура]
Краткая история искусства в космосе