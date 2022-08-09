Главная Рубрики Авторские колонки 2022 Август 09 Россия, которую нам обустроят

Россия, которую нам обустроят

 

Россия, которую нам обустроят

 

Итак, каков образ грядущей России, который власть имущие лихорадочно лепят на наших глазах? Никто из кремлевских конструкторов и вождей не рассказывает «городу и миру» о своих подлинных замыслах. Но кое-какие черты «грядущей России» мы и сами можем угадать.

Это будет Россия осознанного, завершенного и институциализированного социального неравенства. Между находящимися у власти и всеми остальными проляжет социальная пропасть. Карьерных лифтов на самый верх не будет, остальные места будут определяться лояльностью и табелем о рангах.

Эта пропасть будет поддерживаться за счёт:

– передачи участия в ключевых политических и инфраструктурных институтах по наследству;

– создания нескольких систем образования, держащих основную массу населения на уровне примитивной толпы, зависящей от контролируемых властью масс-медиа и не позволяющей осознать картины мира. Знание, как известно, это сила. Основная масса населения этой силы будет лишена.

– поддержания за счёт социальных дотаций, выплат и прочих крох со стола богатых, такого уровня жизни подвластного большинства, которое позволяло бы ему, с одной стороны, удовлетворять свои незамысловатые потребности, а, с другой, ощущать себя, в целом, благополучно и безоговорочно верить правителям.

Естественно, ни о какой социальной справедливости и социальном развитии для всех речи в этой грядущей России быть не может.

Управленческая каста будет формироваться за счёт спецслужб и армии.

Именно этим объясняется массовое награждение участников СВО знаковыми наградами — власть создаёт массу ей лояльных и обладающих особым силовым групповым сознанием храбрых и готовых к насилию людей: дисциплинированных, уверенных в своей правоте, наделённых привилегиями и особо не рефлектирующих.

Остаётся два момента: как быть с капиталом и управленцами (не путать с правителями)?

Капитал, как и все торговцы, будет полностью подчинён власти. Его успешность будет пропорциональна лояльности. Схема за последние двадцать лет отработана в Чеченской республике. Тот, кто будет полагать деньги основой власти, будет объявлен либералом-жуликом и уничтожен.

А вот управленцы — особая каста.

В схеме России будущего ее высшие представители займут позиции жрецов. Остальные вынуждены будут конкурировать с выходцами из силовиков за места в бюрократии.

Никто не отменит и просто попов — но к ним властители уже сейчас относятся как к ряженным в странные одежды и торгующих «опиумом для народа» персонажам.

Упрёк из Рима про «алтарного мальчика Путина» был не случаен — это сожаление Папы об утрате российскими попами подлинных кастовой силы и статуса. А заодно и констатация того, что при контактах с реальной властью в России, Ватикан будет обходиться без них.

Управленцы-методологи (назовём их условно «ковальчуки») стали частью власти.

Они считают себя подлинными жрецами и брахманами будущей России, хранящими ее смыслы и логос. Этакими «принцами Амбера», если угодно. Помните книги Роджера Желязны? Их создатели новой России очень внимательно читали. И очень стараются воплотить на практике фантастические образы из его романов.

Сегодняшняя конкуренция «силовиков» и «ковальчуков» (ненавидящих друг друга) — прообраз диалектического их единства и борьбы в «грядущей России».

Никто из них не способен уничтожить друг друга. Это приведёт к гибели Системы. Гибели Системы никто из них не хочет.

А что же интеллигенция?

Ей предложат либо стать лояльной , либо уничтожат или ошельмуют и изгонят.

Без вариантов.

Максим Шевченко
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9-8-2022 Авторские колонки, , , , , , , 40
Максим Шевченко

Журналист, политик

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