«Дело о лифтах» и «Иркутская пятерка»

Сегодня объявили обвинительный приговор по так называемому делу «о лифтах». Депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 миллион 600 тысяч рублей. Олега Хамуляка приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 миллион 300 тысяч рублей. Антона Рябикина суд приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 1 миллион 300 тысяч рублей. Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов получили условные сроки.

Кроме того Кировский районный суд Иркутска по делу «О лифтах» удовлетворил иск на возмещение Фонду капремонта Иркутской области в сумме 55 721 469 рублей 29 копеек.

Вся эта процедура — я даже не могу назвать её расследованием или судом — вся эта процедура показывает, что сегодняшний режим и его прислужники злоупотребляют властью, демонстрируют свою явную недобросовестность и коррумпированность.

Никто со стороны обвинения не собирался доказывать цифры, которые на поверку оказываются дутыми и которые опровергаются самими так называемыми «потерпевшими» и свидетелями со стороны обвинения. Всё шито белыми нитками. Даже сумму ущерба, якобы нанесенного обвиняемыми, не могли ни подсчитать ни объяснить — на протяжении суда и следствия все цифры «гуляли». Но обвинительный приговор был предопределен политическим заказом. И это было понятно с первого же дня.

Поэтому все пятеро, которые сегодня страдают от судебного произвола и которым сегодня был озвучен приговор — это люди, которые не признали свою вину и не стали просить снисхождения, а наоборот разоблачают репрессии, организованные властью. По сути дела речь идет о мести, о том, что правящие круги не готовы терпеть политическую критику и тем более — политическую конкуренцию.

Все пятеро сегодняшних осужденных являются «героями нашего времени». Потому что очень точно характеризуют и сегодняшнюю эпоху и положение человека в ней — любого добропорядочного гражданина можно легко оболгать, арестовать, осудить и отправить в тюрьму вопреки закону, вопреки фактам и не имея никаких доказательств, а просто имея «указание сверху».

Это всё, что нужно знать о «социальных лифтах» в современной России.