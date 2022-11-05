Интервью с жителем Мариуполя

Первая статья, интервью жителя города. 5. сентября.

Дорога до Мариуполя короткая и, в то же время, опасная. Чтобы поговорить с местными жителями, пришлось пережить две таможни, опасные территории, где действуют различные ДРГ (Диверсионно-разведывательные группы), а также заминированные тропы и отсутствие какой-либо инфраструктуры. Любые боевые действия имеют за собой тяжелейшие последствия.

Сам город выглядит также, как Грозный в 90-е. Большинство домов сгорели в боях, жителей практически нет, а те, кто есть, либо участвуют в стройке, либо пытаются выжить. Еды и воды очень мало. В какой-то момент поймал себя на мысли, что жизнь в городке напоминает Thiswarofmine. Конечно, ведь это только что уничтоженный в долгих боях город, где вместо отеля придется спать хотя бы в закрытой квартире, а не где-то в развалинах.

Проходя мимо некоторых домов, стоящих на окраинах, где наступали российские войска и подразделения ДНР, до сих пор чувствуешь стойкий запах сгоревшей плоти. На улицах лежат тела, а ближе к центру организован стихийный рынок. Это — краткое описание увиденного.

С жителем пришлось разговаривать не как журналист, а как участник гуманитарной помощи. Меня предупредили заранее, что корреспондентов тут очень не любят. Имелись случаи, когда они пропадали, либо их целенаправленно отстреливали. Сами жители с ними разговаривают неохотно, считая, что они работают исключительно на пропаганду. Посему, налепив на себя нужный значок, я вел мирную беседу с человеком, приближенным к новой администрации города. Звать его Геннадий.

Дополнительно к его словам буду также закреплять информацию курсивом, связанную с городом, дабы картина оказалась полной.

Как вам живется на территориях, подконтрольных РФ? Что изменилось с начала спецоперации?

Изменилось многое. Люди начали уезжать, кто не уехал — спивается. Развивается вандализм, на окраинах опасно ходить. Кто возвращается — начинает жить с нуля. Магазины и аптеки не работают. Питьевой воды нет. Как пережить зиму — не знаем, ведь большинство домов попросту не приспособлены к зиме. Их придется сносить и строить с нуля, восстанавливать их долго.

В Мариуполе на момент начала войны жило около полумиллиона человек – это 10-й по величине город Украины. И самый крупный из наиболее близких к самопровозглашенным ДНР и ЛНР: до начала СВО от него до линии соприкосновения с “республиками” была всего-то пара десятков километров.

Власти города утверждают, что до блокады из Мариуполя успели выехать около 140 тысяч человек. После того как город попал в осаду, из него эвакуировали около 150 тысяч человек, в том числе более 70 тысяч – в Запорожье.

По словам главы городской администрации Константина Иващенко, сейчас в городе проживают не менее 200 тысяч человек: довоенное население составляло примерно 450 тысяч.

Согласно последней переписи, Мариуполь – это русскоязычный город. Более того, почти половина населения – этнические русские, у которых была и есть масса родственников в России и на территориях Донецкой области.

Проходила ли мобилизация на нынешних территориях?

Нет, т.к. военкоматы не перешли на российское законодательство. Большинство из них попросту закрыты. То, о чем вещают в телеграмм-каналах — миф и дезинформация. Единственный вариант пойти на службу на данный момент — доброволец. Вы можете наблюдать их, например, на стройках здесь, неподалеку.

Мариупольские строительные организации или структуры, по данным телеграмм-канала РЫБАРЬ, сформированные из местных жителей, производят остекление домов и ремонт построек с повреждениями менее, чем на 30%. Работы могут быть выполнены вручную или с малой механизацией, а также не требуют серьезной проектно-изыскательской деятельности.

Есть ли притеснения по национальному признаку?

Все люди разные, поэтому и отношение разное. Кто потерял близких, начинают ненавидеть противоположную сторону. Кровь может породить только кровь, а ненависть только ненависть. Чтобы где-то целенаправленно стравливали население или угнетали — такого нет. Украинцы и русские спокойно уживаются друг с другом. Другой вопрос, если у кого-то из них погибли близкие — тут уже неважно, русский ты или украинец. Если убили со стороны ВСУ — будешь ненавидеть ВСУ, если со стороны союзных сил — значит, их.

Как относятся к военным РФ и к военным Украины?

На этот вопрос ответа не было дано.

Почему не уехали вместе с беженцами?

Как можно оставить свой дом, свою землю, место, где ты прожил много лет? Поэтому люди уезжают во время боевых действий и возвращаются, когда наступает относительная тишина и даже если дом в аварийном состоянии. Это несмотря на политику или условия, в которых пребывает не только наш город. Они стараются его хотя бы немного, но ремонтировать. Можете посмотреть на окраинах, там некоторые дома остеклённые, при этом его часть может быть полностью разрушена.

Поддерживаете ли действия правительства Украины? России?

Настроения были самые разные во время осады: были слухи, что Киев сдали, что Харьков тоже сдали, что Зеленский сбежал. А когда удавалось дозвониться до родственников, то выяснялось, что все это абсолютно недостоверные слухи. Когда же и связь появилась, и город оказался взят, то и настроения сменились.

Половина населения на территориях, занятых ВС РФ, поддерживает Украину, а половина — России. Большинство не в пользу России, поскольку люди теряют свои дома и привычный образ жизни. В городе много погибших среди гражданских, до нескольких тысяч. Где-то из-за того, что в местах скопления людей оборонялись азовцы, где-то из-за массированных обстрелов. У этих погибших есть родные, друзья, сами понимаете.

(Прим. Шпрее. Действительно, если сравнивать территории ДНР у границы и “освобожденные”, то разница ощущается как в общении, так и в настроениях. Например, в Новоазовске чаще можно встретить жителей, открыто желающих присоединения к России, нежели западнее, в самом Мариуполе, где могут очень нелестно отзываться о союзных силах, открыто называя их оккупантами.)

Как относитесь к оборонявшим город батальону Азов?

Скорее негативно. Действуют диверсионные группы, собранные из националистов и остатков тех отрядов, которые обороняли город, нападают на гуманитарщиков, отбирая гуманитарку и продавая ее втридорога на том стихийном рынке, если повезет дойти. Черный бизнес процветает даже в условиях спецоперации. Гуманитарщики пропадают без вести, здесь опасно ездить, а охранения не всегда хватает — все на фронт. Что уж там говорить о простых гражданах или о военных, на которых тоже могут напасть. Бандитизм тоже не новость. ВСУ раздавали оружие жителям и это плохо сказалось на порядке в дальнейшем.

Как сообщал Sputnik в Вильнюсе, в первые дни оружие выдавалось всем желающим, позже его получали только те, кто записался в тероборону. При этом никто не требовал справок о наличии судимости и психическом здоровье. Поэтому в ряды теробороны для получения оружия “попадал криминальный элемент”.

“Некоторые получили оружие, а потом просто исчезли вместе с автоматами. Также есть информация о том, что украинские криминальные авторитеты пытаются наладить контроль над подпольным рынком оружия”, – приводит издание слова источника в полиции.

Также, по данным издания, появилось много предложений о продаже автоматов Калашникова и патронов. Автомат стоит от 500 до 1000 долларов.

Прим. Шпрее. На местах проводили обязательный инструктаж, что делать, если нападут на машину и где стоит ходить, а где нет. Предупреждали, что на конвои и на журналистов нападают.

Активно ли восстанавливают город?

Чтобы восстановить город, нужно начать с нуля. На данный момент центр уничтожен до основания. Заниматься этим ресурсов ни у кого сейчас нет, да и сами администраторы не особо торопятся что-либо делать. Необходимо разбирать разрушенные дома и вывозить их. На данный момент построены 10 домов, но не полностью. Восстановить город быстро и в данной обстановке невозможно.

Прим. Шпрее. По самым оптимистичным оценкам, восстановленное и замещенное жилье не превысит 10% от разрушенного. При этом в городе по-прежнему остается не менее 40% довоенного населения. Это данные статистики, с началом наступления ВСУ, думаю, ситуация ухудшится, а на дворе уже осень. Если администрация ничего не предпримет в ближайшее время, зиму придется переживать очень тяжело.

Часто ли обстреливают?

Нет, на данный момент не обстреливают (на момент интервью). Обратите внимание, вы не увидите ни одного военного в городе. Это и хорошо, что нет военного положения, как весной, но и плохо тем, что территория остается без охраны.

Прим. Шпрее. Когда мы выезжали обратно, около Николаева началось наступление ВСУ и обстрелы возобновились. Уже на таможне собралось очень много беженцев, а вдали были слышны взрывы. Мимо проезжали военные грузовики в больших количествах, из-за чего выехать смогли только под утро.

Как вы видите свое будущее на данных территориях?

Честно? Не знаем. Нам бы осень выдержать. Дальше мы собираемся жить. Мы в Мариуполе жили одним днём. Пережили день, и ладно.

Как вы видите результаты спецоперации?

Мы не просили никого спасать и не призывали никакие союзные силы. Результат — разрушенные жизни, дома и горе для простых людей. Можете сами вокруг посмотреть. Вот вам и ответ. Для всех было шоком, что начало происходить в конце февраля. Все ждут окончания военных действий, чтобы наступил мир.

13 марта горсовет Мариуполя сообщил, что в результате обстрелов в городе погибли 2187 мирных жителей. Мэр города Вадим Бойченко в интервью УНИАН 28 марта сообщил, что “эта цифра уже гораздо больше” и речь идет о тысячах убитых – но называть их количество он не стал, “чтобы не пугать” людей.

Пожелания российским и европейским гражданам.

Чтобы не происходило, оставайтесь людьми. Главное во всем этом-не оскотиниться.

Интервью брал Гектор Шпрее