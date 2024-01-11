Интервью с Организацией Воронежских Марксистов

Недавно корреспондент Рабкора побывал в Воронеже на профсоюзной конференции, которую организовала ОВМ — Организация Воронежских Марксистов. Сегодня мы берём интервью у координатора ОВМ Никиты Лопатина.

(Прим. редакции: редакция разделяет не все позиции, которые приведены координатором ОВМ в данном интервью.)

Кто вы такие и чем вы занимаетесь, если кратко?

Мы — Организация Воронежских Марксистов, стоим на позиции борьбы с ревизионизмом, оппортунизмом и тред-юнионизмом, являемся единственной на данный момент в городе внесистемной крупной левой оппозицией и альтернативой официальной компартии Зюганова.

Занимаемся мы прямой работой с массами в различных трудовых и политических конфликтах, работаем с независимыми профсоюзами, организуем и направляем трудящиеся коллективы и ведём агитационно-пропагандистскую деятельность в городе. Из последнего: победная антиправительственная кампания в городе, Профсоюзная Конференция 2023 в Воронеже, пикеты и агитпроп-работа в поддержку Б. Ю. Кагарлицкого (признан «иноагентом») и А. Ф. Мифтахова.

С чего вы начинали как ячейка и почему решили перейти к активистской деятельности?

Начинали мы с создания «Воронежского Марксистского Кружка» в 2017 году, ещё до бума марксистских кружков, однако никакой документации или публичной деятельности тогда не осуществляли. До 2019 года мы провели в коматозном состоянии изучения марксистско-ленинской литературы, и по факту это всё был просто кружок по интересам. С осени 2019 года мы пришли к выводу, что бесполезно просто сидеть и читать, и начали, изучая профсоюзную и активистскую литературу, заниматься практикой и активной деятельностью. Практика — критерий истины. В результате мы фактически с нуля начали строительство региональной организации, пробираясь через тернии и набивая себе шишки, потому что пример нам, ещё школьникам и студентам, тогда было брать не с кого, несмотря на обилие интернет-информации.

Каким было ваше первое действие как ячейки? С какой деятельности вы начинали вообще?

Ну если отсекать мишуру вроде поиска помещения и прочих организационных моментов, то первым крупным делом, в котором мы поучаствовали, было соорганизаторство митинга против повышения цен на проезд в общественном транспорте осенью 2019 года. Именно тогда впервые мы напрямую пообщались с заводскими рабочими и получили первую практику. После долгого перерыва, летом 2020 года, мы начали организовывать агитрейды с газетами профсоюза “Действие” по местным медучреждениям и пикеты врачей, а затем стали организаторами собственного мероприятия памяти событий 3-4 октября 1993 года в Москве. Из основного — это прям самые первые наши дела, с которых мы начинали.

Каково это общаться с рабочими на их рабочем месте, когда они отдыхают перед новой работой или уставшие идут домой? Тем более как их агитировать на борьбу за свои права, ведь за такое начальник по головке не погладит?

Касательно общения — в этом нет ничего сложного, если этим именно серьёзно заняться, а не думать о том, как и что будет. Нужна железная дисциплина, чтобы все утром встали и пришли к назначенным местам (или приехали вечером, после работы) и просто взять какой-нибудь муляж газет или реальную газету, если таковые имеются. Рабочие их активно берут, а за отданной газетой или листовкой можно хорошо разговориться. И из этого вытекает уже и ответ на второй вопрос — в процессе общения просто приглашаете их к себе на мероприятие или сбор. Мы так и делали, когда организовывали Профсоюзную Конференцию: независимые и случайные трудящиеся (инженеры-геодезисты, операторы ЧПУ-станков и другие), которые приходили на нашу конференцию, уже там с нами знакомились лучше, общались, мы обменивались контактами и в результате на предприятии было уже два-три человека, которых мы непосредственно знаем и которые готовы агитировать своих коллег по цеху. Начальство по факту тут просто бессильно — ясное дело, что публично кричать на весь завод, что ты был там-то там-то и делал то-то и то-то не стоит, но и страшного особо ничего нет. Из трёх человек, к слову, спокойно может формироваться профсоюзная ячейка на предприятии. Это касается не только предприятий. Не буду пустословом, приведу примеры нашей деятельности такого рода: когда в Шиловской поликлинике №7 в Воронеже возникли огромные трудности с выплатой зарплат, ремонтом, увольнением персонала, мы смогли грамотно и по изложенной выше схеме пообщаться с врачами и объяснить им, что нужно принимать и совершать действия забастовочного характера, а не сидеть и ждать, пока всё наладится само. В результате чего мы написали коллективное письмо с медработниками главврачу, мол, если не исправляете всё, то весь персонал поликлиники выходит на забастовку — сработало. То же самое и с прошедшим ПрофКоном, и с курьерской, и с вайлдберрисовской забастовками в нашем регионе.

Расскажите немного о работе в профсоюзах, в том же Курьере или профсоюзе Вайлдбериса, были ли какие-то сложности в работе с ними?

Ну что касается «Курьера», то ребята крайне приятные и работать с ними — приятный опыт. Мы занимались помощью курьерской забастовке в Воронеже в декабре 2022 года, смогли предотвратить отток курьеров в раскольнический РРП-шный[1] профсоюз-аналог, проводили агитрейды и немало курьеров смогли вывести на забастовку по городу после общения, когда они потом просто не выходили на работу, писали заявки в профсоюз и помогали своим товарищам. То же самое и по Валйдберриз, я вхожу в Политбюро профсоюза «Правда сотрудников» наряду с другими представителями от левых организаций, где курировались и курируются агитрейды и другие акции в рамках забастовочного процесса. В Воронеже мы эти самые агитрейды исполняли и смогли даже собрать работников складов ВБ и сотрудников ПВЗ, чтобы их соединить и организовывать дальше.

На вашем сайте написано, что вы помогали в организации профсоюза «Наше слово». Каково это участвовать в создании профсоюза?

Да, я являюсь создателем и организатором профсоюза учащихся и учителей «Наше слово», Организация Воронежских Марксистов действительно немалую пользу принесла в его развитии. Честно сказать, участвовать в создании профсоюза и тем более с нуля его создавать — это очень трудоёмкий процесс, который предварительно, ещё до объявления о создании, занимает большое количество времени, так ещё и потом нужно правильно развернуть его деятельность. С другой же стороны — когда всем этим занимаешься, помогаешь людям и вводишь их в эту культуру, то понимаешь, насколько важным и нужным делом занимаешься. Самым сложным было, безусловно, привлечь учителей и преподавателей ВУЗов к деятельности профсоюза, однако мы с этим справились, и до своего роспуска в 2022 году профсоюз «Наше слово» действительно хорошо себя показал.

А почему профсоюз решили распустить?

Формально профсоюз ещё существует, однако по факту в него никто не входит. Получилось так по многим факторам на самом деле, один из которых — мы тогда сами были школьниками и в период сдачи ЕГЭ было довольно трудно готовиться самим и готовить будущие профсоюзные кадры. После нескольких успешных кейсов, а также после того, как увидели весной 2022 года, что началась волна ура-патриотизма и в школах и вузах начали с нашими ячейками бороться, мы, чтобы не подставлять добровольных участников профсоюза, решили на время прекратить деятельность, с планами на будущую реорганизацию, что, думаем, не так сложно будет с оставшейся базой сделать.

Выше вы упоминали РРП в не лучшем свете. Дело только в создании раскольнического профсоюза или ещё в чем-то? И как у вас обстоит общение с другими левыми в Воронеже?

Помимо не единственной раскольнической деятельности (тем же они пытались заняться и в период забастовки в ВБ), РРП, по крайней мере в Воронеже, прославились тем, что большая часть вступила в КПРФ и параллельно продолжала кричать о том, какие они независимые, «идите к нам» и в целом проявлять свою лицемерную натуру. Руководство в нашем регионе у РРП-шной ячейки постоянно пьянствовало в буквальном смысле этого слова, они мешали нормальной агитации своими выходками и просто маргинализировали низовое марксистское движение.

С другими левыми в целом хорошо всё обстоит. В 2021 году мы были инициаторами создания «Координационного Совета Коммунистов», куда вошли все тогдашние внесистемные марксистские организации, находившиеся в Воронеже. Совет существует и функционирует по сей день, однако в куда меньшем масштабе — наш регион отметился массовым сокращением левых организаций. Если раньше можно было встретить и Левый Блок, и РСД, и других, то сейчас больше половины влилось к нам в организацию, а остальные продолжают функционировать с нами в Совете. По факту сейчас крупной внесистемной левой организации, противостоящей социал-шовинизму, соглашательству, работающей с профсоюзами и рабочими коллективами, кроме нас, к сожалению, не осталось.

Чем вообще занимался Совет?

Основной задачей Совета была и остаётся консолидация левого и профсоюзного движения для совместной работы с разными трудовыми и политическими конфликтами. Практически все акции, мероприятия, лекции, вечерние чтения, профсоюзные мероприятия и Конференцию проводили с нашей инициативы в рамках Совета.

Можете немного рассказать про лекции? Это были какие-то внутренние мероприятия «для своих» левых или туда ходили люди и не из движа?

Да, конечно. Лекции, которые мы проводили, были нацелены на широкую аудиторию, которая эти лекции и посещала. Мы не видим смысла в том, чтобы закрываться марксистами и читать/преподавать марксистские лекции им же. Этим нужно заниматься на семинарах и в специально отведённых местах. То, что делали и делаем мы, это в прямом смысле очная агитационная и пропагандистская работа. Так, в январе этого года мы проводили лекцию ко дню антифашизма, где рассказывали, что такое фашизм с экономической точки зрения, каковы его признаки в современных государствах, в том числе на родных окраинах, болотах и столицах. А в июле уже проводили лекцию про выборную систему при социализме и капитализме, где объясняли, что такое советы, почему власть — Советская и почему сегодняшние выборы — это коммерция без возможности победить простому рабочему человеку. Каждая такая лекция, которую довольно просто обустроить (арендуешь помещение на 2-3 часа и просто делаешь то, что и в соцсетях, только с хорошей дикцией и преподаванием материала) приносила нам новый актив, известность на рабочих местах и в целом выполняла важную функцию — просветительскую, причём не где-нибудь, а с глазу на глаз, что, как мы считаем, ещё ценнее.

Вы выходили на шествие 7 ноября. Знаем, что во многих регионах делать такие шествия не совсем безопасно, поэтому в них с этим туго. А что у вас? Есть какие-то последствия со стороны органов после таких шествий? Какова реакция властей на них?

У нас с этим так же, как и во всех регионах — пытались задавить при организации. Другое дело, что среди КПРФ и в гордуме нашлись образцовые люди, которые сослались на отменённые ковидные ограничения летом этого года, потому более-менее это всё можно было сделать. Ну и то, само шествие было крайне напряжённым — везде была полиция, шаг вправо, шаг влево — расстрел, плюс были провокации со стороны силовиков (включали громкую музыку, чтобы наши тезисы и лозунги заглушить) и правых (подходили и в лицо кидали зиги, кричали “Россия дли русских” и так далее).

Последствия были, меня вызывали в деканат и разъясняли, что делать так не стоит. Насчёт остальных своих товарищей не знаю. Реакция властей не последовала, вернее последовала в том смысле, что в этом году нигде вообще старались не освещать, что наше мероприятие было, в отличии от предыдущих лет. Но благо что шествие свои плоды принесло, так что у них в очередной раз ничего сделать не получилось.

Насколько Воронеж вообще политически активен? Много ли там правых, либералов, анархистов и прочих и в каких вы с ними отношениях?

Политически Воронеж, как регион, который делится на движения (как в крупных городах других, например) — не активен. Активен он в стихийной реакции на действия правительства и в такой реакции одно из существующих движений просто берёт на себя инициативу. В последнее время это делаем мы и будем делать дальше.

Что же до политического разнообразия в целом, то после повальных репрессий в 2021 году у нас практически не осталось ни анархистов, ни либералов. Мы сами очень сильно пострадали. Правых довольно много, куда больше, чем нас. Но тут уж, как говорится, какая эпоха, такие и герои.

К какому подходу вы больше склоняетесь: принудить делать власти что-либо или сделать это самому вместе с неравнодушными и почему?

Это сугубо диалектический вопрос и я отвечу на него соответствующе — тут надо исходить из ситуации и обстановки. Когда, как в Воронеже, массы разряжены и вообще неактивны, когда они не готовы на демонстрации, шествия, публичные действия, а если и готовы — то стихийно и неорганизованно, то в такой ситуации мы будем работать так, чтобы показать им, какой путь нужно избирать и делать это так, чтобы они увидели, что перемены возможны. Если привести в пример ситуацию, которая произошла на днях, то делать самим что-то с ними, как призывали охранители, мол «выходите и чистите снег с мусором, а не нойте на власть» — мы не будем и людей призывали так не делать, потому что это фактически работа в интересах правящего класса, прямой солидаризм. Потому мы напрямую боремся путём публичных акций и мероприятий. И несмотря на то, что нас задерживают и судят, в итоге, путём немалого количества неприятностей (это мягко сказано) мы добиваемся результата и показываем, что бороться можно, нужно и это единственный выход. Добиваясь того, чего мы добились в конце декабря, когда мы показывали людям, что мы говорим верные вещи и что за нами правда и справедливость, мы можем вести людей дальше, можем организовывать трудящиеся массы и направлять их не просто на сборы подписей с листовками и агитрейдами по своим предприятиям, а на куда большие большие свершения. Думаю, что многие солидарны с нами в таком подходе. И на данный момент, по крайней мере у нас в Воронеже, это единственный здравый и результативный подход с запросом на большое будущее. Сейчас это прогрессивно. В будущем, когда массы будут организованны и будут готовы к большему — такие действия уже вряд ли будут осуществляться нами, потому что будет куда больше возможностей.

Каких взглядов придерживается ячейка в целом? Или всё очень по-разному?

Раньше приветствовался левый плюрализм, но с 2021 года мы сугубо марксистко-ленинская организация.

Что заставило вас перейти к такой позиции?

Глядя на расколы, повальную внутреннюю и внешнюю дезорганизованность коммунистического движения, перечитывая работы Владимира Ильича, мы пришли к выводу, что реальной силой может и должна обладать организация с единством внутри, революционной дисциплиной, демократическом централизмом и с чётким пониманием своих действий. Мы, понятное дело, никого не выгоняли после этого, но и брать ребят анархистов к себе перестали. Важная помарка: это не значит, что с анархистскими организациями, равно, как и с другими левыми, мы не работаем в городе. Мы не закрытая секта, у нас много контактов с разного рода организациями и активистами.

Насколько помог такой подход? И чем в вашем прочтении является революционная дисциплина?

Такой подход помог вырасти из андерграундной левой тусовки в организацию, которой мы являемся и по сей день. Что же до «революционной дисциплины» — условия работы в рамках нелегальной деятельности, требующей от наших активистов сознательного и профессионального подхода к деятельности, которую мы ведём, с соблюдением дисциплинарных моментов, чёткой организацией и организованностью, и так далее.

Где находится грань, после которой левая тусовка становится организацией?

Наверное, именно там, где кончается «хочу – приду, хочу – не приду», «это я делаю, это мне родители не разрешают» и всё такое прочее. Когда выстраиваются организационные отношения, когда работает прикреплённое СМИ, когда вы способны самостоятельно работать и ориентироваться в любой окружающей обстановке, когда можете хоть завтра же собрать трудящихся по какому-то вопросу или провести то или иное действие, когда о вас знают в городе и к вам прислушиваются, когда у вас есть самостоятельная юридическая защита и вы образованные научные социалисты — вот, я думаю, где-то тогда и переступается рубикон левой тусовки.

Что для вас социализм?

Социализм для нас — это цель, к которой мы стремимся. Это общественно-экономический строй, отсутствие эксплуатации человека человеком, диктатура пролетариата, свобода и подлинная рабочая демократия, это, как говорил Ленин, государственно-капиталистическая монополия, обращённая на общее благо и потому теряющая статус капиталистической монополии. Это прекращение империалистических войн. Это будущее, которое настанет так же неизбежно, как неизбежен рассвет.

На будущее — на какие вопросы вы бы хотели ответить, но которых я не задал?

Я думаю, что все вопросы были актуальными и более отвечать не на что. Всё расписано. Огромное спасибо за это!

Чего вы пожелаете читателям Рабкора?

С наступающим Новым Годом всех! Пусть этот год принесёт вам радость и больше хороших новостей. Надеюсь, что всегда над вашей головой будет мирное небо. Посвящайте свободное время самообразованию, следите за новостями и помните: поддерживайте друг друга, как поддерживали и поддерживаете меня, Азата Фанисовича, Бориса Юльевича, Кирилла Викторовича, Антона Евгеньевича и других товарищей. Дух коллективной борьбы не сломить! За нами правда, справедливость, гуманизм и прогресс — и мы обязательно победим.

Спасибо за интервью, удачи в вашей деятельности и скорейшего наступления коммунизма!

Полностью взаимно

С наступающим Новым годом!

Написал Петрозавр

[1] Прим. редактор.: Революционная рабочая парти (РРП) – троцкистская партия, работающая на территории России