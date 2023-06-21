Беседа на тему: Рабочее и профсоюзное движение в современной России

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
РАБОЧЕЕ и ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ
в СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
23 ИЮНЯ (пятница) в 19.00
докладчик: О.О. Булаев
Беседа проводится в Депутатской академии
(4-й Монетчиковский пер., д. 7, 1-й этаж)
План доклада:
I. Генезис профсоюзов в постсоветской России.
II. Забастовки “волны роста” 2000-х годов.
III. Забастовка на «Форде».
IV. Формирование Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА): альтернативная организационная культура.
V. От роста в 2010-х до судебного преследования.
VI. Кризис в новых условиях.
Схема прохода от станции метро «Павелецкая»:
Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).
E’mail: muss-96@yandex.ru
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