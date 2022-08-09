Россия, которую нам обустроят

Итак, каков образ грядущей России, который власть имущие лихорадочно лепят на наших глазах? Никто из кремлевских конструкторов и вождей не рассказывает «городу и миру» о своих подлинных замыслах. Но кое-какие черты «грядущей России» мы и сами можем угадать.

Это будет Россия осознанного, завершенного и институциализированного социального неравенства. Между находящимися у власти и всеми остальными проляжет социальная пропасть. Карьерных лифтов на самый верх не будет, остальные места будут определяться лояльностью и табелем о рангах.

Эта пропасть будет поддерживаться за счёт:

– передачи участия в ключевых политических и инфраструктурных институтах по наследству;

– создания нескольких систем образования, держащих основную массу населения на уровне примитивной толпы, зависящей от контролируемых властью масс-медиа и не позволяющей осознать картины мира. Знание, как известно, это сила. Основная масса населения этой силы будет лишена.

– поддержания за счёт социальных дотаций, выплат и прочих крох со стола богатых, такого уровня жизни подвластного большинства, которое позволяло бы ему, с одной стороны, удовлетворять свои незамысловатые потребности, а, с другой, ощущать себя, в целом, благополучно и безоговорочно верить правителям.

Естественно, ни о какой социальной справедливости и социальном развитии для всех речи в этой грядущей России быть не может.

Управленческая каста будет формироваться за счёт спецслужб и армии.

Именно этим объясняется массовое награждение участников СВО знаковыми наградами — власть создаёт массу ей лояльных и обладающих особым силовым групповым сознанием храбрых и готовых к насилию людей: дисциплинированных, уверенных в своей правоте, наделённых привилегиями и особо не рефлектирующих.

Остаётся два момента: как быть с капиталом и управленцами (не путать с правителями)?

Капитал, как и все торговцы, будет полностью подчинён власти. Его успешность будет пропорциональна лояльности. Схема за последние двадцать лет отработана в Чеченской республике. Тот, кто будет полагать деньги основой власти, будет объявлен либералом-жуликом и уничтожен.

А вот управленцы — особая каста.

В схеме России будущего ее высшие представители займут позиции жрецов. Остальные вынуждены будут конкурировать с выходцами из силовиков за места в бюрократии.

Никто не отменит и просто попов — но к ним властители уже сейчас относятся как к ряженным в странные одежды и торгующих «опиумом для народа» персонажам.

Упрёк из Рима про «алтарного мальчика Путина» был не случаен — это сожаление Папы об утрате российскими попами подлинных кастовой силы и статуса. А заодно и констатация того, что при контактах с реальной властью в России, Ватикан будет обходиться без них.

Управленцы-методологи (назовём их условно «ковальчуки») стали частью власти.

Они считают себя подлинными жрецами и брахманами будущей России, хранящими ее смыслы и логос. Этакими «принцами Амбера», если угодно. Помните книги Роджера Желязны? Их создатели новой России очень внимательно читали. И очень стараются воплотить на практике фантастические образы из его романов.

Сегодняшняя конкуренция «силовиков» и «ковальчуков» (ненавидящих друг друга) — прообраз диалектического их единства и борьбы в «грядущей России».

Никто из них не способен уничтожить друг друга. Это приведёт к гибели Системы. Гибели Системы никто из них не хочет.

А что же интеллигенция?

Ей предложат либо стать лояльной , либо уничтожат или ошельмуют и изгонят.

Без вариантов.