Европейские радикальные левые: против разных империализмов

Если почитать декларации лидеров КПРФ и СРЗП за последние месяцы, то может создаться впечатление, что более последовательных противников международного империализма по всей Европе, а то и всему миру не сыскать. Однако, конкретное поведение российских парламентских левых партий и тотальная поддержка того, что у нас называют СВО, показывает всю ограниченность их дискурса и направленность исключительно против одного направления (американского или НАТОвского) современного империализма при полном игнорировании его империалистических собратьев. Кстати, такой подход во многом напоминает парадигму поведения европейской социал-демократии, только, если можно так выразиться, наоборот: Партия европейских социалистов и её составляющие видит угрозу миру и безопасности в «Старом Свете» только от России, равняясь при этом на НАТО и военный союз с США.

То, что большая часть радикальных, антикапиталистических левых в Европе определённо и принципиально осудили действия Кремля в Украине — общеизвестно; и мы на страницах «Рабкора» к данной теме уже обращались. Несмотря на отсутствие каких-то солидарных чувств к современной украинской власти, европейские радикальные левые весьма чётко охарактеризовали военную операцию Москвы как непозволительную агрессию, грубо нарушающую принципы международного права, и потребовали вывода российских войск из Украины.

Однако, и вот этот момент мне представляется весьма важным (и чётко отличающим западноевропейских коммунистов и левых социалистов, скажем, от КПРФ), они в актуальной обстановке продолжают руководствоваться легендарными словами Карла Либкнехта о том, что главный враг находится дома. Так, в прошлом месяце многие левые партии и движения отправили своих представителей в Мадрид, где прошёл антивоенный Саммит мира, а проходил он прежде всего под антинатовскими лозунгами.

Как отметила одна из лидеров испанской компартии и заместитель председателя Партии европейских левых Майте Мола в своём выступлении на мадридском форуме, «жить в мире несовместимо с милитаризмом ЕС и НАТО, которые расходует наши деньги на оружие и военное усиление и ведут в новую «холодную войну», которая разделяет уже мир на блоки государств, которые друг другу противостоят».

Но дело, конечно, не только в антинатовском дискурсе. Конкретных фактов, которые показывают, что антикапиталистические левые отказываются встраиваться в доминирующую в западноевропейских странах внешнеполитическую повестку более чем достаточно. Жан-Люк Меланшон во время своей президентской кампании ратовал за «Францию неприсоединения» вне НАТО, депутаты Левой партии во время обсуждения в риксдаге однозначно были против присоединения к североатлантическому альянсу, члены Бундестага от немецких Левых протестовали против поставок тяжёлого вооружения в Украину, а активисты греческой и португальской компартий устраивали уличные акции протеста против поставок вооружения в Восточную Европу.

Ещё раз подчеркнём, что это не мешает европейским радикальным левым относиться к политике Москвы так, как они считают правильным. Но при этом их антиимпериализм, действительно, не назовёшь избирательным…