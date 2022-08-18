Судьба «левого поворота» решится в Бразилии

Сколь бы ни были важными недавние победы левых сил в Перу, Гондурасе, Чили и Колумбии, всё же «совокупно» утверждать о том, имеет ли место в Латинской Америке новый «левый поворот» мы сможем после того, как состоятся всеобщие выборы в Бразилии.

По геополитическим, экономическим и демографическим характеристикам 212-миллионная Бразилия, без сомнений, выступает в качестве латиноамериканской региональной державы номер один. 2 октября в Бразилии пройдут всеобщие выборы — граждане многомиллионной державы избирают в этот день президента (точнее, состоится 1-й тур выборов), двухпалатный Конгресс и законодательные собрания во всех штатах страны.

Избирательная кампания-2022 обещает быть очень жёсткой и бескомпромиссной, а её основными действующими лицами видятся крайне правый политик Жаир Болсонару, являющийся действующим главой государства, и основатель Партии трудящихся (ПТ), бывший президент Бразилии (2003-2010 гг.) Луис Инасио Лула да Силва, давно известный в народе как Лула. С учётом того, что именно крайне правые после всеобщих выборов 2018 г. определяют сегодня лицо бразильского государства, значение октябрьских выборов трудно переоценить.

Внутренняя, да и внешняя политика администрации Ж. Болсонару носит ультраконсервативный и в значительной мере реакционный характер. Что выражается, в частности, в проведении в интересах частных фондов пенсионной реформы, либерализации законодательства по ношению оружию, открыто правой политике в уголовной сфере, наступлении на права коренного индейского населения в самых разных сферах жизнедеятельности, снижении финансирования на природоохранительную политику. В период президентства Ж. Болсонару продолжается тенденция уменьшения лесных массивов в Амазонии, только за два последних года этот процесс возрос на 20%. Антигуманная политика федеральной власти в отношении противостояния COVID-19 привела к тому, что общество лишилось из-за пандемии уже 650 тысяч жизней. Как отмечает Лула, «нынешняя власть уничтожила культурную политику, закрыла библиотеки и открыла стрелковые клубы». Тем не менее, президентский рейтинг Ж. Болсонару весьма высок и имеет тенденцию к росту, составляя сейчас примерно 35%. Это говорит как о том, что у крайней правой власти имеется неслабая социальная опора, так и о том, что прогрессивным силам предстоит очень непростая кампания.

И ключевым фактором этой кампании для бразильских прогрессивных сил выступает личностный фактор в лице 77-летнего Лулы. Благодаря тому, что в течение двух его президентских мандатов десятки миллионов бразильцев были «вытащены» в силу амбициозной социальной политики федеральных властей из нищеты и бедности, в обществе заметно расширился «средний класс», десятки миллиардов долларов были вложены в социальное строительство, обеспечение беднейших слоёв продовольствием, качественной водой, энергией и системой здравоохранения, государство осуществляло серьёзные инвестиционные вложения в инфраструктуру «на местах», развитие сельского хозяйства и улучшение качества окружающей среды, персональный авторитет Лулы до сих пор крайне высок, что делает его безусловным лидером современных левых сил Бразилии. В 2010 г. Лула оставил Бразилию с небывало высоким рейтингом одобрения в 86% респондентов. Далеко не каждый глава государства имеет после двух президентских мандатов такой уровень общественной поддержки.

Безусловно, дальнейшие коррупционные скандалы, в эпицентр которых попали многие видные функционеры ПТ, равно как и сам её основатель, серьёзно подмочили репутацию и самой влиятельной левой партии страны и, в целом, бразильского левого движения. Импичмент преемнице Лулы Дилме Руссеф в 2016 г., предъявление Луле обвинений в получении взяток, коррупции и отмывании денег, повлёкшее за собой суровый судебный приговор и не давший самому известному левому политику сразиться с Ж. Болсонару 4 года назад — всё это привело к серьёзному ослаблению ПТ. Хотя, впрочем, и в этой обстановке после всеобщих выборов 2018 г. основанная Лулой более 40 лет назад ПТ остаётся с 1,6 млн членов, более 50 депутатами, 7 сенаторами и 4 губернаторами самой сильной и влиятельной левой партией в Бразилии.

Вердикт Верховного федерального суда в прошлом году о том, что выносивший Луле обвинения судья был политически предвзят, привёл к аннулированию в отношении экс-президента уголовного приговора. При том, что юридически этот процесс оказался «подвешен», данное решение де-юре открыло возможность для ПТ выдвинуть кандидатуру Лулы на президентские выборы текущего года.

Несмотря на солидный возраст и проблемы со здоровьем, Лула активно начал «предкампанию». Он уже посетил несколько штатов и крупных городов, выступая на митингах своих сторонников. Ключевой акцент своих выступлений Лула делает на социальную тематику. Например, недавно он заявил, что «инвестирование в здравоохранение — это забота о людях и обеспечение будущего наших детей». Последние опросы общественного мнения говорят о том, что менее чем за 2 месяца до первого тура президентских выборов кандидатуру Лулы поддерживают сегодня 41-43% избирателей.

Как и в прошлые разы, в этой уже шестой (!) президентской кампании Лулы, он, штурмуя президентство в Бразилии, опирается не только на поддержку ПТ. Основу «блока Лулы» составляет федерация левых партий, созданная в апреле 2022 г. — «Бразилия надежды» (БН), куда, кроме ПТ, вошли ещё две левые партии — Коммунистическая партия Бразилии и Зелёная партия. В «блок Лулы» вошли также радикальная левая Партия социализма и свободы и Бразильская социалистическая партия (БСП). Исторически БСП была радикально-социалистической партией, но в XXI в. эта партия сдвинулась скорее в сторону левого центра.

Именно представитель БСП Джеральльдо Алкмин был выдвинут в паре с Лулой кандидатом на пост вице-президента. По мнению французского политолога и эксперта по Латинской Америке Жан-Жака Курляндски, данное решение «следует трактовать как прагматичный расчёт штаба Лулы на завоевание дополнительных голосов избирателей из центра». Дело в том, что объективно бывший Национальный председатель Партии бразильской социал-демократии и экс-губернатор ключевого для национальной экономики штата Сан-Паулу является политиком центристского, социал-либерального толка. Все политические партии, в которых Д. Алкмин побывал до вступления в БСП (а к ней он формально примкнул менее года назад), совершенно не имели отношения к бразильскому левому движению.

В целом же «блок Лулы» тоже можно рассматривать как левоцентристский. Да, его ядром выступает альянс БН с ведущей ролью ПТ, но Лулу как кандидата в президенты поддерживают также три небольшие центристские партии. Во многом поэтому электоральная стратегия и программа этого блока носит компромиссный характер, она прежде всего нацелена на то, чтобы убедить бразильцев в необходимости разорвать с нынешним положением вещей. В частности, президентская платформа федерации БН исходит из тезиса «защиты равенства, демократии, суверенитета и мира» — как альтернативы болсонаризму. Вместе с тем, альянс БН и входящие в него партии обещают в случае победы на октябрьских выборах осуществить меры по кардинальной перестройке и трансформации бразильского общества в сторону социального и народного государства.

Если исходить из сегодняшнего расклада, то, скорее всего, Бразилию 30 октября ждёт второй тур президентских выборов с противостоянием в нём Лулы и Ж. Болсонару. При данной парадигме важно, что Лула объективно может рассчитывать на победу во втором туре в том числе и благодаря голосам тех левых избирателей, которые не поддержат его в начале октября. Всего из 11 зарегистрированных кандидатов в президенты пять политиков представляют левый спектр. И если кандидаты от трёх крайне левых партий (соответственно от Народного единства, Бразильской коммунистической партии и Объединённой социалистической рабочей партии), скорее всего, получат небольшое число голосов, то представитель левоцентристской Демократической трабальистской партии (ДТП) Чиро Гомес идёт по опросам третьим с уровнем поддержки 7-8% избирателей.

Если во время деятельности администраций Лулы и Д. Руссеф ДТП выступала в качестве верного младшего правительственного партнёра ПТ, после отстранения Дилмы от власти ДТП (впрочем, как и БСП) сделала ставку на то, чтобы «обогнать» трудовиков и превратиться в ведущую левую партию страны. У входящей в Социалистический Интернационала ДТП имеется мощная членская база (1250 тысяч членов) вкупе с наличием массовых общественных организаций, ориентированных на партию. Также на сегодня ДТП опирается на 26 депутатов, 3 сенаторов и более 300 мэров.

Как и другие левые партии Бразилии, ДТП находится в жёсткой оппозиции политике, реализуемой Ж. Болсонару. Активисты ДТП регулярно участвуют в антипрезидентских манифестациях. Внутри массовых общественных организаций активисты ДТП также решительно действуют против президентского лагеря. Вместе с тем, как отмечает их кандидат, опытный 69-летний политик Ч. Гомес, имеющий опыт работы министра, мэра и губернатора, «важно представить не просто альтернативу системе болсонаризма, но и вызывающую доверие у избирателей народную левую программу». Однако, несмотря на то, что межличностные отношения Лулы и Ч. Гомеса далеки от идеальных, у них, как и у их партий, имеется одно определённое совпадение: необходимо положить конец правлению Болосонару и крайне правых. Именно этот момент и даёт надежду на то, что во втором туре президентских выборов избиратели ДТП будут готовы поддержать кандидатуру основателя ПТ. Тем более, что в политико-идеологическом плане непреодолимых различий между ПТ и ДТП нет, обе эти партии, к слову, участвуют в латиноамериканском «интернационале» левых сил — в Форуме Сан-Паулу.