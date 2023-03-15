Недовольство копилось долго

С 15 марта началась забастовка сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries. Причиной акции протеста стало решение компании обязать владельцев ПВЗ компенсировать стоимость посылок, если они были возвращены покупателем из-за брака или несоответствия заказу. Это вызвало резкое недовольство среди сотрудников и части менеджмента. В компании утверждают, что ничего чрезвычайного не происходит, пункты работают в обычном режиме. Инициаторы протеста придерживаются иного мнения. «Рабкор» взял интервью Юлии, представителя телеграм-канала «Вайлдберриз. Правда Сотрудников», который распространяет информацию о забастовке.

Как развивался конфликт между руководством и работниками пунктов выдачи?

Со 2 марта сотрудников стали штрафовать за якобы подмену товара на ПВЗ. Если при возврате на склад товара в упаковке обнаруживается не тот товар, то он помечается подменным, а его стоимость в размере 100% ложится на менеджера пункта выдачи, который работал с позицией.

Вчера по горячим следам Вайлдберриз анонсировала снижение данного штрафа до 40%. Однако сотрудников не устраивают данные условия, так как они считают несправедливым наложение штрафных санкций без возможности их оспорить. Не всегда именно менеджеры виноваты в подменах.

Второй момент, вызвавший недовольство, — информация о том, что в пользу штрафа будет удерживаться до 100% заработанного. То есть, менеджер не сможет выводить деньги на счет до момента, пока у него не будет положительного баланса в рабочем приложении.

Это были триггеры. На самом деле, в компании очень разнообразная и не всегда прозрачная система штрафов, странная система возмещения расходов на хозяйственные нужды, нередко хамское руководство на местах. Сюда же добавим 12-часовые смены (и даже дольше в предпраздничные дни). Поэтому сотрудники высказывали недовольство на протяжении долгого времени, но до поры мирились с ситуацией. Два вышеперечисленных нововведения довели менеджеров до точки кипения.

Какие требования к руководству выдвигает профсоюз?

Надо понимать, что забастовка организована стихийно и не подготовлена, так как у работников просто кончилось терпение. Поэтому сейчас сотрудники по регионам находятся на связи друг с другом и формируют единый список требований к руководству. Как только общий список будет, его мы разместим на канале Правда Сотрудников https://t.me/wb_pravda_sotrudnikov.

Расскажите подробнее про ситуацию в Екатеринбурге. Городские порталы пишут, что пункты выдачи отказались участвовать в забастовке. Насколько это правда? И если да, то имеет ли место штрейхбрехерство?

Не всем городским порталам стоит верить. Стоит понимать, что некоторые менеджеры готовы поддержать условия забастовки, другие нет. Например, в Иркутской области в небольших городах закрылись все ПВЗ. Не исключено, что в таком большом городе, как Екатеринбург, ситуация двоякая: кто-то забастовку поддержал, кто-то нет, а кто-то был готов, но испугался в последний момент. Такие ситуации тоже были сегодня. Сейчас задача сотрудников не только выполнять оговоренные условия, но и активно общаться с коллегами, чтобы распространить инициативу максимально широко.

Руководители ищут замены сотрудникам. Некоторые из них заявляют, что замены нашлись. Что это, блеф или правда, в каждом отдельном случае стоит разбираться.

Оказывает ли руководство на вас давление в данный момент?

Руководство оказывает давление на сотрудников. В чатах непосредственные начальники пугают увольнениями за невыходы, где-то ездят по ПВЗ и заставляют открываться. Некоторых сотрудников уже отстранили от работы с формулировкой “за утрату доверия компании” или наложили штрафы “за призывы к забастовке”. Вайлдберриз пользуется возможностями своих систем и просто блокирует доступы к рабочим программам у сотрудников. А руководители считают, что устно сказать: “Ты уволен”, — достаточно для того, чтобы расторгнуть отношения с работником, нанятым даже по договору оферты. Методы ожидаемые.

Предпринимает ли ВБ какие-либо шаги по урегулированию конфликта в пользу работников?

Нет, кроме репрессивных мер, никаких шагов не было сделано. Правда, вчера поступила информация, что сумму за последние введенные штрафы снизят со 100% до 40%. На этом все.

Зато у нас есть скриншоты с доказательствами того, что Вайлдберриз в экстренном порядке пытается купить людей, готовых в сети писать лестные отзывы о компании и таким образом попытаться очернить забастовавших. Некоторые информационные издания двигают повестку о том, что это провокации, разборки между корпорациями, дестабилизация обстановки.

Хотелось бы обратить внимание на то, что текущая ситуация является следствием бесконечного давления на работников маркетплейса. Доведенные до ручки сотрудники всколыхнулись, толком не подготовившись. Ни о каких войнах, заказах тут речи не идет. Речь идет о человеческом отношении к работникам, которых не слышат.