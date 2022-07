Нарастание хаоса: политическая нестабильность — новая нормальность Израиля

Крах недолговечного правительства Нафтали Беннета и Яира Лапида подтверждает предположение, что бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху — не единственная причина возникновения и углубления политического кризиса в Израиле.

В коалиционное правительство Беннета входили представители восьми партий, объединившихся, чтобы сформировать, вероятно, один из наиболее странных альянсов в бурной политической истории Израиля. В разношёрстную компанию, которую представлял собой кабинет министров, входили члены таких крайне правых и правых групп, как Ямина (Yamina), Наш дом Израиль (Yisrael Beiteinu) и Новая надежда (Tikva Hadasha), а также центристов — Еш Атид (Yesh Atid) и Кахоль Лаван (Kaḥol Lavan), левой партии Мерец (Meretz) и даже арабской партии — Объединённого арабского списка (Ra’am). В коалицию входили также представители Израильской партии труда (HaAvoda), некогда доминировавшей на политическом поле Израиля, а ныне практически утратившей влияние.

В момент формирования коалиции, в июне 2021 года, Беннета прославляли как своего рода политического мессию, готового избавить Израиль от власти своевольного, меркантильного и коррумпированного Нетаньяху.

Однако надежды на правительство Беннета не оправдались. Политик-миллионер, он был протеже Нетаньяху и, как оказалось, по многим вопросам придерживался более правых утверждений, чем лидер партии Ликуд (Likud). В 2013 году он гордо заявил: «За свою жизнь я убил множество арабов — здесь нет ничего такого». В 2014 году он жёстко критиковал Нетаньяху, в ходе разрушительнейших боевых действий против осаждённой Газы не сумевшего обеспечить достижение Израилем своих целей. Более того, ядерный электорат Беннета сформирован избирателями самых экстремистских, правых убеждений.

Многие были готовы закрыть на это глаза в надежде, что Беннету удастся вывести своего бывшего начальника из игры. Когда в ноябре 2019 года Нетаньяху официально предъявили несколько серьёзных обвинений в коррупции, это показалось вполне возможным.

13 июня 2021 года — в день, когда правительство Беннета и Лапида было официально приведено к присяге, — казалось, что в израильской политике началась новая эра. Казалось, что политические лагеря нашли, наконец, общий знаменатель, тогда как Нетаньяху изгнан в ряды оппозиции. По мере того, как он всё глубже увязал в судебном разбирательстве в связи с обвинением в коррупции, о нём всё реже и реже упоминали в новостях.

Хотя некоторые критики продолжают винить Нетаньяху в разнообразных кризисах, обрушившихся на коалицию Беннета (например, в том, что 6 апреля Идит Сильман ушла в отставку, оставив коалиционному правительству только 60 мест в Кнессете), оснований у таких обвинений немного. Недолговечное правительство Израиля рухнуло под бременем внутренних противоречий.

Будь Нетаньяху до сих пор премьер-министром Израиля, действовало бы иначе правительство, руководившее страной с июня 2021 года по июнь 2022? Ни в коей мере. Невозбранно продолжали расширяться незаконные израильские поселения; без изменений продолжались снос зданий, лишение жителей палестинских поселений на Западном берегу реки Иордан и в оккупированных районах Иерусалима прав собственности, а также различные повседневные акты агрессии Израиля против соседствующих с ним арабских государств.

Согласно данным ООН, с июня 2021 года по май 2022 на Западном берегу реки Иордан израильской армией были убиты 79 палестинцев. Перед израильской армией была поставлена задача окончательно аннексировать область Масафер-Ятта, территорию площадью в 36 км2 в южной части Хевронского нагорья. Уже началось выселение проживающих там 1200 палестинцев.

В политике в отношении оккупированных районов Иерусалима и, в частности, так называемого Марша флагов Беннет проявил себя ещё большим экстремистом, чем сам Нетаньяху. Бернар Авишай пишет в The New Yorker, что в 2021 году «правительство Нетаньяху проложило маршрут Марша вдали от Дамасских ворот, чтобы снизить до минимума вероятность насилия», тогда как «правительство перемен» (намёк на коалицию Беннета) «восстановило маршрут и даже позволило более чем двум тысячам националистов-традиционалистов, в том числе экстремисту и националисту, члену Кнессета Итамару Бен-Гвиру», совершить провокационные «посещения» Храмовой горы — одной из святынь ислама.

Это не означает, что кто-то приветствует возвращение Нетаньяху в результате назначенных на ноябрь выборов — пятых всеобщих выборов в Израиле менее чем за четыре года. Напротив, опыт показывает, что, кто бы ни управлял Израилем, политическая повестка страны — в особенности в отношении палестинцев — скорее всего, не изменится.

Несомненно, политическая жизнь Израиля известна своей нестабильностью. Однако за последние десятилетия положение дел усугубилось. С 1996 года правительство, в среднем, оставалось у власти не более 2.6 лет. Но с апреля 2019 года этот срок резко сократился до менее чем одного года. Издавна считалось, что причина тому — доминирование Нетаньяху и его политическая позиция, приводящая к расколам. Однако прошедший год показал, что Нетаньяху был всего лишь симптомом застарелого политического недуга Израиля.

Некоторые израильские аналитики предполагают, что политический кризис в стране закончится только в результате проведения избирательных и конституционных реформ. Однако такие реформы стали бы лишь поверхностным изменением; в конце концов, в большинстве своём парламентские и избирательные законы действовали в Израиле многие годы в период, когда правительства были сравнительно стабильны.

Чтобы Израиль изменился, нынешнюю наэлектризованную атмосферу готовности к войне должна сменить риторика мира и примирения. Израильские политики, в данный момент подливающие масла в огонь, неразборчивые в средствах и подстрекающие своих сторонников к насилию, должны стать совсем другими людьми, что практически невозможно в царящей сегодня в стране атмосфере ненависти.

Высоки шансы на возникновение новых политических кризисов; коалиции будут формироваться — и вскоре распадаться; политики продолжат смещаться вправо — даже те, кто, предположительно, принадлежит к другим идеологическим лагерям. Политическая нестабильность в Израиле стала нормой, а не чем-то исключительным.

В интервью CNN Йоханан Плеснер, бывший член Кнессета, сказал, что проблема Израиля состоит в необходимости «избирательных и конституционных реформ: например, сделать так, чтобы любая попытка инициировать досрочные выборы увенчивалась успехом лишь в случае одобрения двумя третями парламента; [следует также] исправить действующий закон, требующий проведения выборов в случае, если не удалось принять бюджет».

Но израильтяне отказываются признать тот факт, что правительства, опирающиеся на избирателей правых, крайне правых и экстремистских взглядов неизбежно оказываются нестабильными. Даже если якобы центристский или левый премьер-министр окажется у кормила власти, результаты останутся неизменными, пока Кнессет — и, по сути, большая часть страны, — сохраняет милитаристский, шовинистический и колониальный образ мысли.

Доктор Рамзи Баруд — журналист и редактор The Palestine Chronicle. Его перу принадлежат шесть книг. Последняя, соредактором которой был Илан Паппе, носит название «Что мы думаем об освобождении: Позиция палестинских политических лидеров и интеллектуалов» (Our Vision for Liberation: Engaged Palestinian Leaders and Intellectuals Speak out). Баруд — зарубежный старший научный сотрудник Центра исследования ислама и международных отношений (Center for Islam and Global Affairs, CIGA). Веб-сайт: www.ramzybaroud.net