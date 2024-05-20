Главная Рубрики События 2024 Май Дайджест новостей на 20 мая

Дайджест новостей на 20 мая

Дайджест новостей на 20 мая
Дайджест новостей на 20 мая

[В мире]

 

Boeing выплатит $51 млн за нарушения при экспорте и передачу данных Китаю 

 

[Внешняя политика]

 

Посол КНР объяснил сбои в расчетах с Россией вмешательством извне 

 

ЦБ попросил банки не рассказывать публично о своих международных партнерах 

 

ФТС оценила рост доли стран Азии во внешней торговле России 

 

Почему эмиссара КНДР по мирному урегулированию прохладно приняли в Европе 

 

Китайская провинция Шаньдун намерена укрепить сотрудничество с регионами России 

 

Китайско-российская торговля выросла на 4,7% за четыре месяца 2024 года 

 

[Внутренняя политика]

 

Что означает выдвижение экономиста Андрея Белоусова в министры обороны 

 

Госдума одобрила в первом чтении освобождение от уголовной ответственности контрактников 

 

[Экономика]

 

Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля в конце марта 

 

Haval откроет завод по производству двигателей в России 

 

Стало известно, кто и за сколько построит высокоскоростную магистраль Москва – Петербург 

 

[Общество]

 

Реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора перестал обновляться 

 

Сайты «Госуслуги» и mos.ru работали 15 марта с перебоями из-за желающих проголосовать через ДЭГ 

 

Сотовые операторы ограничили продажу сим-карт на время выборов 

 

[Происшествия]

 

15 марта при обстреле Грайворона погиб участник белгородской теробороны 

 

Обрушение жилого дома в Белгороде 13 мая после обстрела. Главное 

 

[Образование]

 

Курс «История религий России» введут во всех вузах с нового учебного года 

 

[Культура]

 

В ГМИИ началась реэкспозиция 

 

Интервью с директором музея Булгакова 

 

Неизданный ранее роман Маркеса «Увидимся в августе» вышел в России 

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
20-5-2024 События23
Дайджест новостей на 13 мая
  См. также  
 
 
 