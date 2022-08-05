Бескрайнее болото смыслов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чем дольше продолжаются военные действия на Украине, тем больше всевозможных версий относительной целей и смысла происходящего высказывается — не только противниками, но особенно и сторонниками Спецоперации. Что более чем характерно: многообразие версий свидетельствует о том, что очевидного, явного смысла, рационально понятного для обычного человека, у всего этого нет вообще.

Разумеется сторонники власти изобретают множество объяснений и оправданий, предлагают множество формулировок цели, от возвышенных и благородных, до откровенно садистских и людоедских. Одни говорят, что наша задача в этой Спецоперации — спасти украинский народ, другие — в том, чтобы его уничтожить. Кто-то призывает расширять территорию державы, другие объясняют, что России ничего чужого не надо, одни говорят, что у нас есть амбиция навязать всему миру свой порядок и ценности, другие рассказывают, что мы только обороняемся. И опять же показательно, что идеи эти, лозунги и обоснования, не просто явно противоречащие друг другу, но совершенно несовместимые между собой как на уровне политическом, так и на уровне моральном, призваны оправдывать и обосновывать одни и те же события, одни и те же действия.

На самом деле все эти перспективы, независимо от формулировок, существуют только в головах говорящих и пишущих. Происходящие события спровоцированы не каким-то стратегическим планом, а естественной логикой кризиса, развивающегося на разных уровнях и совершенно неподконтрольного российской элите.

Правящая олигархия, сформировавшаяся в России, в принципе не способна к выработке стратегии и принятию решений, направленных на какую-либо конкретную перспективу. Именно поэтому такие проблемы возникали и при попытке придумать «образ будущего». Именно поэтому конкретные политические задачи заменяются высокопарными общими словами или наоборот мелочными объяснениями на уровне детского сада («нас обидели»).

Господствующий класс в постсоветской России всегда жил за счет двух факторов: либо за счет проедания ресурсов, оставшихся от СССР, либо за счет использования благоприятных колебаний конъюнктуры мирового рынка сырья. В обоих случаях он выступает как сила исключительно паразитическая, а потому неспособность к принятию стратегических решений является органической, сущностной его характеристикой. Да, тактически, сиюминутно использовать благоприятные обстоятельства или выкручиваться из очередной передряги, в которой оказались по собственной близорукости, по большей части получается. Но выстроить курс на перспективу… Об этом не может быть и речи.

Легче произносить общие слова о величии России, грандиозности её прошлого и о её блестящем будущем. Но в чем это будущее состоит, определить невозможно, поскольку будущее остается лишь бесконечно продолжаемым настоящим — в нем по-прежнему, хоть бы и на 300 лет вперед, должны быть те же имена, те же лица и те же порядки, почитаемые нашими правителями незыблемыми и вечными, ибо любое другое предположение вызывает у них панику.

Не удивительно, что сторонники и поклонники действующей власти, как искренние, так и проплаченные, оказываются в известном отношении предоставлены сами себе. Они могут придумать любое обоснование и любой смысл для происходящего. Лишь бы только это было в пользу власти. Российская Империя и Советский Союз, ненависть к соседним народам и «братское единство народов», требование уважения к международному праву и призыв раз и на всегда с ним покончить, пошлое копирование Запада и ненависть к нему, всё идет в ход. И раз нет конкретной практической цели, которую надо достичь в определенный срок и при соблюдении определенных условий, то любой результат будет объявлен задним числом успехом и победой.

Вопрос в том, что на сей раз остановиться в какой-либо произвольной точке не получится. Не потому даже, что события уже приняли необратимый характер, но и потому, что все участники процесса уже стали его заложниками. Глобальные экономические условия, породившие нынешний российский правящий класс, давшие ему возможность паразитического существования, уходят в прошлое. И вместе с ними обречен уйти в прошлое тот социальный и политический порядок, в котором мы сегодня живем.

Отчасти это понимают даже некоторые идеологи и почитатели нынешнего режима, постоянно внушающие нам (или скорее себе), что настал момент, когда сама же власть под во имя решения объективно назревших задач вдруг полностью преобразится, превратившись в свою собственную противоположность. Увы, структурные характеристики системы не могут быть изменены просто по желанию нескольких публицистов, эту систему прославляющих. А реально измениться власть может лишь одним единственным способом — самоустранившись. Разумеется, ничего подобного никто совершить не собирается. Напротив, чем менее правители соответствуют назревшим задачам управления, тем более яростно они вцепляются в руль. Чем менее адекватны новым условиям прежний опыт и прежняя идеология правящих кругов, тем больше готовность прибегнуть к репрессивным методам, чтобы удерживать то, что всё равно обречено.

В своё время Владислав Сурков, тогда ещё главный политтехнологи Кремля, хвастался, что ему нравится бороться с реальностью. Но играть в такие игры можно лишь до тех пор, пока реальные процессы идут медленно и не переходят за грань, когда становятся необратимыми и роковыми. Мы эту грань уже перешли. И нравится нам или нет, объективная реальность безжалостно уничтожает тех, кто пытается игнорировать и её логику.