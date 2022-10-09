Алексис Корбьер: ««Непокорённая Франция» — ядро оппозиции макронизму»

Летние парламентские выборы заметно усилили позиции левых сил во французском парламенте, сделав ведущей силой левой оппозиции в Национальном Собрании «Непокорённую Францию» (НФ). Сегодня мы беседуем с одним из лидеров Левой партии и НФ, депутатом Алексисом Корбьером, установившем во время выборов своеобразный рекорд: он был избран членом парламента в своём округе от департамента Сен-Сен-Дени уже в первом туре набрав почти 63% голосов.

– Дорогой Алексис, итоги июньских выборов стали безусловным успехом «Непокорённой Франции». И, в то же время, эти выборы обозначили резкий рост политического влияния крайне правого Национального объединения (НО).

– Да, и это говорит только о том, что макроновское президентство способствует социальной и политической поляризации во Франции. Мы прекрасно понимаем, что побороть сегодня крайне правые идеи только внутри парламента невозможно. Мы отдаём отчёт, что не только во Франции, вообще в Европе и многих уголках мира происходят процессы усиления реакционных и антидемократических сил. В этой ситуации мы обязаны сконцентрироваться на действиях как в парламентах, так и в массовых организациях, в профсоюзах, на местах.

Это большой шанс, что наше движение получило крупную депутатскую группу, почти 70 депутатов, которые представляю разные уголки и социальные сферы французского общества. Там есть рабочие, фермеры, скромные служащие, но это женщины и мужчины, имеющий огромный опыт социальной и общественной борьбы. Они представляют подлинную Францию труда и социального прогресса.

Я сам уже второй мандат избран депутатом и прекрасно понимаю, что Бурбонский дворец не так значим, как твой округ, где ты встречаешь граждан, поддерживаешь школы и предприятия, оказываешь помощь ученикам и их родителям, организуешь народные фестивали, помогаешь расселить проблемное жильё… То, что мы, представляющие «Непокорённую Францию» депутаты занимаемся такой совсем не элитной работы, в конечном счёте предопределило наши лидирующие позиции внутри французской левой, что подтвердили результаты президентских и парламентских выборов.

– Мы с большим интересом следили за созданием Нового народного экологического и социального союза, инициированного сразу после президентских выборов вашим движением.

– Это правда, что идея Жан-Люка Меланшона и НФ, постоянно высказываемая даже до президентских выборов, была принята нашими партнёрами по французской левой. С ННЭСС мы показали большой пример другим, сильно расширили парламентское представительство. С ННЭСС мы — единственная оппозиция, которая оспаривает пенсионную реформу, изменения в страховании по безработице, или оказывает поддержку забастовкам в секторе здравоохранения.

Я с глубокой гордостью хочу подчеркнуть, что результаты президентской кампании показали, что именно «Непокорённая Франция» — ядро оппозиции макронизму. Это дало нам возможность выдвинуть и получить большинство депутатских мандатов через кандидатуры ННЭСС. Мы сумели «заместить» социалистов как первую парламентскую левую группу, но мы сделали единство левых сил во Франции не перспективой, а реальностью.

Важно понимать, что ННЭСС совсем не является централизованным союзом с авторитарным руководством. Это союзная коалиция со свободным членством, союз, повёрнутый к социальному миру. ННЭСС не имеет унитарной группы в Национальном Собрании, но — четыре группы — собственно НФ, социалистическую, группу «экологистского полюса» и также соединённую группу Французской коммунистической партии и заморских депутатов. Но мы координируем нашу работу и реализуем в Национальном Собрании комплексное сотрудничество. Я убеждён, что в будущем мы способны укрепить партнёрство как на национальном, так и местном уровнях. Это не означает, что не будет споров и дискуссий, что нормально для левого движения. Но должно быть единая линия по отношению как к неолиберальной власти, так и к крайне правым…

– Алексис, в чём лично ты видишь сегодня ключевые задачи левой оппозиции?

– Здесь я вновь хотел бы подчеркнуть, что было бы не правильно искусственно разделять эти задачи между избранными лицами, партийными функционерами или социальными активистами. Левые могут победить, когда они вместе и когда их действия носят солидарный характер. Конечно, если говорить о Национальном Собрании наши задачи имеют свою специфику — тормозить новую волну неолиберальных реформ, защищать систему социального обеспечения и общественный сектор, а также разоблачать реакционную демагогию крайне правых. Мы понимаем, что когда в парламенте имеется — я скажу именно так — буржуазное большинство, левые депутаты ограничены в своих возможностях. Но использовать их на все сто процентов считаю необходимым.

Также французская левая имеет мощный ресурс — я говорю об управлении городами, департаментами и регионами. Как ты знаешь, это менее касается нас, НФ, но наши союзники — социалисты, коммунисты, «Зелёные» – должны осознавать, какие козыри они имеют, даже в условиях некоторой централизации, конечно; это преимущество, которым французская левая также обязана воспользоваться.

И всё же я всегда считал, что исход политической борьбы решается на улицах. Мы, Франция и не только, стоим сейчас перед колоссальными вызовами. Если они и спровоцированы «украинской войной», всё равно мы все понимаем, что речь идёт о системных проблемах, характерных для неолиберальной цивилизации. Когда Макрон говорил о том, что период изобилия подошёл к концу, он сказал полуправду. А правда в том, что этот период завершился давно, просто сейчас перед нами — новая волна кризиса.

Быть вместе с социальным движением — вот наша краеугольная задача в нынешний период. НФ предложила своим союзникам и социальным партнёрам 16 октября осуществить Марш против дороговизны жизни и климатического бездействия. Это будет только первый демарш из подобных. Потому что мы предупреждаем, к каким проблемам приведут макроновские предложения по пенсиям, мы предупреждаем, что власть не готова к возможным зимним перебоям с электричеством, мы говорим обществу, в сколь сложной ситуации находится система социального обеспечения. Но задача левых — не только критиковать, но и предлагать конструктивные социальные и экономические инициативы. Потому что мы не считаем, что обречены на «вечную оппозицию». Но чтобы добиться власти, общество должно оценить и нашу деятельность, и наши контрпредложения, в частности, в деле спасения воздуха, воды, охраны окружающей среды, обеспечения продовольствия, здравоохранения и энергетической безопасности.

– Сегодня наш континент вновь оказался в состоянии турбулентности. В прошлом ваше движение, НФ, не раз выступала с миролюбивыми инициативами. Полагаю, это важно и для сегодняшнего дня.

– По правде, это ведь Жан-Люк Меланшон первым среди левых французских политиков ещё несколько лет назад обратился с призывом не допустить новой конфронтации, тем более угрозы войны с Россией. Мы исходим из того, что для безопасности Европы нормальные и взаимовыгодные отношения между Россией и Европейским Союзом являются императивной необходимостью. Но мы также должны понимать, что все сегодня не находимся во временах вашего покойного президента Горбачёва.

«Непокорённая Франция» выступает за неприсоединившуюся Францию, с самостоятельной внешней и суверенной европейской политикой. Мы откровенно говорим, что необходимо «гражданское неповиновение» в отношении господствующих европейских договоров; иначе их не удастся переписать. Это же относится к пересмотру деятельности таких организаций, как Международный валютный фонд. Мы осознаём, что левая перспектива социальной Европы сегодня очень далека от реальности. Но это задача прогрессивных левых правительств в рамках ЕС.

Очевидно, внешние альтернативы предполагают также отказ от того типа политики, который продолжает макроновская администрация в отношении Соединённых Штатов. Этого требуют интересы нашей экономики, нашей промышленности, нашей технологической сферы. Речь не идёт о том, что мы видим в США лишь врага, но и, наоборот, не должно быть карикатурного следования интересам Вашингтона в мировой политике и экономики.

Мир в Европе — это главнейшая потребность народов. Сейчас и в будущем. НФ, как и иные левые партии Франции, вне зависимости от отношения к США или членству в НАТО, твёрдо сказали, что поведение России в Украине непозволительно. Мне кажется, ваше правительство само разрушило тот авторитет и уважение, которое многие в мире испытывали к Москве. Идея с простой аннексией украинских территорий нам кажется абсурдной. Но мы также видим, что немало политических сил в Европе… рады этому. Именно рады, потому что теперь они хотят протащить свои планы по милитаризации европейского пространства, расширению НАТО и ещё большему приспособлению Европы к американской стратегии. Это не тот путь, который мы считаем правильным. Поэтому для нас сейчас главное, чтобы пушки замолчали и заговорила дипломатия — при условии соблюдения норм права и принципов справедливости.

Интервью брал Руслан Костюк