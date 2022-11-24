Софи Тайе-Польян: «Сегодня организация общества покоится на превосходстве индивидуальной машины»

После недавних парламентских выборов экологисты в организованном порядке вернулись в нижнюю палату французского парламента. Наша сегодняшняя собеседница — Национальный координатор движения «Поколение(я)» и заместитель председателя экологистской группы Национального Собрания Франции Софи Тайе-Польян.

Уважаемая госпожа Тайе-Польян, что в политическом плане представляет собой «Экологистский полюс» внутри Нового народного экологического и народного союза (ННЭСС)?

Ещё в 2020 был запущен процесс, связанный с созданием общих федеративных рамок для французских экологистов из разных партий и организаций. Мы организовали первичные выборы по определению кандидата в президенты, который выиграл Яник Жадо, представляющий главную экологистскую партию Франции, «Европу Экологию — Зелёных». После президентских выборов мы приняли предложение Жан-Люка Меланшона и стали участвовать в народном союзе, поскольку абсолютное большинство французских экологистов относит себя к левому движению.

Мы сумели, благодаря наличию унитарных левых кандидатов с первого тура, провести в Национальное Собрание 23 депутата. В Сенате также работают более десяти экологистов. «Экологистский полюс» — не строгая иерархизированная структура. Однако, на уровне регионов и департаментов действуют общие политические комитеты «Экологистского полюса».

«Зелёная» идея, на взгляд моих товарищей по «Поколению(ям)», теснейшим образом связана с социальной стратегией левого движения. Мы — носители проекта политической экологии, прогрессизма, одновременно выступаем за федеративную Европу и децентрализованную Францию. Даже если не все «зелёные» связывают себя с французской левой, для меня очевидно: социализм и экология — неразрывные понятия, экосоциализм, таким образом, это тот путь, который является связным и очевидным для всех тех, кто борется за окружающую среду.

Ваша партия — весьма молодая, в чём, на Ваш взгляд, её специфическая роль внутри французского левого движения?

Да, «Поколение(я)» появилось на свет после выборов 2017 года, пять лет назад. Сегодня мы объединяет 60 тысяч участников, в том числе четыре депутата Национального Собрания, более 15 региональных советников, мэров… Но я хочу подчеркнуть, что мы признаём двойное членство и вообще рассматриваем «Поколение(я)» скорее как партию-движению, политическую ассоциацию на службе левой и экологической идее. Среди основателей движения было много социалистов, я сама в прошлом участвовала в Социалистической партии. Основатель Бенуа Амон был кандидатом от социалистов на президентских выборах в 2017 г. Среди тех, кто организовывал «Поколение(я)» — немало руководителей Движения молодых социалистов, как мой коллега — координатор Бенжамин Люка.

Соответственно, отвечая на Ваш вопрос, я подчеркну таким образом: главная политическая специфика нашего объединения заключается в том, чтобы соединить исторические идеи социалистического и рабочего движения с чаяниями и требованиями новой «зелёной» повестки. В одно слово, это эксосоциалистический проект. Это такой проект, который нацелен на осуществление новой экономической модели, одновременно экологичной, социальной и солидарной, направлен на общее и коллективное благополучие, соответствует принципам интернационализма и европейского федерализма.

Что касается организационной специфики, то мы отвергаем одностороннюю централистскую и унитарную модель политического субъекта. Основываясь на местных комитетах, главным я и мои товарищи по «Поколению(ям)» считаем вовлечённость граждан в общественный проект, в составление политических документов. По правде, во Франции надлежит «реабилитировать» политическую работу, и это очень непростой процесс.

Вопрос о том, сохраняется или нет в общественно-политическом поле Франции «зелёная волна» дискуссионен. Но в любом случае мы всегда можем говорить о наличии положительной и позитивной экологистской повестки по различным социальным и экономическим темам. На Ваш взгляд, какие из «зелёных» инициатив сейчас наиболее важны для общественного развития?

По мне, необходимо покончить с классическим продуктивизмом, с тем, что многие экологисты называют «диктатурой ВВП». Нас в этом мире уже восемь миллиардов человеческих существ, невозможно всем потреблять так же, как во Франции или Соединённых Штатах; значит, надо начинать с развитых стран… Демократия должна быть сознательной и в какие-то времена она может стать умеренной, с точки зрения потребления. Императив тут один — это достижение демократии управления общественными благами. Мы выступаем за устойчивое общество, но оно никогда не станет таковым вопреки природе…

Социальный прогресс требует активной и щедрой социальной политики, что подразумевает изменение политики налогообложения в интересах справедливости и социального прогресса, это значит, в ключе прогрессивного налогообложения. Необходимо дать доступ согражданам к качественному жилью и к чистой земле. Нужна новая политика в области охраны окружающей среды, этого требуют исчезающие ресурсы, загрязнение Земли, пожары и наводнения. Горячее лето 2022 г. во Франции и в Европе – это мощное предупреждение: нельзя более жить по-прежнему. «Зелёный переход» надо постоянно подталкивать — в лицо силам регресса, это требует наличия консолидированной стратегии на европейском, национальном и местном уровнях. Эта стратегия должна подготовить революцию возобновляемых источников энергии.

Ещё один важный вызов: сегодня организация общества покоится на превосходстве индивидуальной машины. Эта нетерпимая ситуация, она увековечивает загрязнение окружающей среды. В качестве альтернативы необходимо организовать коллективные и общественные виды транспорта, делая акцент на развитии электронных средств продвижения и велосипедов. Также важное место должно отводиться перестройке и обустройству городов; кстати, этот насущный лозунг был у движения «желтых жилетов». Но ещё раз скажу, что без вызывающей доверия и комплексной перестройки политики в области защиты окружающей среды мы не добьёмся прорывов…

Для французских «зелёных» и в целом для экологистского движения в Европе тематика Европы всегда была очень важна и перспективна. И сегодня?

Вы сами видите, что нынешняя Европа не здорова. Подъём популизмов и крайне правых альтернатив говорят об этом очень хорошо. Для «зелёных» в целом, включая «Европу Экологию — Зелёных» и наше объединение, федеративная политическая Европа видится как стратегическая перспектива. Это не тот вопрос, вокруг которого французы объединены. Или внутри ННЭСС здесь также мы не имеем единства.

Однако, все течения французской левой, включая экологизм, убеждены, что неолиберальная Европа — это не та дорога, которая должна быть. Европейский Союз должен превратиться в по-настоящему солидарную организацию народов, встать на службу делу экологического перехода. В центре ЕС должны быть не рынки, как сейчас, но люди, граждане.

Естественно, демократическое переустройство ЕС требует реформирования его институтов. Необходимо, в частности, развивать полномочия Европейского парламента как подлинно со-законодательного органа. Внутри Совета ЕС следует отказаться от практики блокирования странами-членами той политики, которая может реализовываться большинством государств. Мы также считаем, что судебный орган ЕС мог бы действовать более прозрачно.

«Поколение(я)» принадлежит к молодым политическим игрокам, которые видят свою деятельность в рамках широких транснациональных альянсов левых сил и экологистов, что заставило нас подключиться к транснациональному движению «Европейская весна» и одновременно поддерживать добрые отношения с Европейской зелёной партией. Как член «Европейской весны», «Поколение(я)» отстаивает вариант переподписания нынешних европейских договоров, что также отстаивает сегодня большая часть французских левых, включая формацию «Непокорённая Франция». Это же касается необходимости пересмотра параметров бюджетной дисциплины и строгости.

Как Вы оцениваете российско-украинский конфликт?

Мы всегда считали, что спорные политические или территориальные вопросы в Европе необходимо решать исключительно мирным путём. Все течения «Экологистского полюса» однозначно осудили в феврале действия России, поскольку речь идёт о грубом нарушении международного права, насилии над территориальной целостностью Украины. Мы поддерживаем право народов на самоопределение, но никогда не признаем итоги «референдумов», состоявшихся в условиях оккупации и военного времени. Мы осуждаем все формы государственного терроризма и считаем политику России опасной для всего европейского пространства. Но хуже, права человека грубо нарушаются в самой России, если речь идёт об активистах, борющихся против военных действий и милитаризма.

Эта война ставит очень сложные вызовы для Европы — дипломатический, энергетический, экономический и другие. Мы понимаем важность сотрудничества стран-членов в области безопасности, как и оказания деятельной поддержки Украины. Но я не желаю видеть милитаризации Европейского Союза, его подчинения логики войны. Даже если политика Кремля толкает всех нас в данную сторону. В любом случае, логика санкций в отношении России не должна быть направлена против обычных людей. Например, это касается виз, культурно-гуманитарной кооперации, сотрудничества в сфере образования. Отказаться от всего этого комплекса можно, но кто выиграет от цементной станы между Европой и Россией?

Интервью брал Руслан Костюк