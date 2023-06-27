По ком звонит колокол?

Разборка олигархических группировок, которую вагнеровцы окрестили «маршем справедливости», закончилась соглашением, охарактеризованным пресс-службой президента Белоруссии как «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации». Однако такая «выгодность» обернулась гибелью 15 человек, потерей 6 вертолётов и 1 самолёта МО РФ (https://dzen.ru/a/ZJf1T25ZDn0Il0cL), повреждением инфраструктуры и личного имущества граждан, а главное этот конфликт ярко высветил процессы стремительной деградации государственности в России. Зачинщикам и участникам мятежа теперь гарантирована свобода от ответственности за события, чего нельзя сказать о военнослужащих в Ростове-на-Дону, не оказавших сопротивления вагнеровцам по приказу своего же начальства из ЮВО – есть сообщения об их задержании (https://t.me/akashevarova/6510).

Поход на Москву ЧВК Вагнер по своей внутренней логике это продолжение рейдов РДК и легиона «Свобода России» по приграничным территориям РФ, только в других масштабах живой силы, техники и вооружения, с другой глубиной проникновения вовнутрь РФ из прифронтовой зоны. Акция Вагнера порождена теми же процессами социально-экономического кризиса и деструкции государства, но на более глубоком уровне. Ряд признаков сближает также медийную политику ЧВК Вагнер во время «марша» и информационное освещение вышеупомянутых рейдов: публикации восторженных писем со стороны якобы сочувствующих россиян, уверения в отсутствии агрессивных намерений в отношении мирного населения, разговоры про справедливость и преступность проворовавшейся власти; при этом никаких реальных действий направленных на восстановление социальной справедливости или заявлений с конкретными предложениями по её реализации, никаких призывов к населению принять участие в установлении народной низовой власти. Всё это говорит об антидемократическом и авторитарном характере мотивов лидеров этих вооружённых формирований, прикрытым поверхностным популизмом.

По сути, на территории России разгорается конфликт между вооружёнными группами, состоящими из граждан РФ – спорадический гражданский конфликт. На днях мы стали свидетелями второго акта одного и того же представления, и это не просто метафора, поскольку население России остаётся безучастным зрителем, часто не понимающим, что вообще происходит. С началом СВО необыкновенную актуальность приобрели слова, приведённые Эрнестом Хэмингуэем в качестве эпиграфа к своему знаменитому роману, справедливость этих слов звучит ещё отчётливей на фоне настоящих событий: “Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе”.

Степан Смолькин