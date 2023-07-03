Главная Рубрики События 2023 Июль 03 Дайджест новостей на 3 июля

Дайджест новостей на 3 июля

 

Дайджест новостей на 3 июля

 

[Внешняя политика]

 

В Москве и Киеве готовы принять спецпосланников Папы Римского Франциска

 

Более тысячи россиян запросили убежище в Финляндии в связи с частичной мобилизации

 

МВД объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана

 

В Германии начали расследование отравления российских журналистов

 

ЕС намерен включить в 11-й пакет санкций более 90 компаний за обход ограничений против РФ

 

Поставки СПГ из России в Китай подскочили на 50% с начала 2023 года

 

Экспорт угля через российские порты в январе—апреле вырос на 18%

 

Китай отказался закупать российскую пшеницу

 

Путин назвал спешным сотрудничество стран ЕАЭС

 

[Внутренняя политика]

 

Депутатам Госдумы предложили сдержаннее вести себя в соцсетях

 

Глава ЦИК Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года

 

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что минимальный размер оплаты труда будет увелииваться опережающими темпами

 

Призывников обяжут сдавать свои загранпоспорта в полицию после поления повестки

 

Ассоциация бизнес-патриотов предложила ввести шестидневную рабочую неделю

 

Мишустин назвал инфляцию в России самой низкой в Европе

 

Минпромторг призвал кадровую проблему ключевым вызовом для промышленности

 

Госдума расширила перечень экстремистских материалов, за которые грозит штраф

 

[Экономика]

 

«Уралкалий» подписал на ПМЭФ меморандумы о поставках удобрений в Китай

 

Новую Lada Aura не смогли завести с первого раза на ПМЭФ

 

В Альфа-банке назвали источник денег для новой приватизации

 

[Общество]

 

Певицу Монеточку оштрафовали за отсутствие плашки «иностранного агента»

 

Фонд «Защитники Отечества» распределил выделенные правительством 1,314 млрд рублей. Большая часть расходов связана с организацией работы фонда и зарплатами сотрудников

 

Минобороны РФ зарегистрировало более 9000 новых получателей пенсий по потере кормильца в 2022 году

 

[Протесты]

 

14 июня в Каире сотрудники Би-си-си устроили забастовку из-за уровня зарплат

 

[Образование]

 

В презентации к «разговорам о важном» со шлема Гагарина убрали надпись «СССР»

 

[Наука]

 

На китайской космической станции достигнута 100-процентная регенерация кислородных ресурсов

 

[ Культура]

 

Краткая история искусства в космосе

Рабкор.ру
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3-7-2023 События29
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