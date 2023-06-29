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Дайджест новостей на 29 июня

 

Дайджест новостей на 29 июня

 

[В мире]

 

Госдолг США впервые превысил $32 трлн

 

Турецкий ЦБ поднял ключевую ставку сразу до 15% с 8,5%

 

[Внешняя политика]

 

25 июня Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана в связи с ситуацией в России

 

25 июня посол США в Москве связывалась с МИД РФ из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»

 

25 июня министр иностранных дел КНР Цинь Ган провел переговоры с замглавы МИД Руденко

 

СМИ сообщили, что США заранее знали о планах Пригожина

 

Эрдоган поддержал Путина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа

 

Президент Ирана выразил поддержку Путину после попытки вооруженного мятежа

 

Россия и Уганда подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе

 

В ЮАР заявили о согласии Путина и Зеленского на мирную миссию из Африки

 

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй прибыл с двухдневным визитом в Киев

 

[Внутренняя политика]

 

Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже

 

Уголовное дело о вооруженном мятеже прекращено

 

Минобороны сообщило о подготовке передачи тяжелой техники «Вагнера» в подразделения ВС РФ

 

Госдума приняла закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе

 

[Экономика]

 

На ПМЭФ показали образцы российского автопрома

 

«АвтоВАЗ» решил призвал призвать заключенных к сборке Lada Vesta NG

 

«Русал» построит в Ленобласти глиноземным завод за 400 млрд рублей

 

Капитализация американской Nvidia вновь превысила $1 трлн

 

[Общество]

 

Суд отказался снять с Земфиры статус иноагента

 

В Екатеринбурге вынесли приговор женщине, из-за которой умерла девочка с диабетом

 

ФСБ пришла с проверкой в «Коляда-театр». Его основателя Николая Коляду ждет штраф за нарушения

 

Мать погибшего срочника из Тюменской области обвинили в дискредитации армии России

 

[Происшествия]

 

22 июня ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма

 

22 июня в Подмосковье полицейский сбил велосипедиста и попытался добить

 

В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку из-за отравления курсантов

 

В Свердловской области потушили все лесные пожары

 

 [Протесты]

 

7 июня в Кишеневе оппозиция провела акцию у офиса ЕС за нейтралитет Молдавии

 

15 июня в Бестобе в Казахстане арестовали двух активистов на 10 суток

 

12 июня сторонники партии «Шор» протестовали перед зданием Конституционного суда в Кишеневе

 

14 июня в Варшаве противники запрета абортов провели акцию протеста

 

[Пенсии]

 

Путин подписал закон о внесудебных механизмах защиты пенсионных накоплений

 

[Культура]

 

Роскомнадзор нашел детское порно в фанфиках по мотивам «Гарри Поттера» и «Звездных войн»

 

Интервью правнука основателя музея Тропинина

 

Лия Ахеджакова ушла из театра «Современник»

 

[Наука]

 

Телескоп «Джеймс Уэбб» подтвердил обнаружение самой древней галактики, которую видело человечество

Рабкор.ру
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29-6-2023 События, , 59
Дайджест новостей на 26 июняБеседа на тему: СВО, трансформация Российского общества
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