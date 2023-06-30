Пригожин и либеральная оппозиция

«Марш справедливости» — именно так Евгений Пригожин назвал свою авантюру, которую мог наблюдать весь мир с 23 по 24 июня. Эта авантюра произвела огромное впечатление на всех жителей России, а также развернула политическую жизнь в стране на 180 градусов. Этот «марш справедливости» показал нам, как расставлены приоритеты у власти, Пригожина и лидеров либеральной (правой) оппозиции.

Почти сразу, как только стало известно о пригожинской авантюре, либерал-демократ Михаил Ходорковский, «навальница» Любовь Соболь, ультраправый национал-патриот Алексей Мильчаков и неонацист Денис Капустин поддержали действия Евгения Пригожина.

Подумать только, авторитарный капиталист Евгений Пригожин стал той персоной, которая объединила сторонников нацизма и либерализма. Этот факт (объединение либертарных капиталистов и авторитарных капиталистов) может показаться немыслимым и совершенно недопустимым для многих сторонников либеральной демократии. Чтобы обьяснить это решение лидера либеральной оппозиции Ходорковского, а также обьяснить его выбор, нам необходимо углубиться в эту проблему и логически ее разобрать.

Почему Любовь Соболь и Михаил Ходорковский решились на союз с нацистами, национал-патриотами и другими авторитарными капиталистами, учитывая их идеологические распри? Стоит с самого начала сказать, что Ходорковский, Соболь и Пригожин поддерживают одну и ту же общественно-экономическую систему. Они имеют один и тот же интерес, а именно — раздел национального капитала России и постоянное увеличение своего капитала. Все их слова и речи, которые охватывают доверчивые массы, есть ничто иное, как обыкновенный популизм, играющий на эмоциях и желаниях общества.

Заявления Пригожина и Ходорковского о какой-то народной справедливости и о неком абстрактном порядке являются пылью, которые эти лидеры пускают в глаза и уши гражданам России. Они не преследуют те цели, о которых говорят на каждом шагу. Им не важна народная справедливость. Им не важен государственный порядок. Им не важно состояние народных масс. Это самые обычные предприниматели, которые продвигают свои частные интересы за ширмой популизма. Единственная их цель — получение максимальной выгоды от своих действий.

Именно так можно объяснить действия всей либеральной (правой) оппозиции.

Пригожинская авантюра дала либералам надежду на передел национального капитала. Они надеялись на получение небольшого кусочка государственного пирога, который мог взять в свои руки Евгений Пригожин. Вот в чем заключаются истинные мотивы Соболь, Ходорковского и других политиков, что поддержали действия Пригожина. Они пожертвовали интересами масс, которые были им лояльны, ради небольшой доли капитала. Это многое говорит об их искренности и верности своим идеалам и своим сторонникам.

Их ошибка заключалась в том, что они забыли про характер и классовую суть Пригожина. Евгений Пригожин — точно такой же предприниматель, как и Ходорковский, который преследует исключительно свои буржуазные цели.

Вы можете подумать, что лидер либеральной (правой) оппозиции Михаил Ходорковский — предатель либерализма, отступник от идей и принципов либеральной демократии. Это совершенно не так. Ходорковский поступил так, как и должен был поступить абсолютно любой нормальный либерал. Он увидел возможность получить большую выгоду, ради которой пожертвовал своими принципами. Как и любой нормальный либеральный предприниматель, он всего лишь хотел удвоить свой капитал, получить максимальную выгоду от своих действий. Вопросы этики нельзя задавать Ходорковскому, так как его вопрос, как и вопрос любого либерала, всегда упирается в личную выгоду, в увеличение капитала, а не в нравственность и мораль. Более того, с точки зрения либерализма и свободного рынка, Ходорковский полностью оправдывает свой статус лидера либеральной оппозиции. Все его действия абсолютно точно и гладко вписываются в действия любого здравомыслящего либерала.

Смотря на всю эту суматоху, чувствуя постоянный обман со стороны власти и видя предательство правой оппозиции РФ, каждый гражданин должен задать себе вопрос: «А кто действительно поддерживает нас и борется за наши интересы?». Вот тут и должны выйти на сцену социалисты.

Современное общество требует радикальных преобразований, оно утратило поддержку и доверие ко всем лидерам правой оппозиции, а также уверенность в действующей власти. У людей не осталось больше лидера, за которым они готовы были идти. Либералы оказались обычными предателями, Пригожин единоличником, а Путин утратил свой образ «вождя» России. Современная Россия не может предоставить людям лидера из либерального, нацистского, национал-патриотического или фашистского лагеря.

Так как «витрина» с правыми лидерами пуста, народу остается обратить свое внимание на «левую витрину» — марксистов, анархистов, социалистов и других истинных борцов за народные нужды современной России.

Левая (социалистическая) оппозиция РФ не имеет права подвести ожидания народных масс. Она должна заполнить освободившееся место народного лидера России. Она должна реализовать требования российского общества, и она их реализует!

Социалистчиеские преобразования — вот выход из кризиса России, а также ликвидация бед российских граждан!

Лев Лоцман