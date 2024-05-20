Дайджест новостей на 20 мая
[В мире]
Boeing выплатит $51 млн за нарушения при экспорте и передачу данных Китаю
[Внешняя политика]
Посол КНР объяснил сбои в расчетах с Россией вмешательством извне
ЦБ попросил банки не рассказывать публично о своих международных партнерах
ФТС оценила рост доли стран Азии во внешней торговле России
Почему эмиссара КНДР по мирному урегулированию прохладно приняли в Европе
Китайская провинция Шаньдун намерена укрепить сотрудничество с регионами России
Китайско-российская торговля выросла на 4,7% за четыре месяца 2024 года
[Внутренняя политика]
Что означает выдвижение экономиста Андрея Белоусова в министры обороны
Госдума одобрила в первом чтении освобождение от уголовной ответственности контрактников
[Экономика]
Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля в конце марта
Haval откроет завод по производству двигателей в России
Стало известно, кто и за сколько построит высокоскоростную магистраль Москва – Петербург
[Общество]
Реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора перестал обновляться
Сайты «Госуслуги» и mos.ru работали 15 марта с перебоями из-за желающих проголосовать через ДЭГ
Сотовые операторы ограничили продажу сим-карт на время выборов
[Происшествия]
15 марта при обстреле Грайворона погиб участник белгородской теробороны
Обрушение жилого дома в Белгороде 13 мая после обстрела. Главное
[Образование]
Курс «История религий России» введут во всех вузах с нового учебного года
[Культура]
Интервью с директором музея Булгакова
Неизданный ранее роман Маркеса «Увидимся в августе» вышел в России