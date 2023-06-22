Дайджест новостей на 22 июня
[В мире]
Умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони
Умер «Унабомбер» Теодор Качинский
В Кувейте произошел пожар на свалке с 50 млн шин
Сын первого президента Узбекистана Каримова подал в суд на его вдову
[Внешняя политика]
На саммите БРИКС в августе обсудят создание единой валюты
Россия восстановила авиасообщение и отменила визовый режим с Грузией
МИД Польши вызвал российского посла
МИД России выразил протест поверенному в делах Польши
[Внутренняя политика]
В Минфине сообщили о разработке маркетплейса по продаже гособъектов
Генерал-депутат Соболев назвал ЧВК «Вагнер» «незаконным формированием»
Сенатор от Крыма Цеков предлагает официально отменить решение 19 г. о передаче полустрова в состав Украинской ССР из РСФСР
ФСБ предложила разрешить ей проводить обыски без решения суда
[Экономика]
Россию обслуживает уже миллион курьеров
Яндекс добился отмены решения NASDAQ о делистинге
Вице-премьер Мантуров заявил, что Минпромторг РФ поддерживает возрождение автобренда «Ока»
Эльвира Набиуллина анонсировала повышение ключевой ставки
[Общество]
Семьям погибших в СВО тюменцев подарят билеты в цирк
Основатель российского сперприложения задолжал 559 млн руб. зарплаты и исчез. Его обвиняют в том, что он уговорил работника брать кредиты и заложить автомобиль
Свердловский врач объяснил, почему Миша Бахтин, страдающий СМА, не может получить лекарство
[Происшествия]
11 июня произошел пожар на заводе «Россельмаш» в Ростове-на-Дону
За год в России в полтора раза выросло число столкновений самолетов с птицами
Правительство включило Средний Урал в самые пожароопасные регионы России
98-летнего ветерана ВОВ избили в пансионате в Новосибирске
[Протесты]
4 июня в Стокгольме прошла акция протеста против антитеррористического закона
4 июня в Лейпциге нескольких полицейских ранили во время протестов
4 июня к акции протеста в Варшаве присоединились около полумиллиона человек
6 июня во Франции полиция прогнала протестующих с площади Италии в Париже
[Культура]
Патриарх Кирилл сообщил о нахождении «Троицы» в храме Христа Спасителя в течение года
Почему «Троица» Андрея Рублева так важна для российской интеллигенции