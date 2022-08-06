Душок закона

В чудесной комедии Рязанова «Гараж» один из героев, ветеран, говорит: «Можно же идти законным путём!» На эту реплику другой персонаж, дочка профессора отвечает: «Законным путём идти можно, дойти трудно». Читала я где-то, что в оригинальном сценарии фраза эта звучала так: «Законным путём идти можно, дойти нельзя». Но въедливый и, может быть, сердобольный цензор решил оставить нам немножечко надежды.

Нынешняя Россия такой надежды не оставляет. Законный путь ведёт в тупик или – в тюрьму. Те институты, которые построены, собственно, для осуществления закона, последовательно и неуклонно нарушают и букву его, и дух. Произвол – вот настоящий закон сегодня.

Иркутскому коммунисту Андрею Левченко по так называемому «лифтовому делу» присудили 9 лет, это практически максимум по вменяемой ему статье. Следствие и суд как-то совершенно открыто и цинично игнорировали и все объективные данные по делу, и процедурные правила. Чего стоит хотя бы тот факт, что к Андрею Сергеевичу не пустили адвоката, найденного его друзьями, а оставили назначенного судом. Суд оценил размер ущерба, причинённого действиями Левченко и его коллегами, но не потрудился толком уточнить, кому именно этот ущерб был нанесен. Лифты, вокруг которых построено дело, работают.

В то же самое время депутату Государственной Думы, члену фракции «Справедливой России – За правду» Вадиму Белоусову суд даёт десять лет за взятку в … 3,25 миллиарда рублей. И в этом случае как раз ущерб очевиден: Белоусов долгое время занимался дорогами в Челябинске и вместе со своей тёщей-бухгалтером получал взятки от дорожно-строительного холдинга собирал взятки за покровительство в сфере строительства дорог. Расследования по его махинациям идёт давно, а Белоусов умудрялся избираться в Государственную Думу, даже уже после того, как суд лишил его депутатской неприкосновенности. Ну, разумеется, штраф Белоусову суд назначил намного больше, чем Андрею Левченко, аж в 500 миллионов рублей, но, думаю, ушлому депутату это по карману. Не сомневаюсь почему-то.

Не сомневаюсь я и в том, что приговор Андрею Левченко – это хлёсткая острастка, прежде всего, его отцу, Сергею Георгиевичу Левченко, который не захотел играть по правилам и стал в 2015 году губернатором Иркутской области в обход «рекомендованным» и «одобренным». И будучи губернатором Сергей Левченко не играл по правилам, и после своей вынужденной, под давлением сделанной отставки не захотел отступать от своих принципов. И закрутилось «лифтовое дело».

Ах, да, справедливость тут в этаком извращённом виде присутствует, и не только в размерах штрафа. Белоусова осудили на колонию строгого режима, а Левченко – общего. Но, знаете что? Белоусов не явился на суд, потому что… был занят. Так его адвокат сказал. Получатель взятки, которую СМИ уже окрестили самой большой в России, жил себе тихо под подпиской о невыезде. А Андрей Левченко почти два года провёл в СИЗО.

Конечно, за Вадима Белоусова уже стали вступаться депутаты Госдумы, в том числе и руководитель фракции партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Де, как же так, осудили депутата без ведома нижней палаты. Очень нехорошо. Вообще, за что его? Он же взятки брал себе и брал, а лосей не убивал и речей опасных не говорил.

Совсем недавно суд дал семь лет колонии депутату Красносельского района Алексею Горинову за то, что он назвал спецоперацию на Украине так, как её нельзя называть, и воспротивился проведению детского праздника в такое трагическое время. Суд решил, что Горюнов нанёс очевидный ущерб российской армии, да ещё и с использованием служебного положения депутата. А Белоусов, надо думать, своим депутатским положением не пользовался, вот и ущерб от него не сильно больше, чем от Андрея Левченко или от Горинова, если по приговору судить. Депутату того же района, Илье Яшину светит чуть ли десять лет колонии и тоже за слова. Яшин позволил себе заявить, что обвинения в военных преступлениях не стоит отрицать с порога, их нужно опровергать расследованиями.

Лидер профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев до сих пор в СИЗО, «дадинская статья», нарушение правил проведения массовых мероприятий. А совсем недавно под домашний арест выпущен владелец шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, из-за халатности которого погиб 51 шахтёр. Российский суд – это самый гуманный суд в мире, вы не знали? Просто лифты важнее людей, а организаторы протестных мероприятий и говорливые депутаты опасней халатных владельцев шахт.

Но не всё так плохо: ректор Шанинки Сергей Зуев наконец-то выпущен из СИЗО под домашний арест, а ректору РАНХиГС Владимиру Мау домашний арест заменили на подписку о невыезде. Российский суд – это самый гуманный суд в мире, вы не знали? Да только Федяев провёл в СИЗО семь месяцев, а Зуев – восемь. Ну, Сергей Зуев же обвиняется в мошенничестве, он платил сотрудникам зарплату за работу, которую почтенные эксперты (назначенные прокуратурой) признали не основательной, не соответствующей выплатам. Поняли? Государственные деньги важнее людей. К тому же Михаил Федяев не нарушал правил проведения массовых мероприятий, он их вообще не проводил. Он просто не занимался безопасностью рабочих на своей шахте. На своей, а не на государственной. К тому же Федяев пострадавшим более 100 миллионов выплатил, за что его судить-то!

Пензенская учительница Ирина Ген получила пять лет условно за один-единственный разговор с учениками, в котором она позволила себе раскритиковать внутреннею политику России и даже (!) спецоперацию. Ученики записали разговор, заботливо сохранив его для себя, для истории и для органов. Знаете, наше причудливое правосудие очень быстро приучило нас радоваться, что за слова, не принесшие никому реального вреда, человеку дали условный срок! Не посадили же. «Ведь, не тюрьму и не в Сучан, не к высшей мере. И не к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу, голосованьем».

А вот год назад Бессоновский районный суд Пензенской области приговорил председателя участковой избирательной комиссии к полутора годам лишения свободы условно. Светлана Сверчкова, директор районного Дома детского творчества, на выборах губернатора Пензенской области, прошедших 11 сентября 2020 года, вбросила лишних бюллетеней в урну для голосования, в пропорции этак 3 к одному. В пользу действующего губернатора, разумеется. Заметьте, никто не отменил результаты выборов, хотя результаты по УИК, где постаралась Сверчкова, были интимно близки к тем, что получились у избранного губернатора Ивана Белозерцева по области в среднем. Даже поскромней ещё, чем по некоторым другим районам. Правда, к моменту приговора Сверчковой Белозерцев уже сидел в Матросской Тишине за взятку. Поэтому, наверное, и приговор был мягкий. И опять-таки: Светлана Сверчкова не дискредитировала российскую армию, не собирала митингов, не позволяла себе либеральных высказываний. Она вообще позволила себе только одно – вбросить бюллетени. И какой от этого, скажите, вред государству?

Список подобных юридических казусов настолько велик, что это уже не случайность, не отдельные недостатки, а тенденция. Закон даже не отменён, а приватизирован элитой, превращен в инструмент предупреждения, острастки, расправы.

Такой «закон» может держать в узде, но не может обеспечивать порядка на основе уважения граждан. «лучший контролёр – совесть пассажира», – писали в советских автобусах. А если совесть чуть ли не официально отменили, пассажиры могут очень сильно удивить и водителя, и даже автобус.