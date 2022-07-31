Бояться нет смысла

«А я тебе говорила!» — написала мне депутат Лефортовского муниципального совета Александра Андреева после моего задержания, намекая на то, что не надо было мне идти на выборы, артикулируя позицию против спецоперации. Андреева — въедливый юрист и энергичный, инициативный депутат, она считает, что лучше не «дразнить гусей», и не трогать федеральную повестку, пока избиратели сами не спросят. Да и её личная позиция очень толерантная к власти — судя по блогу, она считает, что Украине было бы лучше не усугублять свое положение. В общем.

На днях и её забрали. Как и Андрея Морева, который убежденный «яблочник» и вместе с партией против Алексея Навального, как и Михаила Лобанова, который близок к КПРФ и на эти муниципальные выборы вообще не пошел.

Я не злорадствую, но хочу повторить. Просто надо помнить историю Российской Империи. Эта власть против любой конкуренции, кто бы вы ни были: борец как социалист-революционер Григорий Гершуни, соглашатель как Петр Струве, бегающий к премьеру Петру Столыпину за консультациями между заседаниями Думы, убежденный пацифист и народник Лев Толстой или националист-монархист, получавший деньги из бюджета, Александр Дубровин.

Если вы претендуете на вес и авторитет в глазах граждан, вы — враг. И разница только в методе: раздавить — как Навального, сдерживать — как Росса, или держать за дурачков и создать видимость сотрудничества — как с «Новыми людьми».

Я люблю командную работу, Россию, я конструктивен, но не люблю пустые иллюзии. У нас давно нет публичной политики, есть только борьба за право на нее. Наша история уже проходила эту развилку — раз урок не выучен, придется пройти еще раз. Всем придется выбрать сторону, и «сохраниться» не получится.

Это же касается и тех, кто при власти, но не «свой в доску». Каток в их сторону уже несколько лет идет и набирает обороты.

Но бояться не стоит.

Если в мой прошлый “заезд в хату” в Мневниках я изучал азы воровского жаргона, гонялся за тараканами и чистил канализацию после её протечки (вдвоем с профессором Кагарлицким(*признан иноагентом)), то здесь, в спецприемнике №1 на Севастопольском, условия почти что образцовые.

Не думал, что скажу такое: в приложении поставил бы 4 или 5 звезд. Матрасы чистые, тараканов нет (я в шоке), конвой вежливый, сантехника не убитая. Это все то же «очко» в полу, железные двери, приваренные к стенам остовы кроватей, столовская еда (как из детства), но разница с предыдущим опытом поражает.

В Мневниках за кипяток обычно идет бой: раз в сутки его запасают в пятилитровые бутыли из пластика и заматывают в одеяло, чтобы не остывал. А тут прямо фантастика: в камерах стоят емкости из нержавеющей стали, которые конвой помогает наполнить 2-3 раза в день. Почти что домашний чайник.

В общем, рекомендую! В случае политических репрессий требуйте первый спецприемник! Там, где был Росс и ребята из журнала DOXA (судя по надписям в прогулочном дворе).

Из минусов — не дают собственный мобильный телефон — выдают общий, вставляешь свою симку и тогда можно звонить.

P.S. С ужасом увидел в расписании с 10:00 до 10:15 обязательный просмотр роликов патриотического содержания. Уже предупредил всех, что вернусь другим человеком, однако ролики показывать не стали. Может, оно и к лучшему.