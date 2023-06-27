Дайджест новостей на 26 июня
[Внешняя политика]
24 июня Лукашенко заявил об остановке ЧВК «Вагнер» после переговоров с Пригожиным
Россия получила доступ к западным технологиям через «евразийский окольный путь»
В осенних выборах готовы участвовать более 80% действующих парламентариев ДНР и ЛНР
МИД России счел, что Макрон фразой о поражении выдает желаемое за действительное
[Внутренняя политика]
23 июня Пригожин заявил об ударе по ЧВК «Вагнер», Минобороны назвало это провокацией
23 июня Песков заявил, что Птин проинформирован обо всех событиях, всязанных с Пригожиным
23 июня ФСБ после заявлений Пригожина возбудила дело о призыве к мятежу
23 июня в полиции Ростова объявлен общий сбор из-за ситуации с Пригожиным
24 июня Путин обратился к россиянам по поводу вооруженного мятежа
24 июня в Москве, Воронежской и Московской областях введен режим контртеррористической операции
24 июня в трех регионах России отменили все массовые мероприятия
24 июня в Тульской области временно отменены все массовые мероприятия
24 июня в нескольких регионах РФ отменили празднование Дня молодежи
24 июня Рамзан Кадыров заявил, что все происходящее – нож в спину и настоящий военный мятеж
24 июня в Калининграде отменили все массовые мероприятия, кроме «камерных выпускных»
Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днем в Москве
24 июня Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны и уходит в полевые лагеря
24 июня в Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено
[Общество]
24 июня в «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице в Петербурге вошли силовики
24 июня во дворе отеля «Трезини» у офиса Пригожина обнаружена «Газель», набитая коробками с деньгами
Суд изменил наказание троим экс-полицейским, осужденных по делу Ивана Голунова
[Происшествия]
19 июня в Елани сгорел штаб дивизии ЦВО
19 июня ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области
21 июня неизвестные подорвали железную дорогу в Крыму