Что дальше?

Обсуждение Пригожина и Ко всем уже изрядно надоело, и всё же не могу не вставить и свои пять копеек.

Поход ЧВК Вагнер на Москву завершился можно сказать не начавшись. О причинах внезапного начала и столь же внезапного окончания недопереворота, можно спорить (чему пользователи сети радостно и предаются). Скорее всего, действительно владелец частной военной компании и недавний «правдоруб» решил по мере оскудения госресурсов, напоследок, ударно монетизировать полученное политическое и военное влияние по максимуму и эффектно выйти из игры. В прочем, улетел ли этот Карлсон окончательно и бесповоротно – большой вопрос: при удобном случае он, наверняка, ещё может вернуться (кстати, обращаю внимание, что, несмотря на произошедшее, дискредитация бойцов ЧВК по-прежнему дело подсудное).

В любом случае, хлопок дверью получился мощный. Даже учитывая только объёмы финансирования ЧВК Государством, а так же те миллиарды которые Пригожин зарабатывал, поставляя Российской армии продовольствие (См: https://www.kommersant.ru/doc/6069287), скорее всего «отступные» действительно колоссальны, и это не учитывая различные активы, видимо, действительно контролируемые «вагнерами» (вернее отечественным чиновничеством посредством «вагнеров») в Центрально-африканской республике и других африканских государствах. Сценарий, при котором, какая-то из чиновных группировок задействовав «вагнеров» в СВО попробовала бы, пользуясь связанностью их сил, перераспределить эти активы и встретила предсказуемый отпор (именно этого сценария придерживается, насколько могу понять, коллега Несмиян) кажется и мне более чем вероятным. В любом случае, «отступные», повторю, должны были быть колоссальны, и это ещё «музыкантам» не удалось завладеть ядерным оружием, тогда раскошеливаться пришлось бы и ещё основательней. Впрочем, гадать и фантазировать не буду, поговорю лучше о вещах более наглядных и очевидных.

Прежде всего, потрясает с какой легкостью власть в лице верховного главнокомандующего фактически признаётся в своей абсолютной беспомощности. О какой эффективности власти, о каком нормальном управлении можно говорить, если лидер страны выказывает надежду, что «украли поменьше»? Не возмущен возможным воровством! Даже не пытается выяснить: сколько именно могли украсть и украли ли… Что вообще значит это «украли поменьше», если речь идёт о нескольких сотнях миллиардов рублей, «поменьше», это как: 40 миллиардов, 50, или «всего» 35? К тому же, напомню, власти в целом и лично лидер нации само финансирование ЧВК государством до последнего отрицали – либо врал не краснея, либо какой это лидер, если не знал на что у него расходуются миллиарды рублей (в прочем в его неосведомленность верится совсем уж слабо). К чему я это? А к тому, что если в самом финансировании «музыкантов» власти признались столь неохотно, то и озвученные цифры могут быть всё-таки не совсем окончательными, или даже совсем не окончательными…

О наплевательстве на какие бы то ни было законы я уже не говорю, это-то у нас не впервой: законность деятельности тех же «вагнеров» никого во власти не заботила до тех пор пока деятельность эта не стала уж слишком заметной. Более того, закон о деятельности ЧВК до сих пор не принят. Такой вот парадокс: дискредитировать эту деятельность нельзя, а на каком юридическом основании она происходит – неведомо.

Отдельно отмечу что ситуация с финансированием компаний Пригожина государством нагляднейшим образом демонстрирует всю суть отечественного паразитарного капитализма. Отечественный капитализм, это когда виды деятельности, которые могут (да, в общем, и должны) находиться в руках государства либо муниципалитетов и быть подконтрольны обществу (вроде деятельности по обеспечения школ питанием, чем тоже занималась, по крайней мере, до не очень давнего времени, подконтрольная Пригожину компания), старательно передаются разным частным предприятиям. Иногда это происходит из благодарности за оказание неофициальных услуг, как в случае с тем же Пригожиным, или просто в знак расположения, иногда действительно происходит тендер, но, в общем, это не важно. Государственные и муниципальные структуры сегодня как киль корабля наросшими моллюсками облеплены огромным количеством частных предприятий, фактически паразитирующих на этих структурах. С самых низовых организаций начиная — с частных компаний, собирающих плату за жилищно-коммунальные услуги (можно наверное их назвать современными откупщиками). Да что там ЖКХ, любой москвич видит результаты этого паразитарного капитализма в форме старательно перекладываемой из года в год плитки и бордюров (у московской плитки, видимо, износ очень быстрый, ходят москвичи, наверное, очень много и у всех походка тяжелая). Хоть часть бы тех финансов, что тратятся на сезонные плиточные работы, да на медицину или на образование, на поддержание нормальной экологии, в конце концов (хотя нет, борьба с природой у нас, видимо, становится частью государственной программы, судя по недавнему пополнению списков иноагентов разными экологическими организациями)!

Впрочем, я отвлёкся, ни о какой эффективности частного предпринимательства, при столь тесном сотрудничестве предпринимателей и чиновничества, речи, разумеется, не идёт. Эффективной рыночную экономику делает конкуренция и возможность выбора. В данном же случае вся конкуренция сводится к умению договариваться с бюрократами разного уровня. При этом и реально контролировать эти частные предприятия так же невозможно: они же именно частные, а не государственные. Замечательнейший конгломерат неэффективности и неподконтрольности, в прочем, вполне устраивающий тех же бюрократов, не только избавляющихся благодаря союзу с капиталом от значительной части обязанностей, но и лично участвующих в этих же наживающихся на государстве компаниях или получающих от них откаты.

Поразительно при этом, что практически все пропагандисты (в том числе ещё недавно певшие осанну Пригожину и Ко), которые себя хоть как-то позиционируют, говорят о себе как о ярых антикапиталистах… Об этом я в частности недавно разговаривал с Еленой Иваницкой, надеюсь, интервью с ней вскоре появится на Рабкоре. Интересно понять как восхваление компании, являющейся просто апофеозом частнособственнических и паразитарных отношений, сочеталась с декларируемым антикапитализмом. Видимо, капитализм в представлении этих «товарищей» это когда «миллиарды» на счетах у «не наших»… Вот когда у «наших» – это уже и не капитализм никакой, а справедливое распределение и торжество равенства.

Когда частная компания подменяет собой государство, берет на себя его функции, вступая в союз с бюрократией, это неэффективно, в случае с частными военными компаниями ещё и опасно, в чём удалось убедиться 24-го июня. При этом я не удивлюсь, если закон о ЧВК всё-таки будет принят. Принят, несмотря даже на вполне резонные возражения со стороны экс «серого кардинала» В.Ю. Суркова, который воспользовался ситуацией и аккуратно прощупывает варианты вернуть себе былое влияние (см. разбор его недавнего интервью коллегой Мошковым https://rabkor.ru/columns/analysis/2023/06/29/a_very_uncomfortable_question_for_the_kremlin/).

С Сурковым, в данном случае, можно согласиться почти полностью. Уточню лишь насчет нехарактерности наёмничества и частных армий для России и заимствовании практики создания ЧВК с самого «западного Запада». Может быть, для России частные военные формирования и нехарактерны, но скажем для Византии наёмничество было делом вполне обычным, как и ситуация, когда полководец действующей армии разворачивал её к столице, приводил под стены города, а потом с ним «по-братски» договаривались. Аналогии это всего лишь аналогии, они не дают возможности понять происходящее в полной мере… И всё же, что происходящее очень напоминает события времен правления императора Юстиниана I, приложившего колоссальные усилия и уничтожившего огромное количество людей для восстановления Римской империи и «освобождения» православных сограждан-римлян от гнёта варваров-ариан я уже писал (https://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2022/10/06/byzantine_analogies_the_failed_justinian_of_modern_times/). Усилия императора не прошли даром: вскоре после его смерти обескровленная империя испытала мощнейший кризис и вскоре безвозвратно лишилась всех африканских владений. Как писал в классическом исследовании о происхождении европейских феодализмов (так!) выдающийся историк-марксист Перри Андерсон, для Византийской истории вообще характерен цикл: относительный экономический подъём – реваншистская попытка вернуть контроль над утраченными территориями — резкое ослабление и утрата новых территорий. Пока всё выглядит так, будто современная Россия решила проиграть историю Византии в максимально ускоренном темпе (или в ней одновременно происходят события из разных периодов византийской истории).

Но вернемся от древности к делам недавним. Уже в который раз власть продемонстрировала потрясающий уровень не только беспомощности, но и некомпетентности. Казалось бы, вот вы сформировали частную военную организацию для не особенно официального обделывания своих делишек, потом вы посылаете эту же военную организацию сражаться уже на границах собственного государства, да ещё и полуофициально разрешаете ей набирать в свои ряды отбывающих срок преступников и выделяете ей тяжелую военную технику (на каком основании?)… При этом вы не ждёте, что эта организация может повернуть в случае чего оружие против вас же, вам в голову вообще не закрадывается подобная идея, вы и никак не подстраховались на этот случай. Прошу меня извинить, но никак иначе, как полнейшим идиотом, в таком случае, вас назвать нельзя. Если вы пытаетесь связать руки ЧВК на фронте, чтобы втихую перераспределить африканские активы, и не подстраховались насчёт возможной реакции, нельзя не назвать тем более. И, ведь, судя по обращению к гражданам, наш пересидевший на троне гарант измененной конституции действительно никак не ожидал, что такое может произойти, даже несмотря на всю медиаактивность Пригожина накануне недопереворота (что этот гарант вообще в таком случае знал?). Что в переговорах с владельцем военной компании пришлось задействовать, немного ни мало, президента братской республики, так же подтверждает, что на вершинах отечественной власти к маршу на Москву были не готовы абсолютно, даже теоретически не готовы, это при том, что предсказать его было не сложнее чем сложить два и два.

Столь же некомпетентны оказались и проправительственные СМИ, которые, видимо, так же не удосужились сочинить заранее какие-нибудь слова на случай подобного события и всё что могут выдавить из себя, это вслед за лидером мямлить как народ сплотился для защиты отечества в тяжелую минуту. Не очень понимаю, где именно они нашли это сплочение. Может быть, в кадрах с ростовчанами, приветствовавшими бойцов Пригожина? На мой взгляд, если что и было обнаружено, так это, в общем, почти полная пассивность граждан и их полнейшее отчуждение от государства и нежелание участвовать в далеких от повседневных интересов разборках (о причинах этой пассивности я, кстати, не слишком давно писал в одной из колонок: https://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2023/05/26/lie-_and_dont_get_up_or_about_the_nature_of_russian_long_suffering/). Некоторые «дикорастущие эксперты» в прочем заводят песню о том, что «нас обманули: мы-то думали Пригожин хороший, а он вон что вытворил». Но таких, впрочем, меньшинство.

Равнодушие граждан, надо заметить, должно быть для власти довольно тревожным симптомом. Если какой-нибудь амбициозный деятель, имеющий в своём распоряжении пару-тройку батальонов в другой раз решит отправиться штурмовать Кремль, то на его пути не встанет практически никто и совершенно не важно, что официальные опросы показывают всенародную поддержку «национального лидера». Насколько эти опросы соответствуют действительности, мы уже могли убедиться. Что при такой поддержке удаётся как-то продолжать СВО, я могу объяснить только тем, что с Украинской стороны тоже наличествует немалый бардак (едва ли, впрочем, достигающий такого вопиющего уровня, как в нашем отечестве).

Оговорюсь, да, Пригожин не выдвигал вроде бы претензий лично верховному главнокомандующего и сосредоточился преимущественно на критике Генерального штаба и министра обороны, в общем, старательно играл в игру «царь хороший, бояре плохие». Так ведь и Муссолини не стал свергать короля Италии Виктора Эммануила, это просто было не нужно: зачем кого-то свергать, если можно его сделать марионеткой в своих руках?

Реальные кандидаты на роль Муссолини, на смену толстосуму с кувалдой, примерившему этот образ, действительно теперь могут явиться (да и Пригожину сыгранная роль вполне могла понравиться). Во-первых, как уже сказано, продемонстрировано отсутствие реальной поддержки действующей власти обществом. Граждане, в массе, скорее мирятся с властью из-за отсутствия альтернатив (которые, замечу, долго и старательно устранялись). Во-вторых, отходом от дел Пригожина (возможно, повторю, лишь временным) передел властных ресурсов не будет завершен. Более того, вполне возможно, что в эту борьбу захотят включиться и представители генералитета. Как минимум, я думаю, что действия Пригожина, безнаказанно публично унизившего представителей командования, могли негативно сказаться на взаимоотношениях высшего чиновничества и военных и, как отметил коллега Машков, сейчас идёт вооружение Росгвардии тяжелой техникой. Как минимум возможность развития в дальнейшем конфликта между Росгвардией и армией нельзя исключить … Наступление на те же грабли идёт полным ходом.

По-своему логичным, хотя и издевательским, на фоне происходящего выглядит вынесенный в понедельник 71-летниму профессору-физику Валерию Голубкину приговор. Ученый, получил 12 лет колонии за государственную измену (которая, видимо, состояла в том, что он поделился с зарубежными коллегам материалами исследования в рамках совместной работы, замете, ничего не взорвал, не устроил поход на Москву, даже не убил никого!). Продемонстрировавшая беспомощность власть спешит отыграться, на ком может, по максимуму, что бы неповадно было! Её действия напоминают ситуацию из анекдота, кажется, начала 90-х, когда изнасилованный браками гаишник в отместку прогоняет с обочины старушку, торгующую семечками. Борьба различных госструктур с «торговками семечками» пропорциональна успехам СВО и идёт по всем фронтам. Недавно, например, в роли таких случайно подвернувшихся торговок оказались люди решившиеся сменить пол. Что характерно, смена пола была легальна ещё в СССР! Не в эпоху Ельцинской «вседозволенности», нет! 30 лет в обед эта тема никого не волновала, кроме собственно трансгендеров, которым всё-таки надо было получить кучу медицинских справок, что бы доказать что мера действительно необходима… И вот «проблему» решили извлечь на свет божий и сделать собственно «проблемой»… Таковы, стало быть, наши военные успехи.

Вообще, все эта борьба за традиционные ценности в нынешней России выглядит по своему комично: теперь даже всяческие паблики, специализирующиеся на публикации контента с тентаклями и фурри-порнографией, вывешивают у себя дисклеймеры, дескать, они к нетрадиционным ценностям не призывают и вообще белые и пушистые. В общем, «мы за нормальную, посконную зоофилию, против этого вашего западного разврата». Смешно.

Но я отвлёкся, не все «торговки семечками» столь уж же беззащитны. Учитывая уровень уже продемонстрированной компетентности и страх перед повторением пригожинского марша, власти вполне могут попробовать превентивно наказать какого-нибудь генерала. Не важно за связь с Пригожиным или наоборот чтобы не допустить усиления влияния офицерства после частичного вывода «вагнеров» из дела… Я ни на кого не намекаю: слухи об аресте генерала Суровикина могут быть всего лишь слухами, тем не менее, вообще такое развитие событий вполне возможно. В том, что подобные действия если и возымеют какой-то эффект, то только прямо противоположный ожидаемому властями я почти не сомневаюсь. Продолжая византийские аналогии: Перри Андерсон писал, что именно фатальный для всего государства раскол, упорное противостояние между столичной бюрократией и военными и знаменовало закат Византии и привело, в конце концов, к окончательной гибели этого государства.

Удастся ли избежать такого развития событий – посмотрим. Наиболее надежным способом предотвратить подобный сценарий было бы массовое народное движение, но, как я неоднократно писал, пока ещё граждане России в массе с недоверием относятся к любой политической активности и выступлениям, что делает возможным скорее «дворцовые перевороты» или установление военной диктатуры, чем революцию или эволюционное изменение режима.