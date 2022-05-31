Социалистические оборонцы сейчас

Неминуемое размежевание левых стало объективной закономерностью текущих политических событий в мире. Для начала, чтобы ясно понять термин «социалистический оборонец», необходимо обратиться к истории. Классический дискурс социалистических оборонцев образца 1914-1917 гг. заключался в безусловной поддержке собственного национального государства. Такие деятели левого движения как: Г.В. Плеханов, К. Каутский (до 1915 года), даже анархист П. Кропоткин стали выступать за оборону собственного отечества в Первой мировой войне. Их идеи, взгляды в патриотическом угаре казались объективно закономерными и популярными среди масс, их же противникам-антивоенным левым удалось организоваться лишь к 1915 году на Циммервальдской конференции. Однако, оборонцы проиграют в 1917 г. радикалам «пораженцам» во многом, из-за того, что они лишь только по форме напоминали социал-демократов или анархистов, носили лишь только название, но по содержанию их дискурс был противоположен марксизму, социал-демократии или анархизму. Потому как дискурс о поддержке национального империалиста выводил мысль о поддержке «меньшего зла». Г. Плеханов или П. Кропоткин писали об исключительной опасности только лишь немецкого империализма. В свою очередь немецкие социал-демократы в парламенте или же К. Каутский (до 1915 г.) говорили об опасности русского царизма, о необходимости освобождения России от самодержавия с помощью немецкой армии. Фактически, обе стороны оборонцев представляли из себя крайние формы идеализма, при которой империалистическая война анализируется не через призму конкретных экономических и социальных факторов ее возникновения (монополизация рынков, борьба Германии, Франции, Англии за передел колоний, борьба России за влияние на Балканах и получения проливов Босфор и Дарданеллы), а через поддержку идеологического обоснования действий одной стороны в дележе мира. Той, которая угодна по вкусу оборонца: будь то это французские республиканские идеалы или освободительные штыки германской армии.

Социалистические обороны в России сейчас

Как мы понимаем, нынешний дискурс радикальным образом не отличается от дискурса прошлого. Мы живем в эпоху империалистических конфликтов, опасность которых с каждым годом все больше увеличивается для нашей планеты, грозит ее полным уничтожением. Наиболее ярким выразителем оборончества сейчас является руководство Коммунистической партии Российской Федерации. КПРФ после 24 февраля наиболее активно выдвигает различные ультрапопулистские предложения, как например: сделать национальным флагом России Красное знамя. Недавно Г.А. Зюганов объявил также о том, что в ближайшее время президент Российской Федерации В.В. Путин подпишет указ о возрождении детско-юношеского движения, идеалы которого будут схожи с советской пионерией. В интернете уже стали шутить: а будут ли драпировать Ленина на знаменах пионеров XXI века? Организацию создали, но ничего левого или социалистического в её идеологии и практике, конечно, нет.

Анализ внешнеполитической ситуации в КПРФ сводится к тезису об освободительной войне, помощи ДНР и ЛНР в войне против «фашистского режима на Украине». В статье Романа Куницына на Рабкоре было хорошо показано желание КПРФ двинуть политику в России влево при помощи соглашения с действующей властью. Это еще давняя мечта Геннадия Андреевича — левоцентристская коалиция в рамках действующей власти и создание правительства народного доверия. Однако, левый поворот Геннадия Андреевича — это лишь попытка поддержания советских образов, эксплуатация ностальгии по «единому социалистическому государству», которые объективно использует сейчас правящий класс. Советские флаги на танках — признак возрождения СССР, восстановление памятников Ленина на Украине — возвращение исторической правды. Однако, внутри страны в КПРФ не замечают драпировки памятнику Ленину в Хабаровске, не замечают культивирование правых идей. И не видят, что никаких прогрессивных реформ — социалистических или демократических российская администрация на территориях, занятых ВС РФ не прооводит и проводить не собирается.

Однако, союзники КПРФ слева недалеко ушли от критикуемого ими объекта. Движение за новый социализм Николая Платошкина заняло аналогичную КПРФ позицию, постулируя такие же тезисы в отношении спецоперации. Знакомый нам еще с сентября триумвират: Платошкин, Колпакиди, Спицын вновь единым фронтом выступают против «украинского фашизма», говоря о неминуемости проведения спецоперации. Удивляет убежденность этих людей в непогрешимости их взглядов. Еще в сентябре они всерьез уверяли, что способны победить на парламентских выборах «Единую Россию», набрать 30 % и провести социалистические реформы, посредством парламента и победы КПРФ! Платошкин вообще обещает победить «Единую Россию» на выборах, а затем в парламенте провести социалистические реформы, даже не меняя президента. Но что-то постоянно идет не так. Реальность оказалась не такой наивной: административный ресурс «Единой России» и оппортунистическая позиция КПРФ предопределили исход выборов. Стоит ли думать, что данные товарищи, уверяя о левом повороте сейчас смогут быть правы впоследствии? Я лично сомневаюсь.

Левый Фронт и Сергей Удальцов также заняли аналогичную позицию. Удальцов и вовсе стал «поддерживать» отечественного производителя. В своем Твиттере он радовался закрытию Макдональдса и ратовал за производство отечественных блинов. Скудость мысли заключается не столько в самом факте поддержки отечественных производителей блинов, сколько в конкретном непонимании факта массового сокращения работников Макдональдса, лишения их работы. А что у нас с импортозамещением в целом? Может ли отечественный производитель в ближайшее время дать необходимое количество рабочих мест? Вот как раз недавно сенатор Клишас и заявил о провале плана по импортозамещению продукции, а месяцем ранее Матвиенко заявляла о том, что «мы гвозди даже свои не производим». Стоит ли в таком случае предполагать, что периферийный, насквозь коррумпированный капитализм способен обеспечить продукцией собственного производства отечественный рынок? Реальность показывает, что нет.

Западные обороны сейчас

Не отстают от российских коллег и западные левые интеллектуалы. Многие европейские левые, такие, например, как Меланшон или лидеры партии «Podemos» предпочли осудить Россию, но в их тезисах и риторике не было направления на безусловную поддержку национального империализма. По традиции мы привыкли к позиции немецких социал-демократов, еще с того момента, когда началась Первая мировая война и сейчас они не стали исключением: полная поддержка поставок вооружения на Украину «ради мира». Но больше всего меня удивила позиция Берни Сандерса и американских социалистов в целом, их риторика. Берни Сандерс и Александра Окасио-Кортес проголосовали за предоставление Украине военных кредитов. Свой выбор оба обусловили тем фактом, что Украине необходимо помочь в борьбе против российского империализма. Как мы понимаем, данные позиции крайне схожи с тезисами о «выборе меньшего империалиста». Не замечать противостояние в данном конфликте империалистических интересов НАТО — с одной стороны и России — с другой, значит фактически не понимать самой закономерности развития капиталистической мир-системы. Соответственно нет смысла выделять большее или меньшее зло, потому как фактически это не устранит конфликт, а лишь только выведет его на новую фазу.

Вывод

Неминуемое размежевание левых будет продолжаться дальше. По мере углубления кризиса и выявления общих проблем во внутренней и внешней политике. Для того, чтобы выявить качественную парадигму, тактику левых сейчас в отношении текущих событий необязательно лезть в тома собраний сочинений Маркса или пытаться с карандашом найти нужную для себя цитату Ленина. Достаточно самого тезиса о том, что внешняя политика является продолжением политики внутренней. Независимо, где она проводится: в США, в Европе, Канаде, Украине или России. Невозможно отделить оптимизацию медицины в Москве и регионах, политику властей во время пандемии и действия властей сейчас. Невозможно отделить подавление протестов в Гамбурге в 2017 году и голосование за предоставление военных кредитов сейчас. Невозможно отделить рейдерскую внутреннюю политику властей ДНР и ЛНР от нынешний действий. И наконец, невозможно отделить развитие периферийного, балканизированного капитализма на Украине от нынешних событий. И этот список можно продолжать до бесконечности. Но это не имеет смысл, главное понять закономерность возникновения и взаимосвязь этих двух притягающихся к друг другу полюсов, которые все чаще будут сталкиваться под воздействием объективных факторов развития капиталистической империалистической системы. И это и есть объективный фактор размежевания левого движения сейчас.

Александр Воробьев