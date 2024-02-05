В Воронеже создается Марксистская Школа

Инициаторами проекта являются Профсоюз народных предприятий и левые активисты Воронежа. Планируются ежемесячные занятия по теории марксизма: политэкономия, диалектический и исторический материализм.

Основные лекторы — М. Моторин (ПНП) и В.И.Карасев (АТИСО).

Первое занятие стартует 11.2.2024 в 14:00 по адресу: г.Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 52, Пространство Evrntuki, вход со стороны Средне-московской.

Вход бесплатный.

Подробная информация в ТГ-канале «Рабкор»: https://t.me/rabkor/14917

Ссылка на анкету для желающих посетить занятия тут: https://forms.gle/QUeJuBE8SafhzyaP7