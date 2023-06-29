Беседа на тему: СВО, трансформация Российского общества

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

«СПЕЦОПЕРАЦИЯ», ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

и БУДУЩЕЕ ВЛАСТИ

30 ИЮНЯ (пятница) в 19.00

докладчик: О. Журавлев

Беседа проводится в онлайн-формате

Доклад социолога О. Журавлева посвящен анализу влияния СВО на российское общество, основанному на исследованиях Лаборатории публичной социологии, сотрудником которой он является. Докладчик сосредоточится на том, как устроена общественная поддержка «спецоперации» в России. Массовые опросы показывают высокий уровень такой поддержки. Неужели в мирной, да к тому же аполитичной стране такое возможно? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что стоит за декларацией «я поддерживаю спецоперацию». Анализ глубинных интервью с россиянами об их отношении к СВО позволяет разобраться в этом вопросе. С одной стороны, поддержка часто носит пассивный характер. С другой стороны, мы видим, что эта пассивная поддержка меняется с течением времени, может становиться более активной. Эти изменения характера поддержки неотделимы от более широких процессов, происходящих в обществе после 24 февраля 2022 года. Как будут развиваться эти процессы? Ждет ли нас углубление атомизации или, наоборот, новая солидарность? Может ли появиться в России новый патриотизм консервативного или даже милитаристского толка, захватывающий широкие массы? Что будет с антивоенным движением?

Ссылка для регистрации на беседу:

https://muss-event.timepad.ru/event/2483690/

Просьба регистрироваться до вечера 29 июня.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефон для справок: 8(909)943-90-76 (Дмитрий)

E’mail: muss-96@yandex.ru

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