CNT-AIT в современности. Интервью испанских профсоюзных активистов

Профсоюзное движение в Европе, в отличие от СНГ, куда более развито, агрессивнее и влиятельнее. Даже несмотря на многие огрехи, оно остается крайне успешным и сегодня — например, бельгийцы и британцы заставляют свои правительства идти на попятную.

Мы поговорили с активистами из испанских секций CNT-AIT, анархо-синдикалистских профсоюзов.

Какую структуру имеет CNT–AIT в настоящее время?

CNT-AIT имеет полностью горизонтальную структуру. Она строится снизу вверх. Она начинается с члена, организованного в своем профсоюзе, который на своих ассамблеях (общих собраниях) согласовывает решения организации. Профсоюзы соединяются на федеративных началах в федерации поблизости, местные федерации, провинциальные федерации, ведя затем на региональные, конфедеральный (страновой) и интернациональный (М.А.Т.) уровни.

Органами, принимающими решения на этих, более высоких уровнях, являются пленумы и конгрессы.

После реструктуризации CNT-AIT (из-за ухода CNT-CIT в реформизм) часть членов CNT-AIT высказывает желание подвергнуть анализу и изучить, как работают действующие структуры, чтобы не допустить того, чтобы руководящие комитеты могли навязать уклоны в авторитаризм и реформизм. Все изменения, которые должны вноситься в типы структур, должны будут обсуждаться конгрессами организации.

Ограничивается ли CNT–AIT рамками Испании или у нее есть секции в других странах?

Она ограничивается только Испанией. CNT-AIT Франции – это совершенно независимая и автономная организация. Совпадение в названиях обеих организаций возникло вследствие того, что испанским товарищам пришлось искать убежища во Франции после поражения Испанской революции 1936–1939 гг. и вследствие влияния, которое оказывали эти товарищи-эмигранты, что привело к тому, что во Франции было заимствовано это название.

Каковы нынешние цели CNT–AIT?

Нынешние цели остаются теми же, которые вызвали создание CNT-AIT: создание общества, организованного горизонтально, на основах равенства и без эксплуатации человека человеком, добившись освобождения трудящегося класса. С намерением разрушить любые структуры власти, каковыми являются государства, капитализм, религии. В соответствии с этими целями, анархо-синдикализм является средством (орудием) в рамках анархистских идей, которое продвигает отмену труда путем овладения средствами производства с тем, чтобы общество взяло под контроль экономические и финансовые средства, препятствующие свободе эксплуатируемого класса во всем мире.

Эти цели являются взаимосвязанными частями в рамках наших принципов, тактики и целей, с которыми мы отождествляем себя как анархистская организация.

Хотя, как профсоюз, мы действуем в сфере труда, мы считаем себя социальной организацией и стараемся распространять анархистские идеи во всех сферах общества (культуры, экологии, здравоохранения и т.д.), поскольку ни одну из них нельзя оторвать от других, если мы хотим достичь полностью свободного общества.

Какие методы работы использует CNT–AIT?

Наш основной и главный метод, который мы всегда используем, – это прямое действие, то есть такое, когда сами трудящиеся прямо и непосредственно, без всяких посредников разрешают конфликты с предпринимателями или государством.

Для того, чтобы прибегать к этому методу, любая организация должна сохранять независимость по отношению к государству и экономической системе, не получая никаких субсидий и не участвуя в профсоюзных выборах на производства (в комитеты предприятий и другие органы социального партнерства, – примечание переводчика).

В рамках прямого действия производятся такие действия, как пикеты, граффити, бойкот, саботаж и т.д. Но наиболее решительным (мощным) орудием является всеобщая бессрочная стачка.

Юридический путь вписывается сюда как второстепенный метод оказания давления, поскольку юстиция создана не для трудящихся, не ориентирована на их права и время.

Товарищи из межпрофессионального союза Фигереса добавили следующую ссылку на сайт, где они резюмируют методы функционирования профсоюза.

Участвовала ли CNT–AIT в событиях в Каталонии в 2017 г. (движении за провозглашение независимости Каталонии)?

CNT-AIT как организация не участвовала в событиях в Каталонии в 2017 г. в политическом процессе независимости, поскольку претензия этого бунта на создание нового буржуазного государства, отделенного от испанского государства, вступает в противоречие с нашими принципами и поскольку это продвижение национализмов, главные участники которого происходят из господствующих правых и неолиберальных власть имущих. Профсоюзы регионального союза CNT-AIT Каталонии, наиболее приближенные к месту событий, высказывали свою позицию по отношению к процессу, происходившему на протяжении этих лет, и по отношению к вызванным этими событиями актам репрессий. Товарищи из Фигереса добавили следующую ссылку, по которой можно получить больше информации.

Поддерживает ли СNT–AIT протесты «желтых жилетов» по всему Евросоюзу?

СNT-AIT поддерживает и защищает социальную борьбу, к которой ведет упадок экономической системы, продолжающей выжимать все из трудящегося класса при помощи государства, и которую ведут трудящиеся, организованные снизу и горизонтально.

Основная информация, которую мы получали (о движении «желтых жилетов», – примечание переводчика), поступала от наших товарищей из французской секции М.А.Т. (CNT-AIT Франции), которые информировали нас как можно более детально о нем и о действиях, которые они сами осуществляли.

Наряду с помощью CNT-AIT, как организации, профсоюзы вели свою работу по поддержке и распространению борьбы «желтых жилетов». Мы знаем о многих анархо-синдикалистах Франции, которые активно поддерживали акции.

Выросла ли CNT–AIT после смерти Франко?

Да, после смерти Франко и начала демократии («перехода») и до 1980-х гг. происходил мощный рост, что стало серьезной проблемой для Испанского государства, стремившегося установить новую социальную политику в духе существующей системы. Со стороны государства были предприняты различные действия, чтобы подавить растущее влияние CNT. С одной стороны, было то, что получило название «дело Скала» – тайная операция государства с целью публично атаковать организованный анархизм.

С другой стороны, государство намеревалось привлечь на свою сторону и посадить за свой стол профсоюзы, которые проявляли активность на улице и на рабочих местах. Оно сумело этого добиться, благодаря заимствованию европейской «профсоюзной» модели – модели профсоюзов, получающих государственные субсидии, в которых профсоюзную работу ведут не сами трудящиеся, а платные профсоюзные чиновники. Внутри CNT имелись реформистские позиции, которые стремились к участию в комитетах предприятий от имени CNT (примечание переводчика: комитет предприятия – орган социального партнерства на производстве, своего рода «профсоюзный парламент», в котором заседают платные привилегированные выборные профсоюзные функционеры). Это привело к острым внутренним конфликтам, которые вызвали раскол, создание CGT (Всеобщей конфедерации труда) и внедрению в обществе обещаний «социального государства».

Оба этих процесса привели к сокращению числа членов и влияния в обществе. C тех пор все остается на том же низком уровне, с некоторым ростом. Чего, однако, удалось не потерять – так это присутствие по всей территории Испании, с опорой на города и небольшие районы.

Это положение частично изменилось с новой реформистской волной, которая проявилась в CNT в 2010 году. Ее участники стремились сделать упор на создание крупных профсоюзов. Это привело к исчезновению многих профсоюзов в небольших городах, сведя представительство к крупным городам и провинциям и утратив присутствие в небольших городках и сельской местности.

Этот новый реформистский уклон (нынешняя CNT-CIT) вызвал необходимость перестройки CNT-AIT в 2016 году. За прошедшее с тех пор время мы выросли и имеем сейчас 38 профсоюзов (в регионах Леванта, Каталонии, Мадрида, Андалусии, Астурии, Леона, Галисии и Кантабрии), укрепив членство и содействуя созданию профсоюзов в небольших городах.

Вопросы о членстве и количестве членов – один из «троянских коней», которые CNT-CIT использовала для продвижения реформизма в организации, подчеркивая важность численности членов, даже если те не являются боевыми и активными членами профсоюзов. В результате многие из профсоюзов CNT-CIT сегодня – это профсоюзы, оказывающие услуги. Они находятся под полным контролем со стороны их комитетов и не имеют актива, который может заниматься вопросами организации, борьбы и проведения кампаний. Мы придаем этому вопросу очень большое значение, и в этом еще одно отличие нашей организации от реформизма CNT-CIT, поскольку мы считаем важным иметь активных и участвующих в деятельности членов. Лучше иметь активистов, чем большее число членов (которые просто платят взносы, но ничего не делают, – прим. перевод.)

Что думает CNT–AIT об идеях независимости Каталонии?

Как анархистская организация, мы никогда не поддерживали создание новых государств и национализмы, которые в основе своей являются авторитарными, поскольку провозглашаемый проект не порывает с господствующей капиталистической системой и продвигается силами и партиями, столь же консервативными, правыми и неолиберальными, что и силы, и партии испанского государства. Мы считаем, что в случае с каталонским движением за независимость мы имеем дело с политическим кризисом, который маскирует кризис социальный.

Следуя этим принципам, мы защищаем и уважаем культурные и социальные аспекты каждого народа или региона. Но перед лицом политических обстоятельств, созданных в Каталонии, или репрессий, будь то в этом регионе или в отношении других культур или этнических групп, решение состоит не в создании нового государства. Как и в любом другом государстве, гражданам даются обещания на будущее, которые не представляют альтернативы по сравнению с нынешней ситуацией и которые не превращают людей в главные действующие лица принятия решений. Они будут оставаться такими же марионетками, как при любой демократии. Ни одно государство или демократия не делало на протяжении всей долгой истории ничего иного. Они заканчивают сохранением и укреплением эксплуатации любого общества, которое представляют в вопросах национализма, как происходит и как происходило всегда.

Каковы отношения CNT–AIT с Международной ассоциацией трудящихся (МАТ)? Сотрудничает ли она с МАТ сегодня?

Разумеется, мы, как секция М.А.Т., сотрудничаем с ней и работаем над тем, чтобы М.А.Т. утвердилась во всех возможных регионах мира. Мы считаем, что без М.А.Т и интернационализма невозможно понять наши принципы, тактику и цели, в которых интернационализм занимает очень большое место. Следует учитывать, что происхождение этой организации связано с этим интернациональным подходом либертарного идеала. И по сей день любая анархистская борьба, которая желает изменить общество, должна вестись в интернациональной форме или с интернациональной перспективой, чтобы добиться осуществления социальной революции сразу во всех регионах мира.

По договоренности с М.А.Т., мы выполняем сейчас функции ее постоянного секретариата. Следует далее напомнить, что одним из главных мотивов нашей реорганизации стал выход из М.А.Т., спланированный и спровоцированный CNT-CIT c намерением создать новый Интернационал, более близкий к ее реформистским идеям.

Поддерживает ли CNT–AIT связи с другими профсоюзами Испании?

Если речь идет о профсоюзах, не принадлежащих к мейнстриму, то каждый отдельный профсоюз CNT-AIT может иметь с ними те или иные связи на местном уровне или по каким-то конкретным вопросам.

С профсоюзами большинства и отраслевыми (Рабочими комиссиями, Всеобщим союзом трудящихся UGT, Рабочим профсоюзным союзом USO и другими) никаких отношений нет, потому что они следуют политике государства и его экономической системе. Эти профсоюзы полностью зависят от субсидий и денег государства и не считаются с трудящимся классом, превратившись в профсоюз, оказывающий услуги. Также следует учитывать, что подавляющее большинство профсоюзов принимают электоральную и представительную систему государства, а нас ненавидят за то, что мы отстаиваем прямую демократию и отвергаем власть. В ходе трудовых конфликтов неоднократно бывало так, что наши действия оказывались направленными и против этих профсоюзов, потому что те вставали на сторону предпринимателей.

На уровне конфедерации в целом нет стратегического профсоюзного сотрудничества с другими профсоюзами, поскольку их преобладающее большинство принимают навязанную систему наемного труда, и их цели и конфликты не выходят за рамки системы, не предлагая альтернатив, которые не одобрены государством.

Поэтому отношения, которые могут быть с теми или иными из них, – это лишь сотрудничество или помощь в ходе конкретного конфликта или в рамках конкретного действия ради решения четко обозначенных задач – и не более того.

Что думает CNT–AIT по поводу «специальной операции» России в Украине и по поводу НАТО?

Мы считаем ее войной в буквальном смысле слова, в которой участвуют многие действующие силы с различной степенью ответственности. При этом каждая из них сражается за свои собственные интересы, и им совершенно неважны ни украинский народ, ни его страдания, равно как и то, что происходит с любым иным народом (курдами, палестинцами, йеменцами, индейцами-мапуче, эфиопами и т.д.).

Как анархисты, мы против любой войны, как бы угнетательская система ни обязывала людей быть на той или иной стороне в зависимости от того, к какой части мира мы принадлежим, а если ты сомневаешься – то тебя считают предателем или сообщником другой стороны.

Мы видим это на примере ситуации, в которой оказались товарищи из КРАС, которых различные голоса мнимых «анархистов» обзывают приспешниками Кремля, безо всяких оснований и без какого бы то ни было анализа данных обстоятельств, за то, что те не поддерживают военную защиту украинского государства. Удивительно наблюдать, как различные круги так называемых «анархистов» со всей Европы выступают в защиту вооруженного участия в конфликте, ввязываясь в войну между государствами, которая не имеет ничего общего с анархистскими идеями. Для нас совершенно ясно, что все наши сражения должны быть нацелены на то, чтобы покончить с государством и существующей системой, и что как российский, так и украинский народы являются жертвами этой войны, жертвами интересов обеих наций и тех, кто ими правит.

Общество (дез)информации, как оно существует в настоящее время, навязывает модель, в которой невозможно проводить дискуссии и критический или независимый анализ того, каковы причины проблем, возникающих в обществе. Все действия, которые осуществляются в рамках существующего, поляризуются.

Все войны являются несправедливыми и подпитываются экономическими системами, существующими в этом глобализирующемся обществе, будучи вызванными отчасти коллапсом господствующей до сих пор капиталистической системы. Все происходящие сегодня войны в условиях глобализирующегося мира связаны друг с другом и вызываются империалистическими властями. Они ведутся против эксплуатируемого класса трудящихся, которые в итоге принуждены сражаться друг с другом и умирать ради интересов власти.

Недостает множества революционеров и такой борьбы, какую вела махновщина, чтобы покончить с национализмами, империализмами и капитализмом. Борьбы народа и за народ.

Товарищи из межпрофессионального профсоюза Фигереса напомнили, что на двери их бюро висит плакат со следующим текстом:

«Нестор Махно, Украина 1889–1934. «Вторгшаяся» государственная власть и «независимая» государственная власть являются одним и тем же, и трудящиеся ничего не приобретут ни от той, ни от другой. Они должны направлять свои силы, где бы они ни находились, на разрушение государственного аппарата и замену его рабоче-крестьянскими органами социально-экономического самоуправления».

Продолжает ли CNT–AIT сотрудничать с ФАИ (Иберийской анархистской федерацией)?

Как организация, мы не сотрудничаем с ФАИ особо, но имеются связи с некоторыми ее местными группами. Реорганизация CNT-AIT также осложнила сотрудничество или связи с ФАИ, поскольку часть групп ФАИ примыкают к CNT-CIT.

Мы рассматриваем ФАИ как братскую организацию, поскольку разделяем те же идет, совпадаем во многих областях борьбы и намерены сотрудничать в будущем, как это было в прошлом на протяжении истории.

Каковы структуры, в той или иной степени связанные с CNT–FAI?

Исходя из вашего первого вопроса, предполагаем, что вы имеете в виду организации или проекты, которые строятся, как наши, или имеют анархистские идеи.

Да, имеются организации, проекты или группы, которые работают сходным с нами образом, основываются на анархистских принципах, но желают упор в своей работе на другие сферы – такие как средства информации, образование, экономическая деятельность, помощь заключенным или социальные вопросы.

Так, например, имеются Анархистский Черный крест, ФАИ, «Свободные женщины», Иберийская федерация либертарной молодежи ФИХЛ и т.д. Эти организации стараются работать на общенациональном уровне, как и мы, хотя мы не можем ничего сказать об их распространенности или внутренней координации между группами.

Начиная с местного уровня, есть множество проектов, которые работают с либертарными идеями, как например, свободные школы, свободные радио, Интернет-порталы, потребительские объединения, либертарные атенеумы и социальные центры сквотеров, которые рассеяны по всей территории Испанского государства, в первую очередь – в крупных городах.

Есть ли примеры успешной профсоюзной борьбы CNT–AIT в настоящий момент?

Да, мы одержали немало профсоюзных побед в последние годы (некоторые примеры можно найти, введя в поисковик на нашем сайте «Профсоюзное действие»)

(Примечание переводчика: на самом деле, там приведены лишь очень немногие примеры конфликтов CNT–AIT. Мы пытаемся собирать информацию с региональных и местных сайтов испанских товарищей и переводить ее. С этой информацией можно познакомиться здесь).

Но помимо самих достигнутых профсоюзных побед, важен тот повседневный факт, отмечаемый новыми членами, что методы прямого действия эффективно работают. Оно основано на солидарности и взаимопомощи товарищей из всех профсоюзов CNT-AIT всякий раз, когда начинается трудовой конфликт. Ведь главная цель конфликта в том, чтобы трудящиеся освободились и обрели силу, увидели, что они – эксплуатируемый класс, у которого есть организационная альтернатива по отношению к тому, что предлагают буржуазные профсоюзы, близкие к государству, и что именно они сами, трудящиеся намечают поступь нового общества.

Прилагаем еще несколько линков на нашу страницу в Интернете и страниц нескольких отдельных профсоюзов с примерами текущих профсоюзных конфликтов:

Здесь

Здесь

И здесь

Сотрудничает ли CNT–AIT c какими-либо политическими силами в Испании?

Исходя из наших принципов, тактики и целей и ради решения наших задач мы не сотрудничаем ни в чем ни с одной из политических партий, независимо от их идеологии и целей, поскольку они идут вразрез с нами, и история доказала, что они абсолютно не идут на пользу нашим идеям и народной борьбе.

Наша цель – покончить с ними и их совершенно авторитарной системой.

Как относится CNT–AIT к практикам органайзинга в западных профсоюзах (в ЕС и США)?

Мы не знакомы с этими практиками досконально. Насколько мы понимаем, они предназначены для того, чтобы сделать структуры этих профсоюзов более горизонтальными, чтобы их члены стали принимать большее участие в их работе, а решения принимались снизу вверх.

Но исходя из того, что все эти профсоюзы представляют политические и экономические слои, а такое вступает в противоречие с их собственными абсолютно вертикальными структурами, мы видим здесь практику, которая позволяет маскировать их действия и привлечь новых членов. В этом нет никакого смысла, поскольку на сегодня все эти профсоюзы живут благодаря Системе и обязаны ей. В конечном счете, именно это мешает трудящимся организоваться на рабочих местах, делегируя их борьбу или защиту их прав небольшому числу политических представителей. Это еще одна попытка отмыть лицо в рамках реформизма, потому что главная проблема этих организаций – в превращении в еще одну деталь социально-экономического механизма системы. Поэтому если они предлагают какие-то решения, то не для того, чтобы порвать с этой системой.

Мы знаем о полном разочаровании трудящихся этими профсоюзами из-за того, что те совершенно не ведут борьбу за их права и против их отъема. Вот почему эти профсоюзы пытаются заново изобрести себя или реформироваться, не вступая в противоречие с капитализмом, чтобы внушить, что они полезны для трудящихся, хотя единственная их цель – продолжать получать щедрые субсидии от государства для сохранения своих привилегий, которые находятся в полном противоречии с трудящимся классом.

(От переводчика: Как я и опасался, испанские товарищи не вполне поняли ваш последний вопрос, поскольку термин «органайзинг» в Испании не употребляется. Они решили, что речь идет исключительно о попытках реформировать существующие соглашательские профсоюзы с помощью развития в них более горизонтальных структур. Между тем, анархо-синдикалистские профсоюзы сами прибегают к практике оказания содействия профсоюзной организации, например, устраивая лекции и курсы по обучению практике создания профсоюзных секций на рабочих местах, форм и методов действия в конкретных отраслях, а также по информированию об условиях трудового права, коллективных договоров и т.д. – причем как в страновых масштабах, так и в международных, для товарищей из других стран. Но все это только в рамках самих анархо-синдикалистских профсоюзов и М.А.Т.)

Вопросы подготовил — Гектор Шпрее.

Перевод сделал — Вадим Дамье.