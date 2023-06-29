Дайджест новостей на 29 июня
[В мире]
Госдолг США впервые превысил $32 трлн
Турецкий ЦБ поднял ключевую ставку сразу до 15% с 8,5%
[Внешняя политика]
25 июня Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана в связи с ситуацией в России
25 июня посол США в Москве связывалась с МИД РФ из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
25 июня министр иностранных дел КНР Цинь Ган провел переговоры с замглавы МИД Руденко
СМИ сообщили, что США заранее знали о планах Пригожина
Эрдоган поддержал Путина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа
Президент Ирана выразил поддержку Путину после попытки вооруженного мятежа
Россия и Уганда подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе
В ЮАР заявили о согласии Путина и Зеленского на мирную миссию из Африки
Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй прибыл с двухдневным визитом в Киев
[Внутренняя политика]
Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже
Уголовное дело о вооруженном мятеже прекращено
Минобороны сообщило о подготовке передачи тяжелой техники «Вагнера» в подразделения ВС РФ
Госдума приняла закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе
[Экономика]
На ПМЭФ показали образцы российского автопрома
«АвтоВАЗ» решил призвал призвать заключенных к сборке Lada Vesta NG
«Русал» построит в Ленобласти глиноземным завод за 400 млрд рублей
Капитализация американской Nvidia вновь превысила $1 трлн
[Общество]
Суд отказался снять с Земфиры статус иноагента
В Екатеринбурге вынесли приговор женщине, из-за которой умерла девочка с диабетом
ФСБ пришла с проверкой в «Коляда-театр». Его основателя Николая Коляду ждет штраф за нарушения
Мать погибшего срочника из Тюменской области обвинили в дискредитации армии России
[Происшествия]
22 июня ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма
22 июня в Подмосковье полицейский сбил велосипедиста и попытался добить
В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку из-за отравления курсантов
В Свердловской области потушили все лесные пожары
[Протесты]
7 июня в Кишеневе оппозиция провела акцию у офиса ЕС за нейтралитет Молдавии
15 июня в Бестобе в Казахстане арестовали двух активистов на 10 суток
12 июня сторонники партии «Шор» протестовали перед зданием Конституционного суда в Кишеневе
14 июня в Варшаве противники запрета абортов провели акцию протеста
[Пенсии]
Путин подписал закон о внесудебных механизмах защиты пенсионных накоплений
[Культура]
Роскомнадзор нашел детское порно в фанфиках по мотивам «Гарри Поттера» и «Звездных войн»
Интервью правнука основателя музея Тропинина
Лия Ахеджакова ушла из театра «Современник»
[Наука]
Телескоп «Джеймс Уэбб» подтвердил обнаружение самой древней галактики, которую видело человечество