

Речь, из-за которой Варуфакису запретили въезд в Германию

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Сегодня Янису Варуфакису запретили не только посещать Германию, но и участвовать в проводимых в стране видеоконференциях на политические темы. Рабкор решил опубликовать его призыв к гуманности и справедливости в Палестине, из-за которого это произошло.

Янис Варуфакис:

Сегодня министерство внутренних дел Германии издало против меня «betätigungsverbot» — запрет на любую политическую деятельность. Это не только запрет на посещение Германии, но и на участие в политических мероприятиях Zoom, проводимых в стране. На мероприятиях в Германии запрещено даже проигрывать видео с моим участием.

Всерьёз проблемы начались вчера, когда немецкая полиция ворвалась на мероприятие в Берлине, чтобы разогнать наш Палестинский конгресс, организованный Движением «Демократия в Европе 2025» (DiEM25). Судите сами, каким обществом станет Германия, если её полиция запретит приведённые ниже мнения.

Приветствую и сердечно благодарю за то, что вы здесь — несмотря на угрозы, несмотря на полицию во всём обмундировании вокруг этого места, несмотря на немецкую прессу во всеоружии, несмотря на немецкое государство, несмотря на немецкую политическую систему, которая демонизирует вас за то, что вы здесь.

«Почему палестинский конгресс, господин Варуфакис?» — спросил меня недавно немецкий журналист. Потому что, как однажды сказал Ханан Ашрави, «мы не можем полагаться на то, что молчащие расскажут нам о своих страданиях».

Сегодня довод Ашрави стал удручающе сильнее, потому что мы не можем ожидать, что те, кому зажимали рот, которых убивали и морили голодом, расскажут нам о резне и голоде.

Но есть и другая причина: потому что гордый, порядочный народ Германии, скатывается по опасной дорожке к равнодушному обществу, вынужденный ассоциировать себя с очередным геноцидом, осуществленным от его имени, при его соучастии.

Я не еврей и не палестинец. Но я невероятно горжусь тем, что нахожусь здесь, среди евреев и палестинцев, и присоединяю свой голос за мир и права человека для всех с еврейскими голосами, за мир и права человека для всех с палестинскими голосами, за мир и права человека для всех. То, что мы сегодня вместе, является доказательством того, что сосуществование не только возможно, но и то, что мы видим на практике.

«Почему бы не провести еврейский конгресс, господин Варуфакис?» — спросил меня тот же немецкий журналист, воображая, что он умничает. Я приветствовал его вопрос. Ибо если хоть одному еврею где-либо угрожает опасность только потому, что она или он еврей, я буду носить Звезду Давида на лацкане и проявлять свою солидарность — чего бы это ни стоило. Итак, давайте проясним: если бы евреи подверглись нападению в любой точке мира, я был бы первым, кто начал бы агитировать за созыв еврейского конгресса, на котором можно было бы заявить о нашей солидарности.

Точно так же, когда палестинцев убивают потому, что они палестинцы – исходя из догмы, согласно которой, раз вы мёртвый палестинец, значит вы член ХАМАС, – я буду носить свою куфию и выражать свою солидарность любой ценой, чего бы это ни стоило.

Права человека либо универсальны, либо бессмысленны. Держа это в голове, я ответил на вопрос немецкого журналиста вопросами со своей стороны:

Правда ли, что два миллиона израильских евреев, которых восемьдесят лет назад выбросили из своих домов в тюрьму под открытым небом, всё еще держат в этой тюрьме, без доступа к внешнему миру, с минимальным количеством еды и воды, без каких-либо шансов нормальной жизни или возможностью поехать куда угодно, подвергая периодическим бомбардировкам в течение этих восьмидесяти лет? Нет.

Правда ли, что израильских евреев намеренно морит голодом оккупационная армия, а их дети корчатся на полу и кричат ​​от голода? Нет.

Правда ли, что тысячи раненых еврейских детей, чьи родители были убиты, ползут по развалинам того, что раньше было их домами? Нет.

Бомбят ли израильских евреев самыми совершенными в мире самолетами и бомбами? Нет.

Переживают ли израильские евреи полный экоцид той маленькой земли, которую они всё ещё могут называть своей, где не осталось ни одного дерева, под которым они могли бы искать тень или чьи плоды они могли бы использовать? Нет.

Убивают ли сегодня израильских еврейских детей снайперами по приказу государства-члена Организации Объединенных Наций (ООН)? Нет.

Изгоняются ли сегодня израильские евреи из своих домов вооруженными бандами? Нет.

Борется ли сегодня Израиль за свое существование? Нет.

Если бы ответ на любой из этих вопросов был положительным, я бы сегодня же принял участие в конгрессе еврейской солидарности.й

Сегодня нам бы хотелось провести достойные, демократические и уважительные дебаты о том, как обеспечить мир и всеобщие права человека всем — евреям и палестинцам, бедуинам и христианам от реки Иордан до Средиземного моря, — с людьми, которые думают иначе, чем мы.

К сожалению, вся немецкая политическая система решила этого не допустить. В совместном заявлении приняли участие не только ХДС-ХСС (Христианско-демократический союз – Христианско-социальный союз Баварии) и СвДП (Свободная демократическая партия), но и СДПГ (Социал-демократическая партия), «Зеленые» и, что примечательно, два лидера Die Linke (Левые), политический спектр Германии, объединили свои силы, чтобы проследить, что такие цивилизованные дебаты, которые мы поддерживаем, никогда не состоятся в Германии.

Я говорю им: вы хотите заставить нас замолчать, забанить нас, демонизировать нас, обвинить нас. Поэтому вы не оставляете нам другого выбора, кроме как ответить на ваши нелепые обвинения нашими собственными рациональными обвинениями. Вы выбрали такой путь, а не мы.

Вы обвиняете нас в антисемитской ненависти. Мы обвиняем вас в том, что вы лучшие друзья антисемитов, приравнивая право Израиля совершать военные преступления к праву израильских евреев защищать себя.

Вы обвиняете нас в поддержке терроризма. Мы обвиняем вас в том, что вы приравниваете законное сопротивление государству апартеида к зверствам против гражданского населения, которые я всегда и во веки веков буду осуждать, кто бы их ни совершал — палестинцы, еврейские поселенцы, моя собственная семья и т. д. Мы обвиняем вас в непризнании долга жителей Газы снести стену открытой тюрьмы, в которой они находились в течение восьмидесяти лет, и в том, что вы приравниваете этот акт разрушения стены позора, которая заслуживает защиты не более, чем Берлинская стена, к терактам.

Вы обвиняете нас в преуменьшении террора ХАМАС 7 октября. Мы обвиняем вас в преуменьшении восьмидесяти лет этнической чистки палестинцев Израилем и возведении железной системы апартеида на территории Израиля и Палестины. Мы обвиняем вас в том, что вы преуменьшаете долгосрочную поддержку ХАМАС Биньямином Нетаньяху как средства разрушения решения о двух государствах, которое, как вы утверждаете, поддерживаете. Мы обвиняем вас в преуменьшении беспрецедентного террора, развязанного израильской армией против населения Газы, Западного берега и Восточного Иерусалима.

Вы обвиняете организаторов сегодняшнего конгресса в том, что они, цитирую, «не заинтересованы в разговорах о возможностях мирного сосуществования на Ближнем Востоке на фоне войны в Газе». Вы серьезно? Вы с ума посходили?

Мы обвиняем вас в поддержке немецкого государства, являющегося крупнейшим поставщиком оружия после США, которое правительство Нетаньяху использует для резни палестинцев в рамках грандиозного плана, согласно которому достижение решения о создании двух государств и мирного сосуществования между евреями и палестинцами невозможно. Мы обвиняем вас в том, что вы никогда не отвечаете на уместный вопрос, на который должен ответить каждый немец: сколько палестинской крови должно пролиться, прежде чем ваша оправданная вина за Холокост будет смыта?

Итак, давайте внесем ясность: мы находимся здесь, в Берлине, с нашим Палестинским конгрессом, потому что, в отличие от немецкой политической системы и немецких средств массовой информации, мы осуждаем геноцид и военные преступления независимо от того, кто их совершает. Потому что мы выступаем против апартеида на земле Израиля и Палестины, независимо от того, кто имеет преимущество — точно так же, как мы выступали против апартеида на Американском Юге или в Южной Африке. Потому что мы выступаем за всеобщие права человека, свободу и равенство между евреями, палестинцами, бедуинами и христианами на древней земле Палестины.

И чтобы быть предельно ясными касательно вопросов, законных и злонамеренных, мы всегда должны быть готовы ответить:

Осуждаю ли я зверства ХАМАС?

Я осуждаю каждое злодеяние, независимо от того, кто является его виновником или жертвой. Что я не осуждаю, так это вооруженное сопротивление системе апартеида, разработанное как часть медленной, но неумолимой программы этнической чистки. Иными словами, я осуждаю каждое нападение на мирных жителей и в то же время превозношу любого, кто рискует своей жизнью, чтобы разрушить оковы.

Разве Израиль не ведет войну во имя самого своего существования?

Нет, это не так. Израиль является ядерным государством, имеющим, пожалуй, самую технологически развитую армию в мире и арсенал военной машины США за своей спиной. Нет никакого паритета с ХАМАС, группой, которая может нанести серьезный ущерб израильтянам, но не имеет никаких возможностей победить израильскую армию или даже помешать Израилю продолжать медленный геноцид палестинцев в рамках системы апартеида, которая была создана с помощью давней поддержки США и Европейского Союза.

Разве у израильтян нет оснований опасаться, что ХАМАС хочет их истребить?

Конечно, они есть! Евреи пережили Холокост, которому предшествовали погромы и глубоко укоренившийся антисемитизм, пронизывающий Европу и Америку на протяжении веков. Вполне естественно, что израильтяне живут в страхе перед новыми погромами, если израильская армия сдастся. Однако, навязывая апартеид своим соседям и обращаясь с ними как с недолюдьми, израильское государство разжигает огонь антисемитизма, стравливая палестинцев и израильтян, которые просто хотят уничтожить друг друга. В конце концов, действия Израиля способствуют ужасной незащищенности, поглощающей евреев внутри страны и за её пределами. Апартеид против палестинцев – худшая самооборона израильтян.

А как насчет антисемитизма?

Это всегда явная и реальная опасность. И его необходимо искоренить, особенно в рядах глобальных левых и палестинцев, борющихся за гражданские свободы палестинцев по всему миру.

Почему палестинцы не достигают своих целей мирными средствами?

Они так и сделали. ООП (Организация освобождения Палестины) признала Израиль и отказалась от вооруженной борьбы. И что они за это получили? Абсолютное унижение и систематические этнические чистки. Именно это взрастило ХАМАС и возвысило его в глазах многих палестинцев как единственную альтернативу медленному геноциду при израильском апартеиде.

Что следует сделать сейчас? Что может принести мир Израилю и Палестине?

Немедленное прекращение огня. Освобождение всех заложников – членов ХАМАС и тысяч заложников, удерживаемых Израилем. Мирный процесс под эгидой ООН, поддерживаемый обязательством международного сообщества положить конец апартеиду и защитить равные гражданские свободы для всех. Что касается того, что должно прийти на смену апартеиду, то израильтянам и палестинцам придется выбирать между решением о двух государствах и решением о создании единого федеративного светского государства.

Друзья, мы здесь, потому что месть — это бессильная форма горя. Мы здесь для того, чтобы содействовать не мести, а миру и сосуществованию в Израиле и Палестине. Мы здесь, чтобы сказать немецким демократам, в том числе нашим бывшим товарищам из партии «Левые», что они достаточно долго покрывали себя позором, что две ошибки не дают одного правильного решения, и что позволение Израилю избежать наказания за военные преступления не улучшит ситуацию с наследием преступлений Германии против еврейского народа.

Помимо сегодняшнего конгресса, мы обязаны изменить ситуацию в самой Германии. Мы обязаны убедить подавляющее большинство порядочных немцев в том, что смысл прав человека в их универсальности. Это «больше никогда» означает «больше никогда» ни для кого. Евреи, палестинцы, украинцы, русские, йеменцы, суданцы, руандийцы — для всех и везде.

В этом контексте я рад объявить, что немецкая политическая партия MERA25, входящая в состав DiEM25, будет присутствовать в бюллетенях для голосования на выборах в Европейский парламент в июне этого года. Она будет бороться за голоса немецких гуманистов, которым нужен член Европейского парламента, представляющий Германию и обличающий соучастие ЕС в геноциде, соучастие в котором является величайшим европейским подарком антисемитам в Европе и за ее пределами.

Я приветствую вас всех и предлагаю никогда не забывать, что никто из нас не свободен, если один из нас находится в цепях.

Янис Варуфакис был министром финансов Греции в первые месяцы правления правительства левой партии «СИРИЗА» в 2015 году. Среди его книг «Глобальный Минотавр» и «Взрослые в доме».

Перевод: З. Александриди

Оригинал: https://jacobin.com/2024/04/yanis-varoufakis-germany-banned-palestine-gaza/