Человек, которого не было

(С) Я был призраком. Я не видел никого, и никто не видел меня.

В далеком 1942 году, тогда ещё неизвестный Альберт Камю, создал свой первый роман, ставший впоследствии мировой классикой. “Посторонний”, экзистенциальное произведение написанное простейшим, можно даже сказать “топорным” но зато очень понятным и доступным языком. Спустя шестьдесят лет, братья Коэн частично воплотили ключевые мысли и идеи романа в нео-нуарном, черно-белом фильме “Человек которого не было”. Несмотря на временную пропасть между книгой и фильмом, поднимаемые в них темы кажутся более актуальными именно в наше время.

И книга и фильм показывают нам человека, словно безвольно плывущего по течению, без возможности зацепиться за отсутствующие моральные ориентиры, цели, устремления или идеи. Человека неспособного ответить на крайне важный, движущий вопрос. Зачем? Безучастно пожимая плечами, он отвергает предложение о повышении на работе. Сгребает нужные ему предметы в одну комнату, за ненадобностью оставляя в запустении остальную часть дома. И даже появление любящей девушки и предложение о женитьбе, не способно пробудить в герое страсть и интерес к жизни. Герой остается спокойным, молчаливым наблюдателем, способным привыкнуть к абсолютно любой ситуации. Смерть матери, любовь девушки, убийство, заключение в тюрьме – отношение к происходящему выражено простой цитатой.

(С) – В сущности, нет такой мысли к которой человеку нельзя привыкнуть.

В книге, Альберт Камю показывает и общественный взгляд. Герой совершает убийство, однако ключевым фактором для суда становится вовсе не преступление, а его асоциальное отношение к жизни. Когда описывается процесс преступления, присяжные остаются безмолвны. Однако поражаются когда узнают, что герой не только не плакал на похоронах родного человека, но и отправился на следующий день в кинотеатр на комедийный фильм и компании дамы. Полное отсутствие сожаления о содеянном и пренебрежение к сложившимся в обществе моральным устоям, нормам и традициям. Вот, что кажется присяжным вопиющим и куда более чудовищным, нежели убийство человека. Эта, с позволения сказать, социальная аберрация и становится главной причиной, для исключения из общества и списка живых.

(С) – Я уверен, что жив и скоро умру. Да, кроме этой уверенности, у меня ничего нет. Но по крайней мере этой истины у меня никто не отнимет.

В кинофильме братья Коэн достаточно существенно отредактировали и историю и персонажа, добавив ему хотя-бы какие-то проблески причинно-следственных связей в поступках. Если персонаж Камю идет на поводу у происходящего и практически не принимает самостоятельных решений, полностью отдавая себя на откуп случайных событий, то Коэны возможно посчитали, что зрителю очень тяжело будет проникнуться к подобному персонажу не только состраданием, но и пониманием.

Это нельзя назвать мотивацией, однако в их фильме мы хотя-бы понимаем, что стало причиной событий, и можем проследить логическую цепочку. Коэны вплели в кинофильм присущую им иронию, которая впрочем, присутствует и в тексте А. Камю.

(С) – Меня посчитали разумным. Но я не мог понять, почему этот факт являющийся достоинством обычного человека. Становится страшной уликой против обвиняемого!

Однако братья Коэн слегка гиперболизировали иронию. Подобной обработке подверглись и некоторые персонажи, кажущиеся на первый взгляд слегка карикатурными. Однако, что на мой субъективный взгляд самое важное: они добавили в произведение нечто совершенно новое. Надежду. Некий проблеск. Спасательную веревку, благодаря которой можно вытащить себя из болота.

Вследствие происходящих по ходу сюжета потрясений у главного героя появляется некий маячок. Что-то выделяющееся на фоне серого, бесцельного существования. Он находит его в обычной, юной девушке, играющей на фортепиано классические мелодии. Он отдает свои деньги, практически все материальные сбережения, в поддержку этому ребенку которому он никто и ничем не обязан. Он чувствует, что может сделать её жизнь лучше и эта возможность, с легкостью перевешивает прочие его потребности.

Можно сделать вывод о важности целей, идей и устремлений в человеческой жизни. Прекрасно, если они носят созидательный характер. Профессиональные навыки, образование, материальное имущество и прочее, все это может потерять ценность и смысл в отсутствии точки приложения. Разумеется, можно дискутировать и философствовать на тему жизни и смерти. Однако мысль в том, что если человеку есть ради чего двигаться вперед, все упрощает. Нужно направление. И возможно, это и есть один из самых важных аспектов в жизни. Найти то, ради чего стоит жить и бороться.

Сейчас идеи экзистенциализма становятся вновь популярными. Пусть они не выражены философски, но как иначе обозначить жизнь людей, навечно прирастающих к дивану и теряющих всякий интерес к новому? Кажется, это темный тупик и выхода не видать, ведь порой экзистенциализмом пользуются и как щитом, ибо бесцельностью жизни очень удобно оправдывать свои слабости. Однако, как и в фильме братьев Коэн, так и в нашей жизни, эти люди могут схватиться за ближайшую возможность вырваться из бесконечного круга и бросить вызов окружающему их ласковому безразличию мира. Многие заперлись в своих квартирах, спрятались за никами и паролями и порой достаточно лишь проявить чуточку тепла и внимания, чтобы человек понял, что он в этом мире не один и не превратился в “человека которого не было”.

Как совместить несовместимые вещи

Такие как человечность и любовь к человечеству?

Быть честным, но избежать душевных увечий

Остаться в живых и улизнуть от ужасающей вечности?

Нет ничего сложнее и выше

Чем самая обычная любовь к ближнему

Это то, чему не научат даже самые умные книжки

Это то, чего достойны даже падшие и униженные

Д.Ж.

Евгений Лакс