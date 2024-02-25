Человек без имени: история тех, кто подметает наши дворы

Идея этого интервью родилась в феврале, тогда между сотрудниками «Жилищника» и редакцией газеты «За Можай!» произошел конфликт. Напомним: раскладывая издание по почтовым ящикам, активисты столкнулись с уборщицами-мигрантками, которые вытаскивали газеты из закрытых (!) ящиков, складывали их в пакеты и относили в местный «Жилищник».

Как мы выяснили позднее, газеты уборщицы воровали по требованию начальства.

Такое бесправие, уязвимость, покорность перед местными «чинушами» натолкнули нас на идею статьи — узнать хотя бы одну из тысяч жизненных историй наших среднеазиатских гостей и поделиться ей с вами. Найти желающих дать нам интервью оказалось непросто, но у нас получилось, тем ценнее этот материал.

Биография

Наш герой 60-летний Туран из Узбекистана. С 2017 года мужчина работает дворником в Можайском районе. Однако с Москвой он знаком издавна. В 1980-м году он был здесь студентом, затем учился на сотрудника ГИБДД в Воронеже, позднее проходил военную службу под Курском.

В конце 80-х Туран вернулся в Узбекистан, где 20 лет проработал в милиции, МЧС и пожарной службе. В 1986 году после катастрофы на Чернобыльской АЭС Туран 16 дней отслужил в зоне отчуждения.

О возвращении в Москву

«Я вернулся сюда в 2017, чтобы помочь сыну, у нас такой приличий. Сын со мной здесь работает, он маляр в “Жилищнике”. Мы вместе сегодня красили [указывает на стенку у входа в подъезд]. Я ему помогаю, а он мне».

Сын Турана приехал в Москву, чтобы накопить денег на покупку автомобиля. Со слов нашего героя, «в Узбекистане прожить можно, но накопить невозможно»: «Чтобы машину купить, в России ты в банке этот [кредит, прим. ред.] возьмешь, авто купишь и с зарплаты будешь платить. В Узбекистане так не получится. У нас люди кредиты в банке не берут. Сын вместо кредита здесь работает и туда отправляет, а там уже можно купить, что захочешь». Московский заработок уже помог сыну приобрести большой земельный участок. «Сын купил участок 45 соток. Он там все делает. У него сын есть, вот для него еще надо многое построить».

О работе

Туран рассказал нам немного о своей работе в Москве. С «Жилищником» у него заключен трудовой договор. Четкого перечня обязанностей нет. Бывает, приходится работать и на других участках: «если какую-то работу кто-то не успевает доделать, то нас могут отправить».

Сын Турана приехал в Москву,

чтобы накопить денег на покупку

автомобиля. Со слов нашего героя,

«в Узбекистане прожить можно,

но накопить невозможно»

Распорядок дня следующий:

«Утром я где-то без двадцати пять начинаю. Сперва мусорокамеры очищаю во всем доме. Потом начинаю двор убирать. Заканчиваю по-разному. Бывает в пять вечера, бывает в восемь. Сегодня нас заставили в бункер листву грузить, очень устал я».

Зарплата у Турана — 42 тысячи рублей, он оценивает ее как хорошую. Большую часть Туран отправляет на Родину. Мы спросили, штрафуют ли сотрудников «Жилищника» из-за жалоб на качество уборки на портале «Наш город» и в других подобных приложениях. Туран сказал, что с подобными штрафами не сталкивался, главное, оперативно отработать заявку. Живет он и его коллеги в общежитии на Петра Алексеева, жилье предоставляется бесплатно. Есть и медицинское обслуживание в случае проблем со здоровьем: «для нас выделены места в больнице. Мы туда обращаемся, они смотрят». Еду дворники покупают и готовят сами. Мы спросили Турана о любимом блюде в России. Он ответил: «самое хорошее — «Ролтон», потому что быстро, удобно».

О социальных гарантиях на Родине

Туран – пенсионер по выслуге лет в Узбекистане. По данным пенсионного фонда Республики, средняя пенсия составляет 1,1 млн сум. (около 9 тыс. руб). При этом работа в России засчитывается в трудовой стаж в Узбекистане. «Сыну здесь в трудовую книжку ставят отметку. Там ему учитывают это в пенсию. <…> Пенсию там платят нормально. Смотрят, сколько здесь заработал, там считают и платят».

О Москве

Москва Турану нравится, как и его работа. Объяснил он это так: «здесь все: таджики, узбеки, киргизы. Все». Вспоминая свою молодость и годы в Москве, он благодарит город за гостеприимство и те возможности, которые Москва открыла ему и открывает другим выходцам из Средней Азии.

От многих горожан на этот счет нередко слышны эмоциональные высказывания: «понаехали сюда, а вас не звали, только занимаете наши рабочие места». Туран соглашается: «правильно, да». И после некоторых раздумий добавляет: «Знаешь, они [россияне] все равно же не работают. Вот что будет зимой, ты знаешь? Сейчас вот листву заставляют убирать, ты видел — все узбеки убирали там [на субботнике]. И зимой ты видел, что делалось. Кто бы убирал?».

«Уезжайте к себе, вас не звали»

Столичная ксенофобия, с которой Туран время от времени сталкивается, его не задевает. На вопрос обидится он, если житель столицы на эмоциях скажет «уезжайте к себе, вас не звали» отвечает: «Нет, сколько раз мне говорили… Да, бывает иногда. Вот смотри [показывает на мешок с мусором рядом с дверью в подсобку]. Вот тяжело что ли вынести, кто-то из жителей принес свой мешок и бросил тут мне».

В перспективу изменения отношения россиян к мигрантам в лучшую сторону Туран не верит: «Нет, все равно [негатив, прим. ред.] останется. Есть хорошие люди здесь, в России. А есть такие вредные. Бывают такие. Где-то 10%. Вот вчера я у подъезда убирал окурки. А он пошел жаловаться, что там опять грязно. Все начальство пришло, а что я могу? Я тоже устаю, с 5 утра работаю: вначале мусорокамеры и дальше…»

О детстве

Туран поделился с нами воспоминаниями из детства. Его родители были рабочими. Отец прошел Великую Отечественную войну. В свои 10 лет Туран вместе с родителями работал в хлопковых полях. И то, как он ребенком в компании шестерых братьев и трех сестренок собирал хлопок, запомнилось Турану больше всего.

«Подъезд, двор, район — все это наш дом.

Поэтому живите с достоинством, дружите с теми,

кто отвечает за чистоту и порядок, уважайте их труд!»

Соседская мудрость

О семье

«У меня в Узбекистане пять внучек и три внука, вся семья там. Дочь держит хозяйство: бараны, огород. Вторая дочь сейчас ждет сына, моего девятого внука.

У нас считается, что у кого дети много рожают, тот богатым будет. Потому что дети потом помогают родителям. Приличий такой».

О ближайших планах

«Я очень хочу домой, в отпуск. Меня ждут дети. Непонятно, когда дождутся. Я заявление неоднократно писал, но пока начальница не подписывает. Зимой не отпускали, поэтому теперь отпустить должны. Скоро». Старость Туран также мечтает провести дома, на родине. Разговор с Тураном состоялся 15 апреля 2023 года, в июне он отправился домой в летний отпуск.

Эпилог

Вся беседа заняла у меня около часа и оставила самое приятное впечатление. Туран — образованный, спокойный, трудолюбивый, любящий свою семью человек. Пока я писал этот текст, вспомнил совет своего соседа: «Подъезд, двор, район — все это наш дом. Поэтому живите с достоинством, дружите с теми, кто отвечает за чистоту и порядок, уважайте их труд!». Теперь еще для одного москвича человек в спецовке «Жилищник Можайского района» перестал быть человеком без имени.

Автор: Никита Козлов

Источник — газета «За Можай!»



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