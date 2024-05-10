

ДАВИД ПЕСТЬЁ: «СОЦИАЛИЗМ 2.0 ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИТЯГАТЕЛЬНЫМ И ВООДУШЕВЛЯЮЩИМ»

В начале июня, когда в 27 странах Европейского Союза (ЕС) состоятся выборы в Европейский парламент, в «сердце» ЕС – в Бельгии – также проходят всеобщие выборы. Опросы показывают, что на общий высокий результат может рассчитывать Партия труда Бельгии (ПТБ). Сегодня мы предлагаем интервью с одним из руководителей этой партии, Исполнительным директором ПТБ Давидом Пестьё.

– Дорогой Давид, как бы ты – в преддверии всеобщих выборов в твоей стране – охарактеризовал место и роль ПТБ в современной партийно-политической системе Бельгии?

– Среди многочисленных политических списков, которые участвуют 9 июня в выборах разного уровня, Партия труда Бельгии выделяется именно как левая альтернатива существующему порядку. Наша партия предлагает реалистичную и одновременно радикальную альтернативу тому несправедливому неолиберальному обществу, которое существует, альтернативу, разработанную на научной основе и отвечающую чаяниям большого числа бельгийцев, рабочего класса, всех отрядов трудящихся.

Левая альтернатива предполагает нашу последовательную оппозицию как различным формам национализма и сепаратизма (тем более, мы находимся в ситуации подъёма во Фландрии открыто крайне правых сил), так и фронтальную оппозицию действующему семипартийному правительству Александра де Кро, тому Совету, в которые входят валлонские и фламандские социалисты и «зелёные», подчинившиеся бюджетной дисциплине и неолиберальной политике. Поэтому мы говорим о последовательной борьбе ПТБ – на улицах и площадях, как и в представительных органах власти, против антисоциальной политики, разделяемой, в действительности, партиями левого центра. Мы никогда не ограничивали свою работу исключительно парламентской деятельностью, и в этом наше отличие от левоцентристской стратегии.

Особенность проекта ПТБ также заключается в том, что мы уже длительное время являемся единственным жизнеспособным субъектом бельгийской политики, который представляет общую национальную партию. Мы остаёмся твёрдыми защитниками бельгийского федерализма и считаем, что для людей труда, для обычных бельгийцев раздел нашего общества был бы большой потерей. В этом вопросе также ПТБ несёт альтернативу по сравнению с подходом «классических» партий.

– Ваша партия определяет себя как марксистская, но ПТБ чужда догматизму. Что означает в твоих глазах марксистская партия XXI века?

– ПТБ прошла длительный путь созревания, и мы в своей истории прошли, это правда, разные этапы, включая те, когда сектантство и догматизм, к сожалению, мешали нам продвигаться вперёд. К слову, сегодня наши буржуазные и социал-демократические оппоненты постоянно вслед нам пытаются сделать «исторические открытия», делая отсылки насчёт того, что наш социализм «пришёл» из Китая или Северной Кореи. Но мы обращены вперёд, а не назад.

Исторически марксизм был руководящей силой бельгийского рабочего движения ещё в последние десятилетия XIX в. Мы не отказываемся от исторического наследия Бельгийской рабочей партии, профсоюзов, коммунистического движения, но одновременно мы действуем сегодня и поэтому марксизм обязан соответствовать тем изменениям, которые происходят в мире и Европе. На мой взгляд, ни методология марксизма, ни его критика капитализма и его язв не устарела, но за последние полтора века капитализм приобрёл также новые черты, которые надо учитывать. Также надо учитывать историю ХХ века, включая «холодную войну» и причины победы западного, то есть, капиталистического лагеря.

Я убеждён, что настоящая марксистская партия это не те, кто в кабинетах провозгласил себя «сознательным авангардом рабочего класса», но те, кто реально и ежедневно на деле борются за права трудящихся, за интересы рабочего класса. Наш главный политический лозунг таков: «Сначала люди, а не прибыль!» Классовая партия в XXI в. должна обладать внутренней связностью, уметь одинаково эффективно работать в представительных органах власти и бороться в мире труда, в социальной, общественной сфере. ПТБ училась этому многие годы, и я надеюсь, что сегодняшний наш подъём свидетельствует о том, что мы научились соединять теоретические, идеологические знания с каждодневной практикой.

Мы уделяем огромное внимание политической подготовке членов и сторонников ПТБ. В партию приходят люди из разных социальных и этнических кругов, с разным уровнем подготовки, поэтому базовые знания марксизма, социализма необходимы и дело партии заботиться об этом. Здесь речь идёт и о международном измерении; будучи партией интернационалистов, члены ПТБ должны понимать не только что происходит в их общине или даже на федеральном уровне. История показывала и не раз, что игнорирование интернационализма дорого стоило левому движению на разных отрезках времени.

– Какие бы основные факторы политического подъёма или успеха ПТБ ты выделил прежде всего?

– По правде, говоря, если мы находимся на стадии постоянного расширения численности партии и мы за десять последних лет выросли в три раза, до 25 тысяч членов Партии труда, если регулярно растёт влияние нашей партии в различных социальных организациях, включая профсоюзы и ассоциации безработных, если, наконец, предвыборные опросы во всех сообществах Бельгии оценивают наш электоральный рейтинг от 12 до 20 пунктов, тогда термин «успех» может быть применён. Но я убеждён, как говорит мой друг и соратник евродепутат Марк Ботенга, «главное – никогда не останавливаться».

Как-то на одном политическом собрании к нам пришла очень пожилая женщина, домохозяйка, она подала заявление о приёме в партию и когда её спросили почему, она просто ответила, что вы – народная партия, и я хочу поэтому тут участвовать… Я уверяю тебя, что дело здесь не столько в идеологии, сколько в практике, хотя я убеждён ещё вот в чём: общество будущего, то, что мы называем социализм 2.0, должен быть притягательным и воодушевляющим.

В Бельгии действовало очень много структур, которые находились под флагом марксизма, хотя последние коммунистические депутаты исчезли из федерального парламента в 1985 г. Но почему именно у нас получилось, если можно так сказать, реабилитировать марксизм, антикапиталистическую левую идею? Потому что мы делали и делаем ставку на каждодневную упорную работу в трудовых коллективах, кварталах, социальных организмах. Именно ПТБ запустила в своё время кампанию «Медицина для народа», благодаря которой бесплатная и эффективная медицинская помощь была оказана скромным семьям, трудящимся, беженцам и иммигрантам. Именно наши активисты были в первых рядах антирасистских и антифашистских манифестаций против крайне правой опасности. Ты вряд ли увидишь депутатов, чей мандат исчерпан, которые возвращаются на свой завод или фабрику, к своему автобусу или поезду…в других партиях таких нет, но все знают, что рабочие депутаты и советники от ПТБ делают именно так.

– ПТБ представляется (и является, разумеется!) партией левой альтернативы. Как это проявляется в социальной и экономической областях?

– Я хотел бы обратить внимание уважаемых русских читателей на то, что, даже находясь в оппозиции мы в парламенте добились принятия различных проектов о снижении громадных депутатских пособий, уменьшении налога на добавочную стоимость (НДС), повышения пенсий для малоимущих, что показывает тот факт, что даже буржуазные деятели иногда прислушиваются к нашим инициативам. Но сущностно ПТБ предлагает как раз антибуржуазную, антикапиталистическую альтернативу!

Вообще мы выступаем за то, чтобы бельгийское федеративное государство вернулось в социальную сферу и взяло на себя ответственность за реализацию решительной социальной политики; таким образом, вопрос о перераспределении ответственности за социальную политику по оси «государство – сообщество» обязательно встаёт в повестку дня. Мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что децентрализация в этой сфере привела к многим гибельным последствиям, в частности для валлонских территорий. И сегодня гражданское общество понимает это.

ПТБ призывает в своей электоральной программе положить конец НДС на базовые продукты и продовольственные товары, поднять размер заработной платы в различных секторах экономики (конкретнее, мы считаем, что оплата труда должна начинаться от 17 евро в час),улучшить уровень социальной защиты самостоятельных работников, добиться изменения пенсионного законодательства, отказавшись от отвратительной идеи заставлять людей работать после 65-летия и повысив размер минимальных пенсий до 1850 евро. Если мир труда следует ограждать от дополнительных налогов, то бельгийские миллионеры, владельцы банков, крупных компаний или шикарных яхт, на наш взгляд, могут оплачивать сверхналог на общественные нужды.

Партия труда исходит из того, что экономика, равно как и социальная сфера не могут функционировать лишь исходя из целей рентабельности и капиталистической конкурентоспособности. Вопросы защиты окружающей среды, реновации жилищного фонда и транспортной инфраструктуры, равно как, например энергетика или обеспечение водой – это пункты общего и общественного интереса, поэтому для нашей партии вопрос защиты и развития общественного сектора – один из основополагающих. Кроме того, нельзя жить только интересами сегодняшнего дня. Бельгия будущего нуждается в инновациях; вот почему мы ставим задачу создания в стране Общественного инвестиционного банка.

– Когда в 2015 г. я впервые лично познакомился с представителями ПТБ, товарищ Бодуэн Деккерс, тогда руководитель вашего международного отдела, пошутил, что для бельгийской буржуазии ПТБ является главным раздражителем, поскольку ваша партия отвергает тот тип «европеизма», который традиционно принимается бельгийскими политическими элитами. Это расслоение сохраняет свою актуальность?

– Очевидно, что да, поскольку мы всегда боролись за Европу граждан и народов, Европу людей, но против авторитарной, неолиберальной Европы, без гражданского контроля, но приносящей сверхприбыли богачам и компаниям. Как интернационалисты, мы не против Европы, наш подход кардинально отличается, скажем, от той модели, которой следуют крайне правые и правонационалистические партии. Но скажем ясно: если сегодня в опросах в нашей стране и во Фландрии впереди партия «Фламандский интерес», это прежде всего из-за политики либерально-социалистического правительства, в том числе из-за их европейской политики, абсолютно адаптационистской и нерешительной.

Европа сегодня имеет глубочайшие проблемы и это проблемы курса. Если христианская демократы, либералы и социал-демократия договорились в тиши брюссельских кабинетов, это не значит, что европейцы, что народы тоже всё это принимают, говорим ли мы о политике жёсткой экономики, ужесточении иммиграционной политики или о невиданной ранее ремилитаризации в Европейском Союзе. Это правда, что почти все парламентские партии в нашем государстве говорят «да» такой Европе и любых оппонентов обвиняют в национализме и изоляционизме. Но бельгийские трудящиеся знают, что мы предлагаем совершенно иную альтернативу, предполагающую решительную демократизацию европейских институтов, радикальный пересмотр социальной политики, осуществление амбициозных европейских инфраструктурных проектов.

Правда, ещё не поздно остановить марш крайне правых и ксенофобских сил, но для этого нужна воля. В таких условиях навязывание «еврофедерализма» не только контрпродуктивно, но это идёт вразрез с чаяниями наших народов. На взгляд нашей партии, необходимо прибегать к инструментам юридически обязывающих европейских референдумов и все новые основополагающие политические инициативы на уровне ЕС решать исключительно через национальные референдумы.

– Наконец, я хотел бы спросить о позиции ПТБ в отношении российско-украинского конфликта и о том, как вашей партии в целом видятся перспективы международной безопасности?

– На самом деле, мы, в ПТБ, ещё с 2000 г. достаточно негативно оценивали политику Путина и то, что его внешняя политика в конце концов переросла в агрессивные действия, с точки зрения классового марксистского анализа, закономерно. Пользуясь случаем, я хотел бы высказать слова дружбы и солидарности в отношении тех активистов в вашей стране, которые в сложнейших условиях продолжают бороться за мир и гражданские права!

Вместе с тем, нельзя не констатировать, что политика Соединённых Штатов и европейских стран в отношении Украины была сугубо эгоистической и я бы ещё сказал – провокационной. Соединённые Штаты в явном геополитическом выигрыше от этой ситуации, но я не считаю, что страны ЕС тоже. Наоборот, европейские народы заинтересованы в достижении прочного и справедливого мира.

Мы с самого начала осудили российскую операцию и, с нашей точки зрения, аннексия украинских земель неправомерна, это противоречит принципам международного права. Что необходимо? Справедливый и прочный мир, который бы закрепил право на безопасность как Украины, так и Российской Федерации. К огромному сожалению, Европейский Союз и ключевые страны ЕС сейчас на этот мир просто не работают. Нас бросают в пекло «военной экономики» и ремилитаризации, но это не то, что нужно европейским трудящимся и народам! Вообще, политика ЕС в отношении России неэффективна, это уже всем понятно. Санкционная политика, очевидно, не удалась, от неё и её последствий наши экономики имеют множество проблем как экономических, так и социальных. Зависимость Европы от США становится всё более крепкой, это тоже одно из последствий «украинской» войны.

Но когда мы говорим о всеобщей коллективной безопасности, мы думаем не только об Украине. Имеются грандиозные проблемы в Африке, турбулентна ситуация в Восточной Азии, мы сегодня имеем новую войну на Ближнем Востоке, наконец. Капитализм не только в прошлом, но именно сегодня несёт войны и разорения – это огромный вызов для всех народов. Но без установления новых всеобщих правил на глобальном уровне такая ситуация лишь продолжится…

– В завершение, я бы хотел пожелать ПТБ успеха на всеобщих выборах. Я уверен, сегодня очень многие бельгийские рабочие и трудящиеся могут с уверенностью сказать: «У нас есть своя партия, и это Партия труда Бельгии!»

– Спасибо, мы ежедневно работаем во имя этого.

Интервью брал РУСЛАН КОСТЮК