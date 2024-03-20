Интервью с протестующим

17 марта в Гааге прошла акция против формирующегося правого правительства. “Geef haat geen macht” (нидерл. не давай власть ненависти). Наш корреспондент поговорил с одним из участников протеста.

Q(интервьюер): Почему вы пришли на этот протест сегодня?

E (протестующий): В ноябре в Нидерландах прошли выборы, их выиграла ультраправая партия Герта Вилдерса. С тех пор происходят переговоры по формированию нового правительства. И велика вероятность, что это новое правительство тоже будет ультраправым. Меня очень беспокоит то, что недостаточно много людей протестуют или хотя бы высказываются против этого. И это касается также и сегодняшней акции, тут находится, наверное, человек 500, но мне кажется, что мы должны быть гораздо более решительными и активными, мы должны кооперироваться с разными (левыми) движениями, потому что ультраправое правительство принесет проблемы широкому спектру угнетенных групп, профсоюзам, климатическому движению и тд.

Q Как мы знаем из новостей Вилдерс не станет премьер-министром, многие люди в Голландии, считают, что такое правительство не сможет долго просуществовать, возможно все не так плохо?

E: Ну во-первых мы уже живем при правом правительстве. Правительство Рютте однозначно поддержало террор Израиля в Газе, оно признано виновным в скандале, связанном с пособиями по уходу за детьми.

Меня очень беспокоит перспектива формирования еще более правого правительства и мне кажется, что отсутствие самого Вилдерса в нем не на многое влияет. Он и его партия все равно будут в большинстве случаев определять направление работы такого правительства. Меня даже больше беспокоит то, что, если он не получает пост премьера он может дистанцироваться от принимаемых законов. И это позволит ему сохранить имидж внешнего наблюдателя, хотя на самом деле он будет иметь огромное влияние на политику.



За последние месяцы Вилдерс смог найти подход к широкому кругу право настроенных избирателей, в соц. опросах мы видим, что его рейтинг только вырос с момента выборов. Поэтому даже если готовящееся правительство не состоится, у Вилдерса будет много возможностей повлиять на формирование следующего.

Q: Каких действий можно было бы ожидать от потенциального нового правого правительства? Чего вы опасаетесь больше всего?

E: Некоторые их шаги достаточно очевидны, например, пострадает наше право на протест: в последние годы в Нидерландах протестов было достаточно много, особенно со стороны климатического движения, акции которых часто включают гражданское неповиновение. Из выступлений Вилдерса и лидеров других правых партий мы знаем, что они планируют ограничить право на такой протест, они хотят иметь возможность регистрировать “зеленых” активистов, выписывать штрафы и тд. Также жизнь беженцев и людей без документов наверняка ухудшится: Вилдерс хочет закрыть границы, вероятно также закрытие ночных шелтеров. Возможна атака на права трансгендерных людей – т.к. правый электорат верит в теории заговора, согласно которым транс люди это инструмент для разрушения института семьи.

Экономическая политика нового правительства также не может не беспокоить. Вилдерс пытается представить себя, как “социального” политика, но на деле его программа неолиберальна. Она включает в себя еще больше политики жесткой экономии (austerity), при этом он старается сделать беженцев и мусульман козлами отпущения, чтобы отвлечь внимание от экономических трудностей, которые люди будут испытывать из-за действий его правительства.

Q Как вы думаете насколько много шансов у таких протестов как то повлиять на ситуацию?

E: Я думаю, что сегодняшний протест важен – он объединил разные группы и движения на улице. Хотя численность все еще недостаточная. Я вдохновлен большими антифашистскими протестами в Германии и Австрии. Я думаю, что в Нидерландах все тоже может быстро измениться и протесты станут более масштабными. Хотя на данный момент большая часть левых все еще думает, что, нас “пронесет” и правое правительство не сформируется. Но пока левые стоят в стороне, правые становятся все сильнее и сильнее.

Поэтому это действительно, своего рода перепутье для левых – смогут ли они организовать сопротивление или решат бездействовать и наблюдать. Это будет тестом для левых, которые теряли позиции (в Нидерландах) в течение последнего десятилетия.

Q: В Голландской политике представлено довольно много партий, какие из них вы бы описали, как левые?

E:Это интересный вопрос, у нас действительно есть несколько партий, которые можно охарактеризовать, как левые. На мой взгляд у них всех есть свои слабые места.

Например, “Партия труда” (классические социал-демократы) и “Зеленые” сейчас объединились и стараются привлечь большее количество людей на свою сторону. Однако, они делают это обращаясь к неолиберальным центристам и таким образом сами дрейфуют вправо.

SP (Социалистическая партия) исторически активно защищала права рабочих и выступала за расширение социального государства, но сейчас они практически не организовывают сопротивления правым, они не пытаются работать с профсоюзами, например. Выглядит, как будто бы их левая риторика сейчас является скорее рекламой их партии, нежели настоящей твердой позицией.

Также есть довольно небольшая “Партия защиты животных”, они как правило поддерживают левых, есть радикально левая BIJ1, но на этих выборах они потеряли свое место в парламенте из-за того, что общий политический ландшафт очень сильно сместился вправо.

Q В России довольно распространено мнение, что борьба за права ЛГБТ+[1], экологические движения и тд отвлекают левых от настоящей борьбы за права рабочих. Согласились бы вы с такой точкой зрения?

E: Я не согласен. Я думаю, что для левых важно быть в безусловной солидарности с угнетенными группами. Будь то транс люди, представители этнических меньшинств или беженцы. Более того мы должны признать, что рабочий класс разнообразен – женщины, трансгендерные люди, трудовые мигранты все они тоже часть рабочего класса. Если мы хотим объединить рабочий класс, даже со строго “экономической” точки зрения, нам необходимо решать проблемы расизма, сексизма, гомофобии, потому что если мы этого не сделаем, то мы получим разрозненный рабочий класс.

В Нидерландах правые активно продвигают такую риторику, критикуя т. н. “woke ideology”. Но мне кажется, что это именно правый взгляд на мир.

Кстати, такую проблему должны решать и феминистские или, например антирасистские движения, им тоже стоит стараться объединять людей и на классовой почве. Гораздо более продуктивной будет не борьба исключительно за права женщин или против расизма, а общее коалиционное движение. Левые только ослабят себя, если примут этот правый framing и отгородятся от каких-то частей рабочего класса.

Интервью взял Eli

[1] Считается «экстремистским» на территории России (прим. редактора)