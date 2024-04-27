

Дарья Хейкинен о выборах, помощи белгородцам и сотрудничестве с левыми

Зимой этого года в России проходила кампания кандидата в кандидаты президента России Бориса Надеждина. Эта кампания привлекла большое внимание общественности, людей оппозиционных взглядов, которые не имели своего собственного мирного кандидата. В штабы Надеждина по всей России выстраивались очереди из сотни людей, желающих оставить подпись в поддержку кандидата. Несмотря на то, что Надеждина не зарегистрировали кандидатом на выборах, кампания повлияла на консолидацию политических активистов. Поэтому политический активизм не заканчивается кампанией Надеждина в эти суровые времена. Мы поговорили с политиком, экс-главой штаба Бориса Надеждина в Санкт-Петербурге Дарьей Хейкинен об итогах кампании Надеждина, об участии Дарьи в предстоящих выборах в Санкт-Петербурге, о левой повестке и о многом другом!

Саша (интервьюер).: Прошло уже достаточно много времени с момента окончания кампании Бориса Надеждина. Перед выборами часть оппозиции говорила об агитационном потенциале за мир в кампании Надеждина и в том числе о консолидации политических активистов, которые объединялись в избирательные штабы. По твоему мнению, кампания Надеждина поспособствовала консолидации активистов? И если да, то насколько масштабно?

Дарья Хейкинен.: Однозначно да. В штабах работало много разных активистов (как идеологически, так и, например, по возрасту). Это, конечно, приносило некоторые сложности в работу, но в итоге сделало кампанию гораздо интересней. А ещё, кажется, кампания повлияла в положительную сторону на связь уехавших и оставшихся: после появления огромных очередей, все старались посильно помочь и внести вклад в общее дело.

С.: В интервью “Бумаге” ты сказала, что собираешься идти на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга, которые пройдут в сентябре в 18 округе. Планируешь взаимодействовать с партией “Гражданская инициатива” и Борисом Надеждиным, который также заявил, что готовит свою команду к участию в выборах осенью?

Д.: Вне зависимости от того, в выборах какого уровня я приму участие, взаимодействовать с Гражданской Инициативой или Борисом Надеждиным не планирую.

С.: Возможно ли сегодня даже на региональном уровне, имея жесткую оппозиционную повестку одержать победу на выборах? Или стоит ставить лишь только на агитационные цели кампании?

Д.: Возможно, но это скорее исключение, чем правило, к сожалению. Агитация – это важнейший этап кампании и довольно уникальная возможность в нашей политической системе, но сходу терять надежду, ставя только на неё и не рассчитывая вообще никак на допуск, тоже не стоит.

С.: Какие общественные кампании сейчас сильны в Санкт-Петербурге? И планируешь ли в преддверии выборов осенью запустить новые общественные кампании?

Д.: Я активно слежу за кампанией «На защиту Петербурга»: активисты-градозащитники выступают за отмену правок в законопроект, позволяющих легально сносить исторические здания. Для нашего города это очень важная кампания сейчас, как мне кажется.

С.: Ты говорила в одном из интервью, что в движении Маяк, основанное тобою состоят люди разных идеологических взглядов, есть ли в вашем движении люди с левыми взглядами или вы в большей степени консолидируетесь сейчас на либеральной повестке? Нужно ли либералам и левым сотрудничать сейчас?

Д.: «Маяк», к сожалению, практически перестал функционировать в сентябре 2022 года, после начала мобилизации. Однако искренне горжусь тем, что у нас тогда действительно получилось объединить людей разных взглядов: левые, конечно, среди активистов тоже были, причём как умеренные, так и более радикальными позициями. Основная идея «Маяка» как раз и заключалась в объединении разных людей для борьбы за общую цель. Мне эта ценность до сих пор кажется очень важной, поэтому, несмотря на свои довольно правые взгляды, я уважаю коллег по флангу и всегда рада посотрудничать с активистами и политиками левых взглядов.

С.: Насколько вообще левая повестка или ее отдельные части тебе близки?

Д.: С левой повесткой в любом случае постоянно приходиться сталкиваться, особенно в нашем инфо-пузыре. Не могу сказать, что мне близки многие вещи, но в чем-то я точно готова уступить!

С.: Недавно ты побывала в Белгородской области в составе гуманитарной инициативы, можешь рассказать, почему решила поехать и какие впечатления от поездки?

Д.: Я являюсь руководителем проекта «Сограждане», который помогает белгородцам, пострадавшим из-за военных действий. В Белгород поехала, чтобы встретиться с активистами из нескольких местных гуманитарных инициатив, посмотреть, как они работают в условиях обстрела, поделиться своим опытом и понять, как можно улучшить наш проект. Кроме того, мне было важно самой увидеть, как живут люди в регионе: без этого понимания вообще довольно сложно успешно оказывать кому-то из местных помощь. Впечатлений, конечно, много. Поездка в Белгород укрепила мою позицию: помогать белгородцам и рассказывать о том, что сейчас происходит в регионе из-за начатой Путиным «СВО» – важнейшее дело для российского политика.

С.: И хочу задать последний вопрос, сейчас складывается такое ощущение, что репрессии набирают новую силу в России, ужесточают приговоры Борису Кагарлицкому*, Олегу Орлову*, приговаривают к новому сроку Азата Мифтахова, из университетов отчисляют сборщиков подписей за Надеждина, как по твоему мнению сохранять силу и веру оппозиционным политикам и активистам, которые приняли решение остаться в России?

Д.: Мне помогает сохранять веру чёткое осознание того, что у всего есть конец – так устроен наш мир. А значит, репрессивный путинский режим тоже не будет длиться вечно. Поэтому нужно стараться приблизить этот момент и повлиять на то, на что возможно. Но важно при этом действовать с умом и оставшимся себя беречь.

*признаны «иноагентами»