Фильм «Сердце Пармы»

или проклятие писателя Иванова

Из современных русских писателей моя тройка лучших — Пелевин, Сорокин, Водолазкин. Каждый прекрасен по своему. Пелевин — остроумный трюкач и манипулятор. Сорокина отлить в граните за правдивость его персонажей. Водолазкин — золотое перо, пишет очень красиво. Если бы не его дремучий антисоветизм, цены бы не было.

Алексей Иванов никогда не станет классиком, но он безусловно символ эпохи. Его тексты — готовые сценарии. По ним снято достаточно теле и кино мусора. «Географ глобус пропил» — роман и фильм, «Сердце Пармы» — роман и фильм, «Тобол» — роман и телесериал и прочая дрянь.

Какая моя главная претензия к автору? Иванов не умеет делать концовки у своих романов. Но не всегда… Давайте разбираться. Но не по порядку.

«Общага-на-крови». Роман про советское студенческое общежитие, которое периодически собирает кровавую жатву. Оно как идол — требует жертвоприношения. Молоденькие красавицы с удивительной регулярностью сигают с крыши. Попавшие туда люди не могут вырваться, они увязают. Гнетущая атмосфера разлагает будущих строителей коммунизма. Боже, что за чушь! Я жил в то же время и в таком же типе общежития (квартирного типа — разбитое на блоки, по 5 комнат на одну кухню, один душ и два туалета). Была весёлая, прекрасная анархия с элементами самоуправления.

Студент с погонялом «Отличник» пытается разобраться в неисповедимых господних путях. Это не сарказм и не преувеличение. В романе есть евангельские пасхалки. И когда он распутал весь клубок — он спрыгнул с крыши. Такой поступок очевиден только для автора.

«Тени тевтонов». Фэнтезийный роман соединяющий Средние века и Вторую Мировую войну. К прочтению рекомендуется. С богатым сюжетом, объёмными и живыми персонажами. В книге много звуков и запахов. Только не читайте последние страницы.

С XV века до 1945 года польский род Клиховских проклят. И пока они не добудут реликвию крестоносцев — Меч Сатаны «Легуэт», не будет им покоя. И дьявол из века в век водит их по кругу. В мае 45-го профессор Клиховский попадает в немецкий Пиллау. Он ловко лавирует между советскими солдатами и немцами. Цель близка.

Любовная линия советского рядового Володи и немки Хельги красива и правдива. Она становится основой сюжета. Читатель захвачен решимостью уверенного в своей правоте Володи, и беззащитностью Хельги. Коварство прячущихся в городе фашистских недобитков мешает их счастью.

Но тут наступает типичный ивановский конец. Пара превращается в сукуба. Отец девочки — старый лоцман Лютерс замыкает электрические контакты Легуэтом. Раздаётся мощный взрыв. Подземный тоннель обрушен вместе с влюблёнными. Сам старик оказывается замурован. Фашистский босс убегает на подводной лодке. Бафомет костерит профессора за то, что тот пытался найти параллели этой истории с прошлыми веками. А разве не про это была книга?

«Золото бунта». Эта книга мне очень близка. Ибо я провёл своё детство на берегу «Горной Мсты», по которой во времена Петра гнали караваны барж. А я с друзьями не раз сплавлялся на автомобильных камерах по всем порогам и перекатам.

И так, роман с элементами фэнтези. События происходят в восемнадцатом веке, на берегах бурной реки Чусовой. Молодой сплавщик Осташа проходит через адовы муки, чтобы доказать, что не его отец украл казну Пугачёва (Золото бунта). Весь роман он говорит, что ему важна репутация. Но в конце его, как подменили. Ради клада он убивает кучу людей, которые доверились ему. Что за странный метаморфизм на последних страницах? Самая необоснованная концовка.

«Псоглавцы». Книженция с элементами фэнтези. Действия происходят в наши дни. Один дэнжеролог отправляет «научную» экспедицию в глухую деревню. С целью отодрать от стены в храме фреску святого Христофора. Три парня Кирилл, Валерий и Гугер (игровой ник) попадают в атмосферу ненависти и насилия. Короче — обычная русская деревня… Но в этих местах, благодаря симбиозу святого Христофора и Сталинского ГУЛАГа, за порядком следят псоглавцы. Это такие НКВДешники превращающиеся в разъярённых псов. Вроде пока всё логично? Любовная линия — Кирилл и несчастная девушка Лиза. Коварство прячущихся в лесу сталинских недобитков мешает их счастью. Девушку надо вывести на большую землю. Два оборотня — на протяжении двадцати страниц — гонятся за ними по пятам. А в конце оказывается, что это были коллеги Кирилла — Валерий и Гугер. Автор объясняет, что псоглавцы — это ментальные стражи, которые не дают человеку вырваться из своего сообщества. Поэтому Лизу не выпускали из деревни свои псоглавцы, Кирилла не выпускали его коллеги… Хотя Кирилл с ними познакомился перед самой экспедицией и к никакому единому комьюнити они не принадлежали. И причём тут ГУЛАГ?

«Бронепароходы». Самый свежий роман. Издан в конце января 2023 года. Кринж! Или по русски — СТЫДОБИЩА! Иванов пытается заскочить в последний вагон? Сляпано для того, чтобы показывать сериал по этому произведению между «Соловьиными помётами».

События происходят на берегах Волги и Камы в 1918-1919 гг. Благородные Белые Рыцари бьются с грязными красными ублюдками.

На первых же страницах, благородный господин в белых брюках кладет на лопатки ихнего Карла Маркса. «Маркс утверждал, что всё зависит от собственности на средства производства, а Якутов по опыту знал, что всё зависит от качества этих самых средств. То есть от прогресса. Чем прогрессивнее технологии, тем богаче компании, а богатые компании заинтересованы в социальной справедливости». Само собой! Благородство этих людей очевидно: «Золотой запас империи (не надо читать ФНБ) должен принадлежать всему народу. Даже тем, кто сейчас сражается против нас». Или ещё: «Для большевиков социализм – инструмент для захвата власти». А для вас, господа, что такое социализм?

Против благородных интеллектуалов — подзаборные твари. Чекист, садист, лентяй, бездарь Ганька Мясников справедливо рассуждает: «Он не сомневался, что Свердлов одобрит его дерзость. С ним, с Ганькой, «товарищ Андрей» был одного поля ягода, только сумел выскочить наверх». Их женщины — «Маркитантки половой революции» оргазмируют от децимаций. Откуда ОНИ берут эти истории? Им бабушки их рассказывали?

Гражданская война и каждый занят своим делом. Кто-то спасает свою шкуру, кто-то спасает Великого Князя Михаила, кто-то спасает золотой запас империи, Ротшильды топят Нобелей. Азербайджанский супермен Хамзат Мамедов убивает только ради прогресса. А безупречные английские воины несут «Бремя белого человека».

Но господин Иванов не занят разжиганием розни в столь трудные для отечества времена. В последней четверти романа красной линией проходит примиряющая всех нас идея, что «каждый человек немного белый, каждый человек немного красный» (англичане не согласятся). Сим победиши!

Концовка ужасна. Девочка Катя, которую все так любят, рожает от убитого Великого Князя Михаила. Это будет последний наследник престола. Очень долго рожает. Она рожает, убивают хороших. Она рожает, убивают плохих. Она рожает, взрываются корабли. Она рожает взрываются городки. Она рожает, убивают второстепенных героев. Она рожает, убивают главных героев. Наконец вмешался Никола Якорник (местный святой).

Ребёнка выносят на солнце и всё прекрасно. Но почему всё так прекрасно? Так долго рожала, что уже 1991г.? Или хотя бы октябрь 1952 г. (д.р. сами знаете кого)?

«Сердце Пармы». Единственный роман Иванова с обоснованным концом. Хороший эпический фэнтезийный роман. К прочтению рекомендуется.

Пересказывать сюжет не имеет смысла. Это как пересказать «Войну и мир» в двух словах. Вы либо смотрели кино, либо читали книгу. Обращу ваше внимание только на концовки двух произведений (фильм и книга).

Концовка книги. Вогульский князь Асыка нападает на Пермь. Его цель — убить Пермского князя Михаила Ермолаивеча. Сотни пермяков гибнут на стенах города во время штурма и от голода, в результате многомесячной осады. Всё описано очень красиво и героически. Но Слава Богу московская рать снимает осаду. И рвёт вогулов. Жена князя Михаила — Тичерть гибнет с нагулянным ребёнком в горящем храме. Самое главное, что Вогульский князь убивает пермского князя. Ибо Асыка — хумляльт, т. е. он бессмертный, до тех пор, пока не выполнит свою миссию. А его миссия — покарать всех, кто причастен к похищению вогульской святыни (Золотой Бабы). Ну красивая же концовка!

Концовка фильма. Униженный Иваном III, Пермский князь Михаил Ермолаевич в своём смирении объединяет вокруг себя всех, кто ненавидит Московию. Великий духоподъём! Это для чего? Кто заказчик?

Единственная хорошая концовка романов заруинена. Если по просмотру фильма я мучился вопросом, как же Иванов согласился на такую переделку? То после прочтения «Бронепароходов» таких вопросов нет. «И вашим, и нашим за копейкуспляшем». Он символ эпохи…

Пару хороших слов в конце. Романы «Сердце Пармы», «Золото Бунта», «Псоглавцы» происходят в разные времена и не являются продолжением друг друга. Но их объединяет место где они происходят и духовные маячки (пасхалки для староверов). Это очень мило и приятно для внимательного читателя. К прочтению рекомендуется.

Всего вам доброго.

Критик Козлов