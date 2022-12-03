Web3 и Демократия

Тридцать лет тому назад правительство США передало сеть APRANET в коммерческое пользование. Тогда был заложен фундамент технологии, которая сегодня нам известна как интернет.

Отрицать огромное влияние интернета на наши жизни просто невозможно. С момента своего появления он изменил все сферы нашей жизнедеятельности. От отдыха и общения, до работы и политики. При зарождении интернета многие люди возлагали на него большие надежды. Они верили, что интернет разрушит монополию власти и крупного бизнеса на информацию, тем самым сделав человечество более свободным.

Однако то, что начиналось как анархическая утопия, закончилось как типичный монополистический капитализм.

Сегодня, глобальная сеть интернет разделена на сферы влияния между десяткой крупнейших IT компаний. Эти компании не только уничтожают любую конкуренцию в зародыше, но и постоянно стремятся захватывать новые сферы бизнеса, тем самым усиливая свою власть над обществом. Каждый байт информации об пользователе эти компании пытаются монетизировать, тем самым превращая человека в продукт. Бывает доходит до абсурдного, когда алгоритмы Google знают пользователя лучше него самого.

Разочарование в капитализме платформ не могло не отобразиться в культуре. Например, в игре Cyberpunk 2077 показано будущее, в котором мега-корпорации контролируют не только импланты людей, но и целые государства.

И казалось бы, все к этому и идет. Уже сейчас капитализация Google больше, чем капитализация всей России в 3 раза. Да и влияние у высшего менеджмента Google не меньше, чем у администрации президента, а местами даже больше. Что мешает Google купить себе свой ЧВК «Вагнер»? Или перекупить Российский? Родина родиной, но деньги «Вагнеру» все же надо зарабатывать. Да и от наказаний Google сможет их отмазать, а вот администрация президента – вряд ли.

Однако, технологический прогресс не стоит на месте и сегодня у нас есть технологии, которые могут не только демократизировать интернет, включая крупнейшие IT компании, но и позволить обычным пользователям принимать активное участие в управлении ими. В этой статье мы рассмотрим Web3 — следующий этап развития демократичного интернета, технологии, которые делают его возможным и попробуем взглянуть шире на сопутствующие его процессы.

Путь к Web3

Важно понимать, что интернет не всегда был таким каким мы его знаем. Более того, на разных этапах своего развития он был разным. Всего выделяют 3 основных периода в истории интернета:

Web1 (1991-2004)

Началом Web1 считается 1991 год, когда создание HTML позволило пользователям просматривать статичные страницы в интернете. В основном эти страницы принадлежали компаниям. Обычные пользователи не принимали активного участия в создании интернет-страниц и почти не взаимодействовали между собой. Поэтому этот период так же называют read-only интернет.

Web2 (2004 — сейчас)

В 2004 году были созданы первые социальные сети, было началось формирование Web2 каким мы его знаем сейчас. Вместо того чтобы продолжать самим создавать весь контент, компании создали платформы, где пользователи могут смотреть чужой контент, создавать свой, взаимодействовать между собой и иногда даже зарабатывать на этом. Поэтому Web2 еще называются read-write интернет.

Однако несмотря на все прелести Web2, у него есть целый ряд серьезных недостатков. Основными из них являются сильная концентрация власти у IT монополий, монетизация, основанная на таргетированной рекламе, цензура со стороны монополий & государств и так далее. Я думаю, не стоит сильно вдаваться в подробности, потому что каждый из нас прекрасно знает эти недостатки. Как я уже говорил, задачей Web3 является решение этих проблем.

Web3

Так как Web3 находится только на стадии зарождения, точного определения у него пока что нет. Однако, на данный момент мы точно можем сказать, что Web3 – это новый этап развития интернета, упор в котором будет делаться на децентрализованные приложения основанные на блокчейн технологиях.

Тут я обязан сделать ремарку, потому что у многих людей блокчейн ассоциируется со спекуляциями и пирамидами. Однако важно понимать, что блокчейн не равно криптовалюта. Блокчейн – это технология, которая используется при создании криптовалют, но она может точно так же использоваться и для других целей. Например, для отслеживания цепочек поставок и идентификации товаров.

Простыми словами, блокчейн – это база данных, хранящаяся в сети из нескольких компьютеров, вместо одного сервера. Каждый из участников сети имеет равные права по отношению к этой базе и не может своевольно вносить изменения. Для этого ему нужно разрешение остальных участников. Иногда блокчейн так же называют распределенной бухгалтерской книгой.

Такой подход гарантирует сети безопасность так как ни один из участников не обладает возможностью диктовать свои правила всем остальным. Решения в такой сети принимаются за счет поиска общего консенсуса.

Биткоин, первая криптовалюта, был создан в 2009 году как ответ на неэффективность финансовой системы. Создатель биткоина хотел создать валюту независимую от государств и центробанков. Получилось у него или нет, это уже другой вопрос. Однако блокчейн технологии не остановились на биткоине и через 5 лет была создана криптовалюта, которая позволяла запускать децентрализованные приложения на блокчейне. Тот факт, что код приложений исполняется децентрализованной виртуальной машиной убирает необходимость доверия между участниками сети. Например, когда пользователь приложения дает в долг другому пользователю, ему не нужно думать об его порядочности. Его не смогут обмануть, потому что код – есть закон, который никто не может нарушить чисто технически. Дальнейшее развитие децентрализованных приложений заложило основу для достижения более масштабных целей. Одной из таких целей и стало создание Web3.

«Хватить ходить вокруг до около! Что конкретно будет представлять из себя Web3?» – спросите вы. Об этом ниже.

Основные характеристики Web3

Опять же, пока что нет точного представления об будущем Web3 поэтому ниже я приведу характеристики которые как мне кажется являются самыми важными.

Децентрализованность

Основу Web3 будут составлять децентрализованные блокчейн приложения. Этот факт признается всеми сторонниками Web3.

Самоуправление через DAO

Широкое распространение в Web3 сообществе получила практика самоуправление через децентрализованные автономные организации – DAO. Большинство децентрализованных приложений управляются через голосование держателей токенов этого приложения. В последнее время все большую популярность получает практика получение права голоса за определенные достижения. Например, пользователи, которые принимали активное участие в развитии проекта на его ранней стадии, могут голосовать без необходимости владеть токенами. Однако область применения DAOs не ограничивается управлением приложениями. Их прелесть заключается в том, что люди разных национальностей, возрастов и взглядов самоорганизовываются в DAOs для достижения целей, о которых разъединённые люди иногда и подумать не могут. От самоуправления на уровне сервера Майнкрафт или гуманитарной помощи пострадавшим от войны, до выкупа обанкротившейся биржи с целью ее демократизации или покупки редкой копии конституции США для сохранения истории. Идеи, которые пытаются реализовать DAOs, иногда поражают и радуют.

Открытый исходный код

Когда Сатоши Накомото создал первую криптовалюту, он выложил исходный код в открытый доступ. С тех пор это стало нормой в сообществах связанных с блокчейном. В том числе и в Web3 сообществе.

Один аккаунт – все приложения

Блокчейн позволяет использовать один аккаунт для всех приложений в сети. Подписки, подписчики и другая личная информация пользователей сохраняется вне зависимости от используемой Web3 социальной сети.

Отсутствие цезуры

В условиях децентрализации цензура со стороны компаний или государств почти невозможна. Решение о правилах поведения на платформе принимаются пользователями через DAO.

Отсутствие монетизации через рекламу

Последнее, но не менее важное, основной формой монетизацией контента в Web3 будет получение от своих подписчиков. Таргетированная реклама невозможна в условиях децентрализации.

Как вы могли уже понять, это довольно радикальные изменения, которые полностью преобразуют Интернет. Web2, каким мы его знаем, уйдет в прошлое и уступит дорогу новому интернету с более прогрессивными формами человеческого взаимодействия. Некоторые называют Web3 read-write-own интернет, так же его иногда называют read-write-execute интернет, но мне больше нравится read-write-govern.

Web3 и Демократия

Как я уже говорил, блокчейн технологии могут использоваться в разных сферах человеческой жизни и интернет-пространством все не ограничивается. При помощи блокчейна можно создать надежную, прозрачную и простую систему прямой демократии, которая будет работать сразу на нескольких уровнях (начиная с районного и заканчивая федеральным) и позволит избирателям отзывать своих представителей без необходимости ждать следующих выборов. Благодаря надежности блокчейна, голосовать можно будет прямо с телефона.

Подводя итоги, прямо сейчас мы можем наблюдать, как развитие технологий само толкает человечество к более демократичным формам устройства общества. Сегодня десятки тысяч разработчиков [1] во многом сами того не осознавая создают инфраструктуру, которая в будущем ляжет в основу не только нового интернета, но и новой народной демократии. То, о чем мечтали наши предки, жертвовавшие своими жизнями за будущее человечества, становится все ближе и ближе к нам. Контуры общества, которое нас ждет уже в основном понятны. С каждым днем, экономический базис все больше и больше зреет. Местами складывается ощущение, что он уже даже переспел и пора бы собрать урожай. Будем надеяться, что скоро нам предоставиться такая возможность и мы сможем применить новейшие технологии для того, чтобы не только решить проблемы в нашем обществе, но и изменить весь мир.