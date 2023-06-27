Главная Рубрики События 2023 Июнь 27 Дайджест новостей на 26 июня

Дайджест новостей на 26 июня

 

Дайджест новостей на 26 июня

 

[Внешняя политика]

 

24 июня Лукашенко заявил об остановке ЧВК «Вагнер» после переговоров с Пригожиным

 

Россия получила доступ к западным технологиям через «евразийский окольный путь»

 

В осенних выборах готовы участвовать более 80% действующих парламентариев ДНР и ЛНР

 

МИД России счел, что Макрон фразой о поражении выдает желаемое за действительное

 

[Внутренняя политика]

 

23 июня Пригожин заявил об ударе по ЧВК «Вагнер», Минобороны назвало это провокацией

 

23 июня Песков заявил, что Птин проинформирован обо всех событиях, всязанных с Пригожиным

 

23 июня ФСБ после заявлений Пригожина возбудила дело о призыве к мятежу

 

23 июня в полиции Ростова объявлен общий сбор из-за ситуации с Пригожиным

 

24 июня Путин обратился к россиянам по поводу вооруженного мятежа

 

24 июня в Москве, Воронежской и Московской областях введен режим контртеррористической операции

 

24 июня в трех регионах России отменили все массовые мероприятия

 

24 июня в Тульской области временно отменены все массовые мероприятия

 

24 июня в нескольких регионах РФ отменили празднование Дня молодежи

 

24 июня Рамзан Кадыров заявил, что все происходящее – нож в спину и настоящий военный мятеж

 

24 июня в Калининграде отменили все массовые мероприятия, кроме «камерных выпускных»

 

Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днем в Москве

 

24 июня Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны и уходит в полевые лагеря

 

24 июня в Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено

 

[Общество]

 

24 июня в «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице в Петербурге вошли силовики

 

24 июня во дворе отеля «Трезини» у офиса Пригожина обнаружена «Газель», набитая коробками с деньгами

 

Суд изменил наказание троим экс-полицейским, осужденных по делу Ивана Голунова

 

[Происшествия]

 

19 июня в Елани сгорел штаб дивизии ЦВО

 

19 июня ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области

 

21 июня неизвестные подорвали железную дорогу в Крыму

Рабкор.ру
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27-6-2023 События, , 45
В Краснодаре баллотируется кандидат, за которого есть смысл голосовать
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