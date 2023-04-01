Андрэ Шассень: «Нашим единственным горизонтом должен быть горизонт мира»

В последнее время Францию лихорадит. По-прежнему в левом движении Франции особую роль играет Французская коммунистическая партия (ФКП), сохраняющая в Национальном Собрании 12 мандатов. Наш сегодняшний собеседник — председатель Демократической и республиканской группы в нижней палате парламента (в которой преобладают депутаты от компартии), член Национального бюро ФКП Андрэ Шассень — говорит о позиции французских коммунистов по ряду актуальных проблем.

– Уважаемый Андрэ, представляемая Вами партия, ФКП, существует уже более века. В чём, на Ваш взгляд, заключается потребность существования ФКП на современном этапе?

– Эта задача формулируется в Уставе и политических документах партии: мы исходим из того, что ФКП была задумана, и эта цель остаётся актуальной до сих пор, ради того, чтобы выступать как политический представитель мира труда. Мы осознаём, что мир меняется, меняется Франция и нынешняя социальная структура нашего общества ни в коем случае не идентична той, когда на турском съезде родилась Французская секция Коммунистического Интернационала. Но преодоление капиталистической несправедливости, стремление к социально справедливому обществу, цель доведения до конца социальной демократии — всё это представляется мне тем, что требует присутствие ФКП в общественно-политической жизни.

Мы понимаем в то же время, что коммунистическая идентичность, сохраняя принципиально революционные перспективы преодоления капитализма, одновременно обязывает нас действовать в нынешней реальной ситуации, активисты партии готовы к этому на местах, в муниципалитетах, на предприятиях, в региональных и национальных представительных и исполнительных учреждениях. Силой ФКП как партии всегда было умение совмещать работу в представительных органах власти с активной социальной работой нашего актива, что сегодня просто необходимо.

Когда спрашивают, зачем ещё нужна ФКП, я отвечаю, что плюрализм французской левой — это вердикт истории. Никто в одиночку, будь это левый популизм, социал-экологизм, или реформистский уклон не в состоянии в одиночку дать дорогу левым силам.

– В прошлом году ФКП приняла решение участвовать в Новом народном экологическом и социальном союзе (ННЭСС), инициированном «Непокорённой Францией» (НФ). С Вашей точки зрения, на каком уровне сегодня находится единство французских левых.

– Если мы вспомним историю, то всегда, в исключительно важных и переломных моментах, начиная с времён Народного фронта, ФКП выбирала стратегию единства. Вот почему наше прошлогоднее решение не диктуется, как для некоторых других сил, рациональным желанием расширить своё депутатское представительство. Нет, речь идёт об исключительно принципиальном выборе коммунистов Франции.

Новый союз был нужен французской левой, потому что есть потребность коллективных действий в лицо либеральному макронизму, как и крайне правой опасности, о которой вновь напомнили результаты президентских и законодательных выборов 2022 г. Если все партии левого спектра не могут, увы, выйти из оселка электоральной поддержки в треть избирателей, значит, дело в том, что нужны новые идеи, новые сторонники, нужно собирание сил в один кулак.

Союз позволил французским левым произвести некоторую реконфигурацию, мы впервые пошли на парламентские выборы с едиными кандидатами с первого тура, мы пошли на них с общей правительственной программой. Это большое достижение само по себе. То, что в городах и департаментах на низовом уровне стали создаваться коллективы ННЭСС, я считаю это полезным и правильным.

Союз, однако, не означает растворение ФКП или кого-то другого в некоем коллективном субъекте. Сейчас идут дискуссии о том, как французским левым действовать на европейских выборах 2024 г. Моё мнение, и это мнение руководства ФКП, нам не стоит бежать, сжигая мосты; если партии-члены ННЭСС сегодня входят в три депутатских группы Европейского парламента, значит, мы не должны делать вид, что нет препятствий, не должны стремиться создать «суперпартию»…

– Уважаемый депутат, то, что сегодня волнует французов, очевидно, это отношение к пенсионной реформе. Хотелось бы уточнить позицию ФКП по этому вопросу.

– Наша партия, ровно как, кстати, и другие составные части народного союза, изначально, ещё во время прошлой предвыборной кампании 2022 г., ясно заявили: французское общество, французская экономика не нуждаются в обязательном повышении пенсионного возраста. Эта политика прежних правых и социал-либеральных правительств, с подъёмами и отступлениями, имеет общую, логическую цель: повысить пенсионный возраст, повысить срок выплаты пенсионных взносов, отменить по возможности все «специальные режимы» для отдельных социальных категорий трудящихся.

ФКП как исторически рабочая партия, как партия мира труда, сохраняющая живые связи с профсоюзами и социальным движением, всё время говорила «нет» этой политики социальных отступлений и деградаций. Наши партнёры по парламентской левой также выступили против макроновской реформы, и единство левых сил проявило себя все последние недели.

Мы использовали парламентскую трибуну, я делал доклад от имени нашей депутатской группы, мы старались донести ту простую мысль, что обычные граждане не должны работать до 64 лет, чтобы заплатить за тех богачей, которые выигрывают от этой и подобной реформ. Этот тэтчеровский лозунг, что «нет альтернативы», он сегодня взят на вооружение либеральным лагерем Макрона. Но посмотрите, все опросы показывают, что свыше 60% жителей Франции не принимали и не приняли этой реформы.

Они боялись голосования в Национальном Собрании, даже заручившись поддержкой большинства правой партии «Республиканцы». Они боятся народа. Уже десять дней действий с национальными и отраслевыми забастовками, с выдающимися манифестациями по всей стране, с креативными действиями профсоюзных активистов показали, что Франция труда не сдастся. Применив мошеннический и президенталистский приём, обратившись к статье 49.3, дающей право провести закон без парламентского голосования, Эмманюэль Макрон и Элизабет Борн вновь показали, какому узкому социальному слою они реально служат. Президент говорит о том, что «толпа не имеет легитимности», но Э. Макрон, видимо, забыл, что в нашей национальной истории на разных её этапах именно «толпа» играла определяющую роль. И основная проблема этой власти, что она стала ещё дальше от народа Франции!

– И предвыборная платформа ННЭСС, и программа коммунистической партии уделяют важное внимание необходимости институциональных изменений во Франции, а именно переходу к VI Республике.

– Да, по этому пункту сегодня мы наблюдаем конвергеницию позиций различных направлений французской левой, даже социалисты (не все, но многие, во всяком случае) повернулись в сторону новой парламентской республики. Скажем честно, на протяжении очень большого времени те левые, включая ФКП, кто последовательно оспаривали чрезмерный президентализм и полумонархические полномочия Президента V Республики, пребывали в меньшинстве, потому что, это следует признать, общественное мнение оказалось расположенным в пользу президентской республики.

Сегодня я вижу, ситуация меняется, в обществе имеет место переоценка нашего республиканского наследия и политика Макрона тут играет очень важную роль. Мы давно констатировали и говорили согражданам об этом прямо: имеет место явный регресс демократии и парламентаризма. Да, многие не хотят больше таких форм правления, какие были когда-то при III или IV Республиках или «Республики партий». Но мы, коммунисты, не говорим об этой альтернативе.

В нашем понимании нужно двигаться к VI демократической Республике с демократией участия, новыми социальными и трудовыми правами, равенством полов и децентрализацией на всех уровнях. Такая Республика была бы республикой народа и для граждан, а не для избранных лиц. Но мы считаем, что правительство должно отвечать не перед «принцем», а перед избранным по пропорциональной системе законодательным корпусом. Мы считаем, что сенаторов должны избирать не избранные лица, но сами граждане. Элементарный вывод из всего этого – с теперешним форматом президентализма пора завершать…

– В чём сейчас Вы видите специфику подхода ФКП к европейской интеграции?

– Мы прошли длинный путь, он означал и определённый пересмотр своих прежних позиций по Европе. Во времена моей молодости наши недоброжелатели писали, что ФКП – «антиевропейская партия», сегодня такого уважаемые эксперты сказать себе не позволяют. Но это не значит, что мы приняли Европу, как она есть, потому что это не та Европа, о которой мечтают люди и трудящиеся.

Мы не принимаем ни Европы «строгой экономии», ни Пакта роста, мы не принимаем опцию европейской армии, не примем давление на мигрантов… Словом, Европа свободной торговли, на наш взгляд, это искажение великой идеи и та практика, которая сыграет на руку шовинистическим и крайне правым силам.

Вопрос не в том, какая дорога правильная – федерализм, конфедерализм или межгосударственное сотрудничество. Удивительно, но сегодняшний Европейский Союз являет своей реальностью сразу разные возможности и варианты. Проблема именно в том, в чьих интересах осуществляется экономическая политика, социальные реформы, кто выигрывает от налоговых изменений. Уход Соединённого Королевства показал, что ничего гарантированного нет и народ может решить иначе, чем подсказывают ему элиты; это громадный урок всем нам, политикам и гражданам.

ФКП, действительно, верит в Европу, но в Европу социальную и справедливую, в Европу независимую и самостоятельную. Это, видимо, должна быть Европа с «переменчивой геометрией», когда каждая страна, каждая нация вправе самостоятельно выбирать модальность своей европейской политики, и когда законы и правила ЕС не противоречат национальным особенностям и законам, когда они укрепляют демократию, но не навязывают её…

– Мой последний вопрос скорее непростой. Известно, что ваша партия сразу же, в феврале 2022 г. Осудила действия России в отношении Украины. Но, увы, военные действия продолжается. Что, на Ваш взгляд, нужно сделать для мира?

– Ваши читатели, конечно, знают, что ФКП на протяжении всей своей истории питала глубокие чувства уважения и дружбы к русским людям. Мы и сегодня выступаем против всякой попытки ассоциировать ваш народ с той политикой, которую проводит Кремль. Год назад ваш Президент сделал безответственный выбор, вторгнувшись в Украину, этот выбор привёл к множеству крови и слёз. Эта было грубое насилие над международным правом, она привела к глубоким страданиям украинского народа и, очевидно, ведёт вашу страну, Россию, в сторону регресса и изоляции.

Мы видим, как сегодня радуются всевозможные провоенные силы в странах НАТО, но нельзя ставить на одну доску Украину и Россию, Мы понимаем, что поддерживать сейчас Украину это значить поддерживать наши прогрессивные ценности и одновременно бороться против победы культа силы в Европе.

Но мы также очень заинтересованы в мире. В этом интерес европейских народов, европейских трудящихся. Реально нашим единственным горизонтом должен быть горизонт мира. Я не верю, что поставки тяжёлого вооружения или военных самолётов украинцам приблизят час мира, скорее, напротив. Но такие инициативы, как призывы Генерального секретаря ООН Гутерриша, мирный план Китая, идеи мира, исходящие от бразильского Президента Лулы, я не сказал ещё о воззвании Папы Франциска – это колоссальный миролюбивый ресурс, которым нельзя не воспользоваться. Нужны переговоры, нужен дипломатический выход из этой спирали насилия. Конечно, ФКП, как и наши партии-партнёры в Европе, считаем, что это должен быть справедливый мир, предусматривающий восстановление территориальной целостности Украины и уважающий права человека. И нам, в Европе, нужно переформатировать систему коллективной безопасности; с учётом интереса всех заинтересованных сторон.