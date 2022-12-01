Ждет ли нас голод?

«Если и был у человечества

постоянный спутник на протяжении

всей истории, то это голод.»

неизвестный автор

«Растущие цены превращают еду

в недоступную роскошь

для целых социальных групп и даже стран.»

Б.Ю. Кагарлицкий

“Капитализм и голод” 24.02.2011

Что делать, когда хочешь есть?

Нам, людям живущим в эпоху капитализма уже привычно видеть растущие цены на продукты и несмотря на все достижения технологического процесса и роботизации, мы до сих пор вынуждены работать, чтобы не умереть голодной смертью, благодаря жадности капиталистов, которые каждый раз воруют у пролетариата все большую часть прибавочного продукта. На сегодняшний день в мире голодает более 800 000 000 человек, эта цифра просто не укладывается в голове.(1) Это как 5,5 Российских федераций вместе взятых, а если все голодающие возьмутся за руки то выстроится колонна, которая 30 раз сможет опоясать Землю по экватору. И если инфляция продолжит увеличиваться, то это грозит нам большими социальными потрясениями.

Как же решить проблему растущего мирового голода? Для этого необходимо сделать пищу доступной для населения, ведь проблема голода в 21 веке кроется не в неразвитости производительных сил, а в неравномерном распределении благ, которые создаются трудом пролетариата, но присваиваются 10% самых богатых людей планеты, контролирующими более 60% мирового богатства.(2) Секрет доступной пищи кроется в вертикальных фермах, эта технология имеет массу перспектив и преимуществ перед традиционным сельским хозяйством. Около десяти лет назад в агротехнике произошла тихая революция, случился кардинальный перелом в технологиях изменивший ситуацию раз и навсегда – появление высокоэффективных светодиодов, а также падение стоимости вычислительных мощностей сделало использование вертикальных ферм и других многоярусных установок коммерчески эффективным.(3) Но прежде, чем расписывать все плюсы и достоинства, также особенности вертикальных ферм, я сделаю небольшой экскурс в историю светокультуры, без которой все это не представляется возможным.

История начинается в 1866 году в Российской империи, когда А.С. Фаминцын провел первые систематические опыты по облучению водорослей искусственным светом и показал, что в них происходит выработка крахмала при поглощении углекислоты, по этой теме защитил свою докторскую диссертацию.(4) В то время это не могло иметь хозяйственного применения, однако, сложно переоценить, что ученый впервые показал возможность облучения растений искусственным светом для поддержания фотосинтеза в растительных клетках. Россия страна великих умов и бездарных чиновников… Что-то я отвлекся. Исследования Фаминцына положили начало светокультуре, хотя тогда еще такого слова не использовали, но перенесемся в 20-й век, а точнее во времена Великой Отечественной войны, именно тогда В.М. Леман в знаменитой для многих Тимирязевской академии(Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева) начал работать над исследованием светокультуры саженцев древесных растений с использованием ламп накаливания и получил успешные результаты.(5) Об этом он опубликовал свою работу 1947 в докладе АН СССР и на сегодняшний день это одна из самых цитируемых классических работ в области светокультуры растений.(6) Но на этом он не стал останавливаться и основными объектами его исследования были овощные культуры, так как в послевоенное время в СССР были неурожайные года и страна остро нуждалась в технологиях увеличения урожайности овощей. К сожалению, в период 40-60-х годов у ученых были только люминисцентные, галогеновые или натриевые лампы, которые отличались либо малой мощностью светового потока или очень высоким потреблением электроэнергии, поэтому помидоры выращенные под таким светом получались поистине “золотыми”. Должно было пройти еще полвека прежде, чем технологии в области излучателей позволили бы создать достаточный фотонный поток, при низком потреблении электроэнергии. Вершиной этих технологий на сегодняшний день являются светодиоды и благодаря своей компактности, высокой яркости и низкому потреблению энергии они буквально создают наш сегодняшний мир, вы сейчас читаете эти строки скорее всего с жк-экрана подсвечиваемого светодиодами, а лампочки в у вас дома скорее всего тоже на светодиодах. В общем, я думаю большинство читателей согласятся с тем, что светодиоды имеют огромное значение для всего человечества. Если вам интересно узнать историю их появления и развития, то кратко это можно сделать в одноименной статье на Википедии. Для нас же самым важным является то, что благодаря последним разработкам появились светодиоды позволяющие давать необходимые спектры для фотосинтеза растений, а также ввиду постоянного увеличения их производства и растущего спроса на светодиоды цена на светодиоды стала коммерчески привлекательной для использования в светокультуре. На этом стоит закончить исторический экскурс и перейти уже непосредственно к рассмотрению вертикальных ферм.

Вертикальные фермы – это многоуровневые установки оснащенные на каждом уровне источниками освещения сверху и посадочными местами для растений внизу. Такая конструкция позволяет увеличить эффективную площадь выращивания в разы, по сравнению с тепличным или классическим земледелием.(7) Появление этой концепции связывают с Диксоном Деспоммье, который в 1999 году решил провести эксперимент по выращиванию растений тепличным методом на крышах небоскребов, первоначальные результаты не принесли удовлетворения и тогда была предложена концепция 30-ти этажной вертикальной фермы с искусственным освещением, стеллажами и гидропонными установками, такая ферма уже могла прокормить 50 000 человек.(8) Однако, ввиду высокой компактности и чрезвычайно плотной посадке растений вертикальные фермы имели один недостаток – высокое потребление электроэнергии. Но это было более 20 лет назад, теперь же в 2022 году у нас есть высокоэффективные светодиоды, стоимость которых за последние годы значительно снизилась. Если в 2014 году светодиодная лампа мощностью 7 Вт стоила в среднем 200 рублей, то к 2022 году ее можно купить в среднем за 100 рублей, в два раза дешевле, несмотря на огромную инфляцию за последние годы.(9)(10) Кроме того, вертикальные фермы позволяют экономить до 95% воды по сравнению с традиционными методами земледелия, если применять полный спектр технологий, наподобие осушителей воздуха, конденсаторов и т.д.(11) Не стоит также забывать о том, что в условиях вертикальных ферм, так сказать полной светокультуры, мы имеем круглогодичный поток урожаев, теперь это не просто ферма, а фабрика растений! На мой взгляд данное преимущество вертикальных ферм является достаточным, чтобы в реалиях России с ее сезонными сменами климата и зонами рискованного земледелия уже на этом моменте закончить статью и всем дружно отправиться на строительство вертикальных ферм, но мы будем последовательными, поэтому продолжим далее. Я не упомянул о еще одном, очень важном преимуществе закрытых помещений с собственным микроклиматом – вам не нужно использовать большое количество химикатов, а именно: пестицидов, инсектицидов, противогрибковых и противовирусных препаратов. Вы думаете фермеры стараются поменьше обрабатывать свои поля и теплицы? Да они только и делают, что постоянно обрабатывают, в страхе потерять урожай, потому что потеря урожая это равно смерти. К слову, около 50% тепличных хозяйств в РФ находятся в предбанкротном состоянии.(12) А если в нашей стране введут карбоновый налог, который активно обсуждают европейские эко-фашисты, то подорожает электроэнергия, да и кроме того произойдет много других вещей, губительных для СХ отрасли. Но я опять отвлекся. Вернемся к нашим фермерам. Ввиду того, что химию используют массово и бесконтрольно, активно развиваются фитопатогены, которые начинают проявлять резистивность к одним препаратам и фермерам приходится применять другие, более сильные. Кроме того, в некоторых районах Ростовской области появились популяции белокрылки, устойчивые к препаратам, в связи с чем я передаю “пламенный привет” отрицающим эволюцию! Это личное наблюдение автора статьи, поэтому ссылок не будет, однако, однажды будет статья и на эту тему. А теперь представьте, сколько химии приходится выливать на растения, чтобы вы могли наблюдать изобилие овощей на полках. Сразу оговорюсь, не все фермеры такие, есть профессионалы, знающие свое дело, к ним никаких претензий, но в условиях упадка и деградации государственные контролирующие структуры не могут в должной степени проконтролировать все, что попадает на рынки, полки магазинов, а в конечном результате к вам в салат. А теперь перенесемся в условия будущих городских ферм, которые будут находиться в герметичных закрытых помещениях, с фильтрацией приточного потока воздуха, ни один фитопатоген или ни одно насекомое не сможет пролезть, там будут ходить люди в специальных костюмах, перед входом в цех они будут проходить дезинфекцию и дезинсекцию, чтобы растения находились в практически стерильной среде, полностью контролируемом климате, больше не будет нужды использовать химические препараты, а с помощью технологий машинного обучения, машинного зрения и биг-даты каждая полка станет лабораторией, где искусственный интеллект будет выводить тот самый, идеальный алгоритм позволяющий вырастить растения так, как им никогда бы не удалось развиться в условиях традиционного земледелия. После такого утверждения хорошо бы дать ссылку на авторитетный источник, но я сам являюсь руководителем городской фермы, где за 4 года прошел путь от “ничегонезнайки” до директора, фактически создал и построил ее с нуля своими руками, начиная от выполнения ремонта в помещении, постройки вертикальных ферм, формирования технологических карт, запуска и отладки непрерывного процесса выращивания продукции. На сегодняшний день ферма снабжает зеленью более 35 предприятий общественного питания. Поэтому я могу в какой-то степени гарантировать, что моя статья не просто компиляция информации из интернета, а мнение человека, который понимает процесс и осуществляет его на практике. Но для тех, кому будет мало только одной статьи я приведу ссылку на достаточно авторитетного человека в области светокультуры Ивана Тараканова.(13)

После описания светлого будущего нам стоит вернуться в наше неоднозначное настоящее. На данный момент большинство зеленой продукции в нашей стране выращивается традиционным сельским хозяйством, которое находится не в лучшем состоянии. Например, зависимость от импорта семян на сегодняшний день моей фермы составляет 95%. Спасибо “грамотным” управленцам, которые развалили семенную отрасль, а кроме того допустили вывоз уникальной коллекции семян Вавилова в фонд Ротшильдов и китайские хранилища.(14) Помимо того, что реальность похожа на конспирологию, давайте вспомним недавние фразы “Китай нам поможет!” и почувствуем как растет температура в месте соприкосновения ягодиц со стулом. Ситуация с остальными фермерами и их зависимостью от импортных поставок семян в целом по стране не сильно лучше моей.(15) Но никто не понес за это ответственности, также как и за щедрый подарок в 300 млрд. долларов. У меня вопрос, дорогие мои, что вы будете жрать, если вдруг пробьет колокол и возвестит нам о полной экономической блокаде нашей страны? Но проблему с импортозамещением семян можно решить, если такую задачу поставит государство и выделит на это соответствующее финансирование, а также подготовит необходимые кадры, за 3-5 лет можно будет что-то изменить к лучшему и получить первые значимые результаты. Кроме семян, для функционирования городской фермы нам потребуется металл, для металлоконструкций и к счастью его у нас в избытке, а также необходимы в большом количестве светодиодные светильники и вот с этим у нас большие проблемы, так как основные мощности находятся не у нас в стране, а в Китае. И даже самый крупный завод светодиодных светильников в РФ Фокус закупает сами светодиоды у трех других гигантов отрасли.(16) Как тут исправить ситуацию с импортозамещением я даже не берусь размышлять, так как это не моя профессиональная область, но интуиция подсказывает мне, что мы очень сильно отстали.

Для функционирования фермы требуется еще множество всяких мелочей, но в этой статье мы их опустим, я лишь добавлю, что с кадрами и их подготовкой у нас в России большие проблемы ввиду сильной деградации высшего образования, а также отъезда большого числа молодых людей из страны, и кстати эти люди отнюдь не такие ненужные как нам могут говорить различные пропагандисты, ведь среди них много айтишников, а они нужны будущему сельскому хозяйству как воздух. Вот такое у нас настоящее, полное неоднозначных, а для большинства, наверное, неожиданных откровений.

А ведь внимательный читатель заметит, что начали мы с проблем роста цен на продукты питания и количества голодающих в мире. Теперь мы снова начнем возвращаться к этой теме и я покажу, что среди сгущающихся туч есть небольшой просвет, куда мы обратим свой взор. Пожалуй здесь я приведу цитату, которая мне очень понравилась.

“Все товары в конечном счете дешевеют, потому что снижается трудовая стоимость в их производстве.” – Олег Комолов в интервью Дмитрию Солодину от 20.10.2022г.

Как же нам снизить стоимость продуктов питания? Уж если не фуа-гры и шампанского, так хотя бы овощей и, может быть, в перспективе некоторой продукции животного происхождения. Для этого есть один рецепт, который я осмелюсь предложить на ваш строгий общественный суд. Я предлагаю активно развивать вертикальные фермы в городах, занимать ими пустующие помещения, строить на месте пустырей или ветхих зданий современные фабрики растений, ведь одним из преимуществ такого близкого расположения точек производства еды к местам ее непосредственного потребления позволит исключить из цепочки долгие перевозки продукции из отдаленных районов в города. Это как раз то, о чем говорит Олег Комолов, мы уменьшим количество труда за счет снижения количества трудозатрат необходимых для того, чтобы еда с фермы попала к вам в холодильник и потом на стол. Таким образом цена для людей будет снижаться. Более того, с увеличением роботизации и автоматизации производства количество прибавочного продукта, который изымают жадные капиталисты в свою пользу будет падать, вместе с падающей ценой на продукты питания. Такой рецепт может быть просто спасением для северных регионов. Кроме того в условиях вертикальных ферм, но с необходимыми модификациями могут расти например перепелки, хотя это уже тема для других специалистов, однако, она стоит того, чтобы ее развивать. Тут я замечу, что ключевым вопросом в снижении стоимости еды является отношение собственности на средства производства, потому что только общественная собственность, находящаяся под охраной государства и управляемая органами централизованного государственного планирования позволит нам уберечься от необоснованного завышения стоимости игроками “свободного” рынка. Я ставлю это слово в кавычки, потому что рынок уже давно не свободен и мы живем не во времена Адама Смита, а во времена торжества неолиберальных реформ, ослабивших роль государства, а также во времена безгранично жадных корпораций, которые готовы высосать все ресурсы из нашей планеты в погоне за накоплением прибылей и ростом котировок на фондовых рынках. Мы живем в эпоху позднего капитализма, который обострил противоречия настолько, что 800 миллионов человек сегодня голодают и будут голодать завтра и послезавтра, пока не наступит новая революция, а она наступит, исторические процессы неумолимы и рано или поздно это произойдет, может не с первого круга, как показал себя пример первого социалистического государства на планете, но рано или поздно закончится предыстория и начнется настоящая история человечества.

P.S. Я хочу пожелать всем неравнодушным к тому, что сегодня происходит в мире – не отчаивайтесь, не предавайтесь унынию, не растите в себе ненависть. Ненависть и злоба закончатся, а диктаторы умрут и тогда свобода и власть снова вернется к людям. Не подчиняйтесь жестокости, не идите на поводу у тех, кто хочет сделать из вас рабов, внушая как нужно жить, как нужно думать и чувствовать. Не подчиняйтесь тем, кто относится к вам как к скоту и использует вас как мясо. Вы не рабы! Вы не скот! Мы преодолеем эту ненависть, жадность и злость тех, кто препятствует прогрессу человечества. Они пришли к власти обещая нам свободу и прогресс, но не сдержали обещаний. Они нам солгали и никогда не исполнят обещаний! Чтобы эти обещания исполнились нам нужно бороться и объединяться. Пока люди борются за свободу она не умрет! Я верю, что наступит новый мир, где у молодых будет будущее, а у пожилых достойная старость, мир где труд будет свободным от отчуждения! Мир где наука и прогресс будут залогом всеобщего блага!

Василий Чапаев

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