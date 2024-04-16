

Студенты РГГУ против школы имени Ивана Ильина. Интервью с публичным лицом кампании Дарьей Багиной

В конце 2023 года в стенах РГГУ была создана политическая школа имени Ивана Ильина, которую по приказу возглавит философ Александр Дугин. В апреле 2024 года студенты РГГУ выступили против данной инициативы и начали собирать подписи против школы, имя которой носит человек, с симпатией относившийся к фашизму и фашистским режимам. Мы поговорили с публичным лицом кампании, первым секретарём Московского комсомола КПРФ Дарьей Багиной

Саша (интервьюер): Расскажите, как появилась инициатива?

Дарья: В студенческой и преподавательской среде еще летом 2023 года было очень много вопросов по новому наименованию Высшей политической школы, но тогда администрация стыдливо удалила все посты про это со своих официальных источников. Вероятно, такая реакция немного усыпила бдительность общественности, но последние новости о назначении Александра Дугина руководителем ВПШ поставили окончательную точку в вопросе о том, что будет представлять собой данная школа. У студентов из рядов различных левых организаций в России возникла идея постараться привлечь к этому вопросу внимание через паблик ВКонтакте и петицию.

С.: Почему по вашему мнению руководство университета решило учредить данную школу в названии которой присутствует фамилия Ильина?

Д.: Уже сейчас сам ректор РГГУ Александр Безбородов не скрывает, что такой выбор в пользу наименование ВПШ именем Ивана Ильина сделал ее руководитель – Александр Дугин. Не можем самого его не упрекнуть в непоследовательности – ранее он (Александр Дугин), критиковал самого Ивана Ильина в в своих работах, которого теперь яростно защищает в своем телеграмме.

С.: Вас поддержали многие общественные деятели и политики, среди них есть даже депутат Госдумы от КПРФ и Дмитрий Пучков, но вас все равно начали обвинять в том, что вы “агенты ЦИПСО”, как вы думаете, с чем связана такая реакция руководства университета и лично Дугина?

Д.: Александр Дугин мыслит так, потому что живет в такой парадигме, где не может быть искренней студенческой инициативы, которая не поддерживает фашизм. Насчет ректора университета я не исключаю, что такая история действительно поставила ректора перед вышестоящим руководством в неловкую ситуацию. Гораздо проще обвинить «агентов запада», «ЦИПСО», «украинский след», чем признать факт, что мнение студентов по данному вопросу резко отличается. Вдобавок, это очевидное лукавство – невозможно искренне обвинять западный след, когда вызываешь студентов в ректорат для написания объяснительных. Или, получается, агенты запада учились в стенах РГГУ изначально?

С.: Какая конечная цель кампании?

Д.: На данный момент самой основной целью является отмена решения по присвоению ВПШ имени фашиста Ивана Ильина. Требуется серьезный пересмотр целей и задач учебно-научного центра с учетом мнения студентов. Многим кажется, что мы идем от обратного, но в свою очередь мы считаем, что «как корабль назовешь, так он и поплывет». Мы все еще рассчитываем на то, что администрация ВУЗа пойдет навстречу студентам и проведет не разъяснительные работы со студентами в пыльных кабинетах, а открытое демократическое голосование по выбору нового наименования ВПШ, которое не будет нести такой раскол в студенческом сообществе и дискредитировать один из самых крупных гуманитарных ВУЗов России.

С.: Я слышал от знакомого, который учится в РГГУ, что он с интересом наблюдает за вашей инициативой, но все равно не понимает, почему именно эта проблема стала наиболее важной сейчас нежели чем проблемы общежития, стипендий и так далее. Расскажите о важности инициативы и как она может объединить студентов в дальнейшей борьбе за свои права?

Д.: Я слышала мнение, с которым солидарна, что это один из тех немногих кейсов студенческой самоорганизации, где требования связаны с идеологическими или политическими вопросами, а не только организационными и бытовыми. И это тоже хорошо, и самое главное, не исключает друг друга! Та самая группа студентов сможет продолжить свою работу, но уже по остальным вопросам, которые касаются жизни ВУЗа. Мы хотим создать прецедент, который позволит студентам других университетов не допустить у себя распространение и поощрение со стороны администрации фашистских взглядов в любой форме.

С.: Как можно поддержать инициативу?

Д.: От студенчества РГГУ мы хотим искренне поблагодарить депутатов разных уровней, общественных деятелей, ученых и преподавателей, студентов других высших учебных заведений, которые прямо сейчас высказывают нам свою публичную поддержку. Самая важная часть нашей миссии – донести информацию о нашей проблеме, распространить нашу петицию, привлечь к этой задаче своих знакомых.

ТГ-канал инициативной группы «РГГУ против школы Ильина»: https://t.me/rsuh_stopfa

Вк-группа: https://vk.com/rsuh_stopfa

Петиция на Change.org: https://chng.it/jWNPGpk8pR