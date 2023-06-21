Главная Рубрики События 2023 Июнь 21 Беседа на тему: Рабочее и профсоюзное движение в современной России

Беседа на тему: Рабочее и профсоюзное движение в современной России

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

РАБОЧЕЕ и ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ
в СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

23 ИЮНЯ (пятница) в 19.00

докладчик: О.О. Булаев

Беседа проводится в Депутатской академии

(4-й Монетчиковский пер., д. 7, 1-й этаж)

 

 

План доклада:

I. Генезис профсоюзов в постсоветской России.

II. Забастовки “волны роста” 2000-х годов.

III. Забастовка на «Форде».

IV. Формирование Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА): альтернативная организационная культура.

V. От роста в 2010-х до судебного преследования.

VI. Кризис в новых условиях.

 

Схема прохода от станции метро «Павелецкая»:

 

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

Email: muss-96@yandex.ru

http://muss.su/

Telegram: https://t.me/muss_su

 

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21-6-2023 События, , , , , , 197
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