Мультиполярный мир Томаса Гоббса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Признаком благополучной и материально обеспеченной камеры в российских тюрьмах является в наше время наличие телевизора, который обычно идет в комплекте с холодильником. Меня телевизор не только не радует, а скорее мучает, о чем я уже не раз писал. Злобно-визгливые голоса пропагандистов буквально режут уши, а пошлый юмор вызывает неудержимые приступы тошноты. Но есть у постоянно включенного телевизора и позитивный эффект. По нему можно получить, говоря ученым языком, представление о доминирующем дискурсе.

Особенно в этом плане мне нравится передача Норкина «Место встречи» на канале НТВ. Здесь вам могут интеллигентно, спокойно и без истерии, характерной для других передач, объяснить, почему правильно и необходимо убивать людей, захватывать чужую землю и отнимать имущество, ограничивая права всех, кто не согласен с действующей властью. Все очень благодушно, с приятной улыбкой, корректно и мило.

Вот во время этой передачи один из приглашенных экспертов объяснил ведущим и зрителям что такое «многополярный мир». Это, по мнению уважаемого эксперта, мир, где нет уже никаких общих правил и моральных ограничений, норм и принципов, а каждый делает то, что ему выгодно и добивается этого в той мере, в какой обладает силой. Остальные участники передачи одобрительно кивали и доброжелательно улыбались. В самом деле, все наконец стало на свои места.

Человеку, немного знакомому с философией, несложно догадаться: такое описание многополярного мира вполне соответствует тому, что Томас Гоббс назвал «войной всех против всех». Подобное положение дел царило в Европе раннего Нового времени и мыслитель XVII века не видел иного спасения от неминуемо порождаемого такой ситуацией хаоса кроме установления жесткого господства одной силы, способной навести порядок даже ценой ограничения чьей-то свободы.

Левиафан, устанавливая свой порядок, гегемон и повелитель выглядит малосимпатично, но Гоббс не видел ему альтернативы. Ведь в противном случае мир погружается в кровавый хаос. Со времен Гоббса необходимость поддержания порядка обосновывала существование гегемонии ведущих держав в международных отношениях, а по мере прогресса цивилизации эти правила оформлялись в договоры и нормы, претендовавшие на то, что обеспечивают не только права сильного, но и защищают слабых, обеспечивают гуманизацию политических практик. На деле, как мы прекрасно знаем, ведущие державы, берущие на себя соблюдение и поддержание порядка, сами то и дело его нарушают, придумывая всевозможные лицемерные отговорки. Тем не менее иметь правила, которые время от времени нарушаются, все же лучше, чем не иметь вообще никаких правил. Это казалось очевидным и признавалось всеми.

Противниками порядка и нарушителями спокойствия были разного рода революционеры, анархисты и радикалы, обещавшие разрушить старый «мир насилья» ради того, чтобы построить новый. Как мы знаем, получалось не всегда хорошо, но не столько из-за разрушения старого мира, сколько из-за того, что строящийся новый мир раз за разом выходил подозрительно похожим на старый. Однако сегодня мы видим совершенно новую ситуацию, когда хаос и дестабилизацию сеют не радикалы и анархисты, выглядящие ныне совсем безобидными, а убежденные консерваторы, отстаивающие традиционные ценности.

Зачастую их риторика звучит почти революционно, поскольку мы постоянно слышим сетования на несправедливость либерального порядка. Сетования, с которыми трудно не согласиться. Но беда в том, что за этим не следует даже мысли о возможности иных социально-экономических отношений. Фундаментальные правила капитализма не только не подвергаются сомнению, но напротив, доводятся до крайности, ибо ничего кроме конкуренции не имеет значения в данном случае.

Однако почему все же традиционалисты и консерваторы сегодня готовы сеять хаос в таких масштабах, о которых не могли бы мечтать даже самые ярые анархисты XIX и XX веков? Ведь у анархистов не было власти, а революционеры, взяв власть, в основном защищались (из-за чего сами быстро превращались в более умеренных государственных деятелей, заинтересованных играть по правилам, защищающим в том числе их право на существование). Иное дело консервативные политики нашего времени. Они обладают реальной властью и ресурсами. А потому и способны развернуть деструктивную деятельность почти без ограничений.

Беда в том, что традиционные практики и ценности, которые пытаются сохранять или восстанавливать консерваторы, уже давно противоречат логике воспроизводства современной экономики и общества. В результате традиционализм оказывается не только уже не идеологией сохранения существующего порядка, но наоборот, превращается в инструмент разрушения.

Современный либерализм гораздо больше соответствует культурной логике позднего капитализма, о которой писал Фредерик Джеймисон. Другой вопрос, имеет ли смысл защищать эту идеологию и эту логику. И дело тут не в безумных эксцессах современного либерализма с его культом меньшинств и демонстративным игнорированием интересов и потребностей большинства. Условия жизни, общественные возможности и потребности продолжают меняться, либеральная идеология в той форме, какую она приняла к началу XXI века, находится в кризисе.

Ответом на этот кризис, конечно, является не режим тотальной конкуренции в сочетании с репрессивным подавлением всех, кто не готов придерживаться «традиционных ценностей». Война всех против всех, которую проповедуют идеологи «многополярного мира» означает конец не только либеральной цивилизации, но и вообще всякой цивилизации. Общество, да и международные отношения давно уже нуждаются в изменениях, в основе которых может лежать только новая культура кооперации и солидарности, без которых просто невозможно будет решить многочисленные проблемы, стоящие уже не только на национальном, но и на планетарном уровне. И вряд ли ответом на эту ситуацию может стать появление нового, теперь уже глобального Левиафана. Ответ надо искать в социальных преобразованиях, которые позволят преодолеть как и индивидуалистическую логику современного либерализма, так и тоталитарную агрессию новейшего консерватизма.

11.04.24 Зеленоград СИЗО-12