Давид Ассулин: Соцпартия не должна быть растворена в левом союзе

Президентские и парламентские выборы, состоявшиеся в 2022 г. во Франции, показали, что Социалистическая партия (СП) не является больше самой влиятельной левой партии страны. Вместе с тем, она продолжает играть важную роль в левом движении. Наш сегодняшний собеседник — член Национального бюро СП Франции, 1-й секретарь парижской федерации соцпартии, сенатор Давид Ассулин.

Дорогой Давид, как ты и ваша партия оцениваете актуальную социально-экономическую ситуацию во Франции?

Она, я бы сказал, внушает тревогу. Если ориентироваться на официальные отчёты министров, всё идёт хорошо: растут рабочие места, увеличивается покупательная способность французов, создаются новые «креативные» предприятия, государство делает высокие общественные расходы. Но даже в Париже, сенатором от которого я являюсь, мы имеем массу нерешённых проблем. Эти проблемы нынешней зимой обостряются и мы все видим настоящие проявления общественного нетерпения, если не недовольства. Поэтому я далёк от мироощущения центристского большинства, это успокоенность опасна.

Если это не так, тогда почему после последних законодательных выборов так мощно усилили свои позиции в Национальном Собрании крайние. Я имею в виду Национальное объединение (НО) справа и «Непокорённую Францию» (НФ) слева? Этот вопрос следует задать не только социологам, но и тем из макроновской сферы, кто продолжает навязчиво утверждать, что Французская Республика идёт в правильном направлении. Мы видим отраслевые забастовки, мы ощущаем рост социальной напряжённости, состояние преступности также не может не тревожить. И в этой ситуации либеральная политика не может являться лекарством, более того, она загоняет давнюю болезнь ещё глубже, делает процесс ещё болезненным.

Я особенно обеспокоен ростом влияния крайне правых. Никогда ещё при V Республике они не имели столь прочных парламентских и соответственно социальных позиций, как сегодня. Я соглашусь с тем, что эта тенденция сейчас характерна для многих стран в Европе. Но я хочу уточнить, что очень большую ответственность за эту крайне негативную для французской демократии тенденцию несёт действующая исполнительная власть.

После крайне неудачных для себя президентских выборов Социалистическая партия сделала ставку на участие в Новом народном экологическом и социальном союзе (ННЭСС). С позиции сегодняшнего дня, это был оправданный шаг?

Здесь мы должны понимать, что мотивация того весеннего решения имела разные измерения. Мы желали единства французской левой, мы хотели увеличить представительство левых депутатов в Национальном Собрании и нельзя было допустить провала социалистической депутатской группы. Достигли бы мы этих задач без формата ННЭСС, это большой вопрос, я думаю, ответ скорее негативный.

Но сейчас мы можем и должны, посмотрев назад, делать выводы на будущее. Скажем ясно: французские левые в целом уже два раза подряд проигрывают парламентские выборы. Два раза подряд левого кандидата нет во втором туре президентских выборов. Мы можем много говорить об «исторической ответственности» СП, я согласен, но я напомню, что, начиная с 2017 г., Социалистическая партия ушла из исполнительной власти и не играет большой роли в Национальном Собрании. Значит, мы должны признать не только ошибки СП (они имели и имеют место), но — всех французских левых.

Когда наши партнёры из НФ сегодня предлагают укреплять локальные структуры Народного союза, это одно дело и мы можем работать над этим. Когда нам говорят, давайте создадим общий список на будущие европейские выборы, я не могу разделить этот подход: внутри ННЭСС имеются различные позиции по Европе. Следовательно, союз нужен, но мы должны ответить себе: какой союз и во имя чего?

В январе пройдёт очередной съезд Социалистической партии. Как я понимаю, перед ним ведётся глубинная дискуссия об определении стратегии социалистов в нынешней обстановке.

Так и есть. За последние годы СП потеряла очень много активистов и избирателей, но наша партия остаётся живым организмом. По-прежнему на департаментском, региональном и муниципальном уровнях СП остаётся первой левой политической партией во Франции, что заставляет с нами считаться и учитывать социалистическую точку зрения. Но мы понимаем, что ключ возрождения СП покоится внутри самого социалистического движения. История показывает, что за поражениями могут следовать реванши и победы.

Сегодня имеется «медиатизация» противостояния — в борьбе за руководство партией — двух тенденций — нынешнего первого секретаря Оливье Фора и Элен Геффруа, выражающей, скажем так, ностальгию по курсу Франсуа Олланда. Однако, я сам подписал проект генеральной резолюции третьего кандидата, мэра Руана Николя Майера Россиньоля. Это третий путь, представляющий демократическую социалистическую альтернативу для будущего Социалистической партии. Здесь заявлен очень ясный подход: СП не должна быть растворена в союзе, но она должна стать мотором левых сил!

Сейчас партийные активисты участвуют в обсуждении проектов генеральной резолюции. В центре дискуссии — будущее партии, тема единства французской левой, наша европейская идентичность. К сожалению, всё же мы должны признать, что прошлой весной решение о присоединении к ННЭСС было принято очень поспешно, без обсуждения в местных комитетах, без голосования всех членов СП. Сегодня у нас есть время переобсудить все эти сложнейшие вопросы.

Франсуа Миттеран в своё время говорил, что французский социализм живёт в сердцах большого числа французов. Очень часто и мы, социалисты, и левые силы в целом, приходя к власти, не оправдывали доверие наших избирателей. И тогда они отворачивались от левых, но при этом не от идей равенства и справедливости. Я глубоко убеждён, что обновлённая СП ещё сможет послужить своему народу.

Давид, это не большой секрет: сегодня социал-демократия в Европе переживает кризис. Как видишь ты и твои товарищи по СП пути выхода из этого состояния?

Французская Социалистическая партия остаётся неотъемлемой составной частью европейского социалистического движения. Когда ты спрашиваешь о кризисе, я соглашусь, но только добавлю, что, несмотря ни на что, социалистическое движение далеко превосходит все остальные течения европейского левого движения. Это видно как по расстановке сил в Европейском парламенте, так и на национальном уровне.

Но кризис, это верно, имеет место. Он имеет самые разные измерения и объяснения. Это кризис социальной базы, кризис идеологической идентификации, кризис членства… Мы во Франции это очень хорошо знаем и чувствуем, хотя отступление социал-демократии заметно также в странах Восточной и Центральной Европы, или даже на Севере. Да, у нас есть счастливые исключения, как, например, в Испании или Португалии, но эти исключения не составляют общую тенденцию.

Я лично полагаю, что рецепт выхода из данного состояния лежит одновременно в возвращении к политике сильного реформизма и интервенционизма, но также и в умении взять на вооружение технологические достижения XXI века. Иногда наши партнёры из числа радикальных левых пытаются нас убедить в том, что капитализм почти не изменился, но это глубокая ошибка. Он мутирует и этим создаёт как новые проблемы, так и… новые возможности. Я часто задаюсь вопросом: почему социал-демократические или социалистические партии, в прошлом набиравшие за 40% голосов, растеряли своих избирателей? Но посмотрите, как за эти годы модифицировалось социально лицо этих обществ. И если наши партии оказались к этому не готовы, например, по сравнению с радикальными правыми или консервативными партиями, тогда мы сталкиваемся с этим «дефицитом избирателей». Однако, я настроен всё же оптимистично: демократический социализм ещё скажет своё слово в Европе!

В данной связи я задам такой вопрос. Как сейчас французские социалисты оценивают состояние европейской интеграции?

Ты прекрасно знаешь, если вспоминать даже о твоих научных интересах и диссертациях, что мы, социалисты Франции, всегда последовательно были на стороне углубления европейской интеграцию Имена Франсуа Миттерана и Жака Делора вписаны в историю единой Европы. В том, что Франция стала одни из ключевых игроков европейского проекта, заслуга французского социализма неоспорима.

Но сказать, что Европа идёт хорошо, это будет пойти против истины. Бесспорно, без Европейского Союза, без общих политик, без единой валюты мы сейчас чувствовали себя ещё хуже. Но обычные люди не чувствуют сегодня себя в этой Европе безопасно, они прекрасно увидели в период наступления COVID-19 всю уязвимость Европейской социальной модели. Более того, подъём крайне правых и иногда крайне левых в Европе — это естественное последствие пресловутого «дефицита демократии» в ЕС и в его странах-членах. Отрицать это было бы глупостью.

Да, это прекрасно, когда в ЕС стремятся новые страны, особенно из числа посткоммунистических государств. Но выход Великобритании после народного референдума — это же был страшный удар по европейской идее. Во Франции многие замечают: политические и экономические элиты живут в одной Европе, а рядовые, народные слои — как будто в другой. Для нас, как для социалистов, крайне важно, чтобы ЕС двигался в направлении социальной и политической интеграции. Дать Европе новый импульс и одновременно поставить мощный заслон на пути правого популизма и национализма — вот таковой я вижу принципиальную задачу всех европейских социалистов.

Сегодня в Европе имеется открытый конфликт, по существу — война. Как я знаю, позиция социалистов Франции в данной связи — однозначная…

Это неприемлемый конфликт, который не должен был произойти. Но ты знаешь, что я вспоминаю? Это реакцию европейских институтов в 2014 г. Да, мне скажут, были санкции и было осуждение. Но не было никаких эффективных действий, которые бы заставили остановить агрессию. И потом некоторые наши политики удивляются: почему произошла милитаризация Крыма, массовые нарушения прав татарской общины, издевательства над правами человека в самой России? Я историк по образованию и я давно знаю, что внешняя политика теснейшим образом связана, завязана на внутреннюю. И я знаю также, что история много раз нас учила: если не остановить агрессивный режим, он станет ещё более беспощадным, как внутри страны, так и вне её…

Я верю в то, что у России будет лучшее будущее, мы, социалисты Франции, были и остаёмся на стороне сил прогресса и демократии как в России, так и в Украине. Но мы должны чётко и однозначно сказать, кто является жертвой, а кто виновником этой войны. Вот почему наша партия поддержала европейскую политику санкций. Я могу считать, что они недостаточны и можно спорить об их эффективности, но все эти санкционные пакеты всё-таки необходимы. Вместе с тем, я убеждён в том, что свобода и демократия придут в Россию изнутри, думать иначе было бы большой ошибкой.

Что касается Украины, как первый секретарь парижской федерации СП я хорошо знаю, что муниципальный совет Парижа многое сделал для украинских беженцев и для оказания помощи отдельным украинским городам и местностям. В этом мы видим проявление нашей солидарности по отношению к страдающему и бесстрашному народу. Гуманизм не должен быть прокламативным, но — деятельным и энергичным. Я также хотел бы выразить чувство солидарности и уважения к тем в России, в вашей стране, кто не боится высказать свою антивоенную позицию. Кто понимает, что будущее России в Европе и вне насилия. Мы знаем, что есть смелые русские, кто не готов склонить голову перед злом.