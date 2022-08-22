Турецкий взгляд на русские дела.

В самом начале невойны, в одной из первых колонок я писал, что начав её, Путин сделал неоценимый подарок Китаю. И влияние Китая на Россию и правда постепенно возрастает, что не удивительно: экспорт в Китай существенно возрос, Китайский импорт также растет, хотя и не столь заметно.

Действительность, однако, как это часто случается, превосходит наши ожидания. Теперь России, в лице её президента, приходится, скажем прямо, заискивать не только перед страной с одной из крупнейших мировых экономик, но и перед таким, не самым казалось бы влиятельным, государством, как Турция (вернее перед руководителем этого государства).

5-го августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Сочи, торжественно (в очередной раз) опоздав на встречу с Владимиром Путиным. Не припомню, что бы кто-то из мировых лидеров столь регулярно вынуждал российского коллегу дожидаться явления своей светлой личности. Это конечно мелочь, да и фото в Турецких СМИ, явно изображающие Эрдогана доминирующим на прошедших переговорах, сами по себе тоже ещё ничего не значат.

Тем не мене поддержка Турции сейчас Путину нужна: импорт в Россию из Турции растет не менее быстро, чем экспорт в Китай. Видимо именно Турция (транзит через нее) позволяет худо- бедно обходить санкции и не лишаться необходимых товаров (возможно, в том числе и нужных для нормальной работы ВПК, хотя эти мои предположения сугубо гадательны). Кроме того Турция – единственная страна, которая сейчас периодически вносит раскол в ряды НАТО (именно претензии Турции отсрочили вступление в НАТО Швеции и Финляндии), это Путину тоже на руку. Наконец, после начала экспорта зерна из Украинских и Российских черноморских портов, его вывоз так же осуществляется и будет осуществляться через Турцию, как и обратный импорт товаров (и, опять же, провоз санкционных товаров соответственно). Итак, да, у Путина есть поводы отнестись к Турецкому коллеге со всем уважением (я перечислил не все возможные причины, но и этого вполне достаточно).

Какие плюшки получил Эрдоган в результате переговоров, мы не знаем, чтобы мы не предположили — это будут малооправданные гадания. Чего он хочет, в общем, понятно: усиление присутствия Турции в Сирии (особенно в Курдской части), расширение влияния на Кавказе… Что из этого обретет реальность и обреете ли — большой вопрос.

И все же интересует меня в первую очередь не это. Да, у принимающей стороны были все основания сделать турецкому президенту хорошо, несмотря на явное с его стороны пренебрежение к вопросам этикета. Важно, что этикетом при общении с Путным он действительно позволяет себе пренебрегать, то есть достаточно уверен в том, что, как минимум в ближайшее время, это ему не припомнят. То есть уверен, что обходится без Турции, то есть изменить своё положение Россия пока не может.

Конечно, это взгляд из Турции, не факт что он верен, но на этот взгляд, насколько понимаю, не только победить в невойне (минимум в ближайшее время), но даже лишить Украину выхода к Черному морю (опять же, минимум в ближайшее время) Россия, скорее всего, неспособна.