

«Как мы боремся, так мы и живём»: интервью с Интернационалистической коммуной Рожавы

На протяжении более 10 лет на севере Сирии существует курдская автономия Рожава, которая подвергается нападениям как со стороны радикальных исламистов, так и со стороны целых государств – Турции и Сирии. Север Сирии подвергается бомбардировкам турецкой авиации, турецкая армия проводит военные операции в регионе, разрушая инфраструктуру Рожавы и убивая мирных курдов и курдянок. Находясь в таких ужасных условиях, Рожава продолжает жить, продолжает бороться за эгалитарное, социалистическое и свободное общество. Курдское национальное движение уже давно вышло за рамки национальных государств и стремится интернационализировать движение в борьбе за мировую коммуну. В 2017 году активистами из Рожавы был создан проект «Интернациональная коммуна», которая борется за свободный мир не только на севере Сирии, но и во всем мире. Организация занимается образованием левых активистов, пропагандой социалистических идей и организацией левых инициатив во всем мире. Независимая журналистка и хороший друг коммуны Айша взяла интервью у членов интернациональной коммуны Рожавы специально для Рабкора.

— Поговорим об истории становления Интернационалистической коммуны Рожавы. Каковы были ключевые факторы, которые привели к созданию Коммуны и её принципов?

— Идея интернационализма лежит в основе курдского освободительного движения и идеологии Рабочей партии Курдистана (РПК). Возможно, нашему читателю уже известно, что эту борьбу начал Абдулла Оджалан в Северном Курдистане, регионе, оккупированном Турцией, которая с момента своего основания привела к нескольким массовым убийствам курдов, за которыми последовала политика отрицания, а также ассимиляция местного населения.

Когда Абдулла Оджалан начал работу над созданием движения, некоторые из его близких товарищей были социалистами турецкого происхождения, считавшими, что только братство и борьба с колониализмом могут привести к изменению общества на Ближнем Востоке. Когда в 1977 году был убит турецкий товарищ Хаки Карер*, было принято решение о создании революционной партии РПК, чтобы оправдать его наследие. В 1986 году в горах Курдистана погиб шехид Азиз, первый арабский борец за свободу, принятый в ряды РПК, а в 1996 году Андреа Вольф**, немецкая участница партизанской борьбы, была убита турецкими военными. В начале 90-х годов, когда РПК готовилась к революции в ливанских тренировочных лагерях, созданных палестинскими борцами за свободу, 11 членов РПК отдали свои жизни, сражаясь бок о бок с ними против Израиля.

В своих трудах и идеологических оценках Абдулла Оджалан постоянно указывал на интернационалистический аспект борьбы, на создание социалистической личности и образа жизни, способных послужить делу всего человечества.

В 2012 году началась Рожавская революция, и сотни молодых людей со всего мира приехали в Рожаву, чтобы бороться против ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) и за освобождение Кобани. В революционном молодежном движении тогда велись дискуссии о том, как организовать не только интернационалистов для решения военных задач, но также усилить обмен с другими революционными силами по всему миру и познакомить их с парадигмой и философией Абдуллы Оджалана, которые и заложили основу революции.

Товарищи Майкл Пансер и Багер Нуджиян, павшие в бою в горах Южного Курдистана (2018), были инициаторами дискуссии об организации интернационалистов в Рожаве. Они стремились помочь людям понять революцию и извлечь из неё ценные уроки, в том числе для борьбы на своей Родине, а также для укрепления связи между Рожавой и другими революционными молодёжными движениями. Для этой цели было приложено много усилий, проведено много дискуссий и организационных процессов с товарищами из разных уголков мира. С тех пор Интернационалистическая коммуна развивалась в различных сферах деятельности и налаживала связи по всему миру, занималась экологическим активизмом на местах и ​​играла ключевую роль в кампании «Riseup4Rojava» во время военных действий в Серекание и Гире Спи в 2019 году.

— Какие основные методы борьбы использует Интернационалистическая коммуна?

— Для курдского движения, а, следовательно, и для Интернационалистической коммуны, борьба ведётся как внутри, так и вовне, она ведётся как вместе с нашими товарищами, так и против различных форм системы, она является как идеологической, так и материальной. Принять борьбу таким образом означает рассматривать свою личную жизнь и политические обязательства как одно целое, а не как две отдельные вещи. Как мы боремся, так мы и живём. Поэтому изменение самого себя является фундаментальной частью борьбы. Деконструировать то, чему нас научила система, как она нас сформировала, и в то же время развивать и строить свободную и демократическую личность, революционную личность. На этом основании в качестве методов борьбы можно назвать:

• Образование и самообразование — фундаментальный элемент, позволяющий нам лучше узнать систему, лучше узнать, как бороться, познать реальную сущность демократических сил, нашу историю, нашу силу. Образование — это не просто чтение книг, оно не индивидуально, а понимается как коллективный процесс познания себя, изменения, деконструкции и создания новых идей.

• Критика и самокритика: этот метод применяется для совершенствования и продвижения в борьбе. Этот вид критики, в отличие от системной, задуман не как инструмент нападения, а как возможность конструктивно указать и проанализировать наши противоречия и трудности; внести предложения по их преодолению — как на личном, так и на коллективном уровне. Этот метод также направлен на борьбу с возможной иерархией, ведь каждый может критиковать другого товарища, независимо от рода ответственности.

• Жизнь и работа внутри общества: общество Северо-Восточной Сирии в настоящее время организовано в рамках системы автономной администрации. Эта система основана на демократическом конфедерализме, что является первым подобным примером в истории, произрастающим из долгой истории сопротивления курдского народа капиталистической ассимиляции и геноциду. Жизнь и работа в этом обществе — это уникальная возможность понять, как общество может самоорганизоваться, что для этого необходимо, в чём заключаются трудности, а в чём — элемент силы. Это уникальная возможность понять, как социальная и демократическая революция может произойти и в других местах мира.

• Женская автономия: революция в Рожаве и демократический конфедерализм во многом основаны на освобождении женщин, и для достижения этой цели женская автономия признаётся незаменимым элементом. Интернациональная коммуна также принимает и применяет этот принцип.

• Организация: она необходима, чтобы связать нашу теорию с практикой во избежание создания неформальных иерархий.

• Интернационализм: построение связей с демократической и революционной борьбой в различных частях мира является фундаментальным элементом. Как свобода не может быть достигнута одной частью общества, точно так же она не может быть достигнута только в одной географической области.

— Как Коммуна взаимодействует с местными сообществами и с международными движениями солидарности?

— Коммуна осуществляет множество самых разных проектов. Она работает вместе с автономной администрацией на всех уровнях, с местными и международными политическими и социальными группами, которые разделяют демократические ценности и практику. Например, совместно со школами и муниципалитетами организуются экологические проекты. Товарищи из Интернационалистической коммуны участвуют в мероприятиях и праздниках местных сообществ, инициативах, организованных женскими и молодёжными структурами, посещают семьи мучеников, местные кооперативы. Коммуна также помогает новым товарищам изучать и совершенствовать свои знания курдского языка, чтобы те могли быстрее социализироваться. В то же время Коммуна стремится внести свой вклад в создание нового интернационализма. В этих рамках она работает над созданием связей с другими революционерами. Знание и понимание реальности других географических регионов и их борьбы имеет важное значение для построения солидарности. К примеру, Коммуна организовывала акции солидарности с другими инициативами, такими как экологическая, палестинская и сапатистская.

Международная солидарность важна, но лучшая форма солидарности — это повсеместное развитие локальной борьбы в соответствии с парадигмой демократической современности Абдуллы Оджалана. Когда гегемонистские силы не могут сосредоточить свои силы в одном определённом месте, поскольку революционная борьба возникает повсюду, будет труднее выделить один географический регион или одно революционное движение, и атаковать его.

— Каковы основные проблемы и трудности, с которыми сталкивается Коммуна Рожавы в своей деятельности?

— Если говорить о проблемах безопасности, то главной угрозой Коммуне, как и населению региона, являются различные формы насилия, инициируемые Турцией: авиаудары, нападения на жизненно важные гражданские инфраструктуры, отключение воды и электричества. Эмбарго в отношении региона не позволяет ввозить многие материалы или материалы с высокими затратами, что препятствует реализации многих проектов, например экологических. Стоит упомянуть и международное непризнание Автономной администрации и политические репрессии, которые многие государства применяют к нашим товарищам, которые либо уже состояли в Коммуне, либо собираются приехать в регион для этой цели. Однако трудности могут быть вызваны не только внешними причинами. Борьба, которую ведёт Коммуна, во многом связана с изменением личности. У курдских революционеров есть поговорка: только один процент борьбы ведётся против физического врага, а девяносто девять — против врага внутри вас. Это означает, что влияние либерализма, патриархата и империализма на личность, усвоенное всеми нами через такие институты, как школа, университет, семья и т. д. — это то, с чем нам приходится бороться вместо того, чтобы просто принять это как часть себя. Поскольку социализация внутри капиталистической системы используется для того, чтобы привязать людей к своему образу жизни, создание социалистической личности, способной воплощать революционные ценности и принципы, имеет решающее значение.

— Как Коммуна справляется с геополитическими сложностями и потенциальными внешними угрозами своей миссии?

— При помощи союзничества и анализа глобальной динамики. Для разработки последнего имеют основополагающее значение образование и обучение. Получение знаний в истории, особенно в истории Ближнего Востока, позволяет сформировать понятие о системе, о державах-гегемонах, об их целях и методах. С другой стороны, знание истории и наследия сопротивления даёт нам возможность черпать у них силу и вдохновение.

— Поделитесь историями или примерами людей, которые внесли значительный вклад в Коммуну и революцию Рожавы в целом. Как наследие революционных деятелей чтится и сохраняется в Коммуне и в обществе?

— Список людей, совершивших эту революцию, слишком велик, чтобы даже начать его. Только в различных сражениях против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) и Турции в Рожаве погибло более двенадцати тысяч человек, тысячи получили ранения, и каждый день погибают как мирные жители, так и революционеры. Поскольку существуют попытки, особенно со стороны средств массовой информации, близких к американским империалистам, представить революцию в Рожаве как событие, которое можно рассматривать иначе, чем борьбу РПК во всех частях Курдистана во главе с идеологическим вождём Абдуллой Оджаланом, необходимо упомянуть жертвы, которые были принесены в этой продолжительной пятидесятилетней борьбе.

Курдский народ, который сопротивлялся массовым убийствам, пыткам и ассимиляции всех оккупирующих государств, заложил основу этой революции, создав дух сопротивления, самоуважения и стремления к свободе против империалистического режима.

Как для всего общества Курдистана, которое борется за своё освобождение и демократизацию, так и для Коммуны как части этой борьбы, примером являются павшие товарищи, а также Абдулла Оджалан, который посвятил и до сих пор посвящает свою жизнь этой борьбе. Их бережно чтят и помнят. В революционном народном движении павшие в борьбе товарищи считаются не только потерей, причиной для скорби, но и достойным примером, а также поводом продолжать борьбу. Когда революционер погибает, весь город или община собирается и провожает их на кладбище, независимо от их этнического происхождения, скандируя лозунг «Şehîd namirin», что означает «Мученики не умирают», и выражает, что их усилия живут в деле революции.

Из самой коммуны можно отдельно назвать двух товарищей. Один из них — уже упомянутый ранее Михаэль Пансер из Германии, погибший в 2018 году в горах на юге Курдистана. Он был одной из движущих сил создания интернационалистской работы в Рожаве и много писал о значимости философии Оджалана для борьбы во всём мире. Стоит упомянуть и Анну Кэмпбелл***, известную как Хелин Карачох — мученицу, которая оставалась в Коммуне до того, как отправиться на войну в Африне в 2018 году, где она погибла в результате атак турецких военных самолётов. Когда товарищи хотели удержать её от отправки на фронт, она настояла на том, чтобы пойти, заявив, что её жизнь не более важна, чем жизнь любого другого курдского или арабского товарища, тем самым став блестящим примером для интернационалистов, приезжающих в Рожаву.

— Расскажите о роли женщины в революционной борьбе, а также внутри Коммуны.

— Здесь, в Рожаве, женщины организованы автономно. Это означает, что существует женское автономное пространство, где решения о целях и методах принимаются только внутри автономной группы. Товарищи-мужчины берут на себя ответственность за выполнение необходимых задач, чтобы поддержать автономию в её работе. Товарищи-женщины также принимают участие во всех сферах коллективной жизни, а критика и предложения, выработанные в рамках автономии, могут быть привнесены в жизнь за рамками автономии.

Женская автономия является важной частью идеологии курдского движения за свободу, а, следовательно, и нашей Коммуны. Сознавая, как развивался патриархат, влияющий своим менталитетом почти на все части истории и общества, автономия признаётся необходимой для того, чтобы женщины могли развивать себя, своё видение, мысли, методы, решения, свой взгляд на мир, свободный от мужского влияния. История женщин не писалась тысячи лет. В пределах же автономии женщины могут восстановить свою историю и противостоять попыткам системы разделить и противопоставить женщин друг другу, выстраивая вместо этого крепкие отношения. Автономия направлена ​​​​на поддержку женщин в развитии революционной личности, общих взглядов и совместного поиска решений проблем женщин. Автономия также способствует процессу разрушения патриархата, на который повлияли и женщины. Понимание того, откуда взялось наше представление о женщине, о женственности, как формировались эти модели, отказ от них и нахождение самостоятельно нового определения того, что такое жизнь, что такое женщина, что такое свобода, также является важной опорой автономии. В рамках автономии женщины также разрабатывают свои собственные способы и методы совместной организации, руководства различными работами, развивают свой дух инициативы, который так часто пресекается в системных рамках. Женщины могут вновь обрести свою силу, тем самым внеся вклад в коллективную борьбу. Но стоит понимать, что автономия — это не сепаратизм. Мы считаем, что женщины и мужчины должны бороться вместе, и для этого важно признать существующие различия и работать над построением свободной идентичности — личности, которая необходима в борьбе за свободную и демократическую жизнь. Женская автономия не стремится «учить» мужчин. Мужчины сами должны сделать борьбу с патриархатом своим приоритетом. В этих рамках они признают видение, мнения, оценки, критику и перспективы автономии как фундаментальный и значимый вклад в борьбу.

— Как Коммуна продвигает и защищает права женщин и гендерное равенство в регионе?

— Мы работаем вместе с местными структурами, такими как «Jineoloji», «Kongra Star», женскими офисами Автономной администрации, а также в области искусства и культуры. Коммуна поддерживает инициативы, организованные для поддержки женского движения в регионе.

— Расскажите об участии Коммуны в сопротивлении турецкому империализму и вторжениям в регион. Какую поддержку Коммуна ищет у международного сообщества для решения проблем, вызванных турецкой агрессией?

— Несмотря на недавние нападения и вызванные этим нелёгкие жизненные условия, жители Рожавы самоорганизуются и защищают свою землю. Важно понимать, что самооборона является очень важной частью общества Рожавы и его структурной основой. Самооборона не только в военном смысле, но и как повседневная практика построения и углубления общества в отношении политики, образования и культуры. Создание сильных сообществ, которые самоорганизуются и работают вместе, также понимается как самозащита от нападений идеологического и военного характера. Одним из многих ответов на проблемы, возникшие в результате нападений турецкого государства, является создание большего количества коммун и кооперативов. Скажем, в нынешней ситуации коммуны коллективно организуют использование генераторов для устранения перебоев в подаче электроэнергии и решения проблем, вызванных разрушением электростанций.

Сопротивление турецкому империализму является в то же время сопротивлением этой стратегии и, следовательно, борьбой за демократию и свободу на Ближнем Востоке и за его пределами. В то же время турецкий фашизм также опирается на империалистические силы в финансовом, техническом и дипломатическом плане. Без поддержки этих сил турецкое государство вряд ли могло бы так долго сопротивляться РПК и их партизанским силам. По этим причинам наша стратегия заключается, с одной стороны, в создании антифашистского фронта против турецкого империализма со всеми демократическими и революционными силами для противодействия турецкой пропаганде, прямых или косвенных атак на сторонников и коллаборационистов, как мы можем видеть в кампании «RiseUp4Rojava» и распространении идеи демократической нации. Битва при Кобани ясно показала, что народное восстание способно значительно повлиять на ход войны. Турция, будучи страной, во многом зависимой от других сил, имеет своё уязвимое место. Европейские государства, которые поддерживают Турцию в своих интересах, всегда стремятся сохранить маску демократии перед своим народом. Своей оккупационной политикой и отрицанием Рожавской революции как реальной силы демократии и освобождения женщин в регионе Турция усложняет имперским государствам условную легитимность поддержки режима Эрдогана.

По-прежнему есть надежда на наших стратегических союзников. Несмотря на то, что революционные и левые движения повсюду сталкиваются с множеством нападок, мы думаем, что они могли бы сыграть значительную роль в защите Рожавской революции. Мы видели множество акций солидарности против резни, происходящей в Палестине. Эти акции мы считаем важными, и тем не менее, мы критикуем то, что такого рода солидарность не проявляется к людям, которые строят новую, альтернативную систему. Это касается не только Рожавы. Сегодня многие общества находятся в революционных процессах и сталкиваются с попытками уничтожения. В штате Чьяпас, Мексика, существует сапатистское движение, которое является ещё одним маяком надежды для угнетённых людей, подвергающихся сильным атакам со стороны военизированных формирований. Это просто ещё один пример. Люди должны спросить себя: если завтра не будет революции Рожавы или сапатистов, как изменится ситуация с демократическими силами во всём мире? Когда освобождённых земель уже не останется, как будет продолжаться наша борьба в будущем?

Это не вопрос односторонней солидарности, к которой мы стремимся, а призыв ко всем людям поддержать достижения демократических сил, потому что они принадлежат не только народам Северо-Восточной Сирии или Курдистана, но всем, кто ценит свободу.

— Как Коммуна проявляет солидарность с международными товарищами и с другими освободительными движениями по всему миру?

— Она выражается разными методами: от видео солидарности и поздравлений до написания статей об освободительных движениях в других частях света, чтобы повысить осведомлённость, создать связи с ними, а также делиться методами борьбы. Мы также считаем, что философия Оджалана может применяться где угодно, поскольку в своей основе она универсальна.

— Каковы основные цели, надежды и стремления Коммуны в отношении будущего региона?

— Интернационалистская стратегия нашего движения заключается в создании демократической ближневосточной федерации, в которой различные народы региона — курды, арабы, евреи, персы, азербайджанцы, белуджи, армяне, турки, друзы, ассирийцы, христианские меньшинства и многие другие — объединяются ради мирного и свободного сосуществования, преодолевая войны, которые кажутся основанными на религии и этнической принадлежности, но являются выражением имперской политики глобальных и местных гегемонистских сил. Самоуправление Северо-Восточной Сирии является практическим примером того, как это может работать.

Все люди Ближнего Востока должны работать вместе над созданием демократического самоуправления в регионе, которое не следует принципам либерализма, моделируемого западными или восточными капиталистическими гегемонами для эксплуатации ресурсов, открытия новых рынков и создания геополитических форпостов, одновременно преодолевая феодальные и фундаментальные структуры, которые навязываются местными правящими элитами или бандами, поддерживаемыми империалистическими силами. Абдулла Оджалан говорит о возрождении, основанном на собственном наследии региона.

В центре всего этого лежит освобождение женщин, которое станет решающим моментом для создания нового Ближнего Востока. Конечно, это не означает тотальную сексуализацию и объективацию женщины, которую западный либерализм пытается продать под именем индивидуальной свободы. Женщина, которая была практически исключена из всех сфер общественной жизни во имя религии или традиций, восстановит своё положение во всех сферах социальных институтов, от политики до армии, здравоохранения и образования. Это должно произойти с изменением менталитета всего общества, что делает народное образование важнейшей частью этого процесса.

*Хаки Карер (1950, Улубей — 18 мая 1977, Газиантеп) — турецкий революционер, член первого ЦК Рабочей Партии Курдистана, первый мученик РПК.

**Андреа Вольф (15 января 1965, Мюнхен, ФРГ — 23 октября 1998, Чатак, ил (провинция) Ван, Турция) — немецкая революционерка, член РПК.

***Анна Кэмпбелл (1991, Льюис, Великобритания — 16 марта 2018, Африн, Сирия) — британская интернационалистка.

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