Непростая российская бедность

Российская пропаганда продолжает утверждать (я бы сказала – вопить) о том, что российской экономике санкции оказались нипочем, а то и на пользу пошли, а благосостояние россиян не только не снижается, а, напротив, растет. Об этом много говорилось в Послании президента Федеральному собранию, об этом сообщает официальная статистика. Так, согласно Федеральной службе государственной статистики (Росстат) в 2023 году реальные доходы населения выросли на 4,6%, а накануне Международного женского дня Росстат объявил о том, что уровень бедности в 2024 году достиг исторического минимума, и бедных стало на 800 тысяч человек меньше.

Кстати, а сверхбогатых, по крайнем мере в 2023 году и по версии журнала «Форбс» стало больше: в мире миллиардеров в прошлом году поуменьшилось, а российских миллиардеров в списке журнала стало на 22 больше, и оказалось их всего 110. В текущем году богатейшие бизнесмены России увеличили своё состояние на $7,953 млрд с начала этого года. Можно погордиться за страну, а вы говорите – санкции!

Любопытно, что Росстат показывает не шокирующий уровень неравенства: коэффициент фондов, то есть соотношение средних доходов десяти процентов самых богатых граждан к средним доходам 10% самых бедных в 2022 году составил 13,8, это наименьшее значение за все годы этого века, меньше в постсоветский период коэффициент фондов был только в 1996 году (но расчеты опубликованы начиная с 1995 года). Децильный коэффициент и вовсе в 2022 году составил 6,5. Такая разница в измерителях неравенства получается потому, что децильный коэффициент представляет собой отношение минимальных доходов самых богатых и максимальных доходов самых бедных, тогда как при расчете коэффициента фондов сопоставляются средние доходы и богатой, и бедной групп населения.

Проще говоря, двукратная разница между двумя коэффициентами неравенства показывает, что в группах, доходы которых сопоставляют, в свою очередь существует большой уровень неравенства. Наибольший разброс, естественно, в группе богачей, маленьким доходам разбрасываться особо некуда. А дифференциация доходов в богатейшей социальной группе означает, скорее всего, высокий уровень концентрации богатства. Действительно, тех самых бизнесменов, которые увеличили свое состояние почти на восемь триллионов только за первый месяц этого года всего-то пятьсот человек. Для справки, расходы на социальную политику в бюджете 2024 года и составляют как раз 8 триллионов рублей, нат образование предусмотрено полтора триллиона, на здравоохранение – 2,3 триллиона. Так что концентрация капитала в России огромна, а концентрация капитала – это концентрация власти, возможность очень небольшой группы влиять людей на политику страны, то есть на ее судьбу. Такая ситуация не может быть прочной основой благополучия большинства людей в стране, даже если бы не было того, что в России называют специальная военная операция.

Что касается радостных заявлений по поводу снижения бедности в России, то статистика – это еще не вся правда. Во-первых, потребительская корзина, минимальную стоимость которой Росстат берет для оценки уровня бедности, это просто статистический ориентир, не более, прожить на эти 14, 3 тысяч нельзя. Кроме того, в потребительскую корзину не входит стоимость услуг мобильной связи и сети Интернет, то есть статистически бедный человек оказывается исключенным из современного мира, он не может воспользоваться сервисами для поиска работы и многими другими, он оказывается обреченным на бедность, становится полностью зависимым от подачек государства. Во-вторых, уровень инфляции рассчитывается по всей группе товаров в экономике, включая и те, которые могут дешеветь со временем – электронные устройства, автомобили устаревающих моделей и так далее. А вот то, на что мы тратимся постоянно – продукты, услуги ЖКХ, транспорт – дорожают неуклонно, и самый большой взнос в инфляцию – это рост цен на продукты повседневного спроса, базовые для жизни и выживания. То есть та инфляция, с которой мы сталкиваемся каждый день, как и та, которая отражается на потребительской корзине, значительно выше, чем средний показатель, на который ориентируется Росстат. Отсюда и радикальное расхождение между заявлениями Росстата о росте реальных доходов в 2023 на 4,6% и усугубляющимся ощущением всё большего числа россиян, что их доходы довольно быстро тают, а удорожание жизни сопровождает падение её качества.

Так что статистическое снижение бедности, отнюдь, не означает, что эта проблема не остается актуальной для многих и многих людей в России.

Статистика доходов и потребления в России порой выглядит даже забавно. Например, бросается в глаза довольно серьезные расхождения между уровнем дохода и потребления[1]. Так, моя родная Пензенская область находится аж на 71 месте в России по уровню среднедушевых доходов в месяц и на 67 – по размеру заработной платы, за по количеству собственных легковых автомобилей на 1000 человек регион на 37 месте, по площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя – и вовсе на восьмом. Есть и другие примеры: Псковская область занимает 57-е место по уровню среднедушевых доходов и 77-е – по уровню заработной платы, зато у неё первое место среди всех российских регионов по приходящейся на одного жителя площади жилых помещений и 14-е – по количество личных автомобилей на 1000 человек. И такие нестыковки можно обнаружить во многих бедных регионах кроме, пожалуй, регионов Северного Кавказа и Тывы, где всё равномерно плохо. Москва, между прочим, находясь на четвертом месте в России по уровню среднедушевых доходов и на третьем – по размеру зарплат, занимает 81-е место по размеру жилой площади в расчете на одного жителя и 65-е – по количеству личных автомобилей. Правда, Москва устойчиво лидирует по качеству жизни, а Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), лидер по уровню среднедушевых доходов, в первую десятку рейтинга качества жизни почти никогда не попадает, даже в первой двадцатке оказывается далеко не каждый год.

Конечно, многие из этих статистических парадоксов объяснимы. Качество жизни зависит от очень многих факторов, личные доходы – лишь один из них. Добыча полезных ископаемых, основа экономики ЯНАО – дело экологически опасное, а экология – важнейший элемент качества жизни, как и климат, который в том же ЯНАО суровый. А Москва, как известно, хорошела и хорошеет, притягивая жителей других регионов, тех, которым не так повезло. Развитой инфраструктурой могут попользоваться все (ну, кто как сможет), а вот жилья и автомобилей в нерезиновой на всех не хватает, в Москве самый высокий в России уровень неравенства.

Регионы, вносящие больше других налогов в федеральный бюджет, например, Ненецкий автономный округ, Иркутская, Оренбургская и Сахалинская область, республики Коми и Саха не могут похвастаться ни высокими доходами граждан, ни достойным качеством жизни. За свой выдающийся вклад в бюджет страны они получают, наверное, благодарность, плохую экологию и собственных олигархов.

Несоответствия доходов и личного потребления тоже можно объяснить. Во-первых, статистика не улавливает теневых доходов, он не может учесть зарплату «в конвертах» и доходы самозанятых. Оценить масштаб теневой экономики очень сложно, на то она и теневая, но теневые доходы распределяются еще более неравномерно, чем «белые». Нередко теневые доходы – это способ преодоления бедности, когда человек с маленьким доходом, стремясь сохранить пособия и льготы от государства, не легализует свои доходы. Однако львиная доля теневых доходов присоединяется к большим капиталам, именно для таких доходов бюджетные проекты в дотационных регионах – прекрасный источник.

Возгласы «народ нищает» часто не находит поддержки у этого самого народа, который изо всех сколачивает свое собственное маленькое состояние, которым очень гордится. Но рассказы о том, что у нашей экономики и наших граждан нет никаких проблем, и жизнь наша безоблачна и прекрасна, ещё больше далеки от действительности.

Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Но статистика не лжет, просто не умеет. Статистикой манипулируют люди, стремясь использовать её данные не для честного анализа действительного положения людей, а для манипулирования общественным мнением. Бедность и экономические проблемы нашей страны никакая пропаганда не скроет, большинство людей сталкивается с ними каждый день. И этим людям нужны не красивые цифры и не лозунги «долой», им нужны социальные реформы.

[1] Регионы России. Социально-экономические показатели. 2023: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2023. 1126 с., с. 32 – 36