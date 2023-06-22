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Дайджест новостей на 22 июня

 

Дайджест новостей на 22 июня

 

[В мире]

 

Умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони

 

Умер «Унабомбер» Теодор Качинский

 

В Кувейте произошел пожар на свалке с 50 млн шин

 

Сын первого президента Узбекистана Каримова подал в суд на его вдову

 

[Внешняя политика]

 

На саммите БРИКС в августе обсудят создание единой валюты

 

Россия восстановила авиасообщение и отменила визовый режим с Грузией

 

МИД Польши вызвал российского посла

 

МИД России выразил протест поверенному в делах Польши

 

[Внутренняя политика]

 

В Минфине сообщили о разработке маркетплейса по продаже гособъектов

 

Генерал-депутат Соболев назвал ЧВК «Вагнер» «незаконным формированием»

 

Сенатор от Крыма Цеков предлагает официально отменить решение 19 г. о передаче полустрова в состав Украинской ССР из РСФСР

 

ФСБ предложила разрешить ей проводить обыски без решения суда

 

[Экономика]

 

Россию обслуживает уже миллион курьеров

 

Яндекс добился отмены решения NASDAQ о делистинге

 

Вице-премьер Мантуров заявил, что Минпромторг РФ поддерживает возрождение автобренда «Ока»

 

Эльвира Набиуллина анонсировала повышение ключевой ставки

 

[Общество]

 

Семьям погибших в СВО тюменцев подарят билеты в цирк

 

Рождаемость в России падает

 

Основатель российского сперприложения задолжал 559 млн руб. зарплаты и исчез. Его обвиняют в том, что он уговорил работника брать кредиты и заложить автомобиль

 

Свердловский врач объяснил, почему Миша Бахтин, страдающий СМА, не может получить лекарство

 

[Происшествия]

 

11 июня произошел пожар на заводе «Россельмаш» в Ростове-на-Дону

 

За год в России в полтора раза выросло число столкновений самолетов с птицами

 

Правительство включило Средний Урал в самые пожароопасные регионы России

 

98-летнего ветерана ВОВ избили в пансионате в Новосибирске

 

[Протесты]

 

4 июня в Стокгольме прошла акция протеста против антитеррористического закона

 

4 июня в Лейпциге нескольких полицейских ранили во время протестов

 

4 июня к акции протеста в Варшаве присоединились около полумиллиона человек

 

6 июня во Франции полиция прогнала протестующих с площади Италии в Париже

 

[Культура]

 

Патриарх Кирилл сообщил о нахождении «Троицы» в храме Христа Спасителя в течение года

 

Новости об иконе «Троица»

 

Почему «Троица» Андрея Рублева так важна для российской интеллигенции

 

Главные выставки лета

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22-6-2023 События, , 286
Беседа на тему: Рабочее и профсоюзное движение в современной России
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