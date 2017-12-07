Антикапитализм в Нижнем Новгорде

Нижегородское антикапиталистическое движение подготовило насыщенную программу на 8, 9, 10 декабря. Такого в Н.Новгороде ещё не было.

Основным гостем мероприятий будет Борис Кагарлицкий, писатель, левый аналитик, политолог, кандидат политических наук, директор Института глобализации и социальных движений, редактор сайта «Рабкор», автор журнала «Скепсис». Борис Кагарлицкий автор таких книг, как «Восстание среднего класса», «Марксизм. Не рекомендовано для обучения», «Политология революции» и других. Только что вышла его новая книга “Между классом и дискурсом. Как левые интеллектуалы служат капитализму” https://id.hse.ru/books/211446046.html

8 декабря, пятница. Начало в городе Бор, лекция для студентов, дискуссия с участием представителей левых политических партий и движений.

Нижний Новгород:

18-00 – Презентация книги «Между классом и дискурсом» в «Я знаю», ул. Ильинская, д.13/2 (Набережная Федоровского, радиусный дом). Приглашаются СМИ, читатели, все интересующиеся политикой.

9 декабря. Нижний Новгород.

С 10 до 14-00 – мега-лекция на тему «Антикапиталистическое движение в России и за рубежом, социально-экономический кризис в России и кризис капитализма в целом, ответы левых на вызовы времени», вопросы-ответы Б.Кагарлицкого в «Я знаю», ул. Ильинская, д.13/2 (Набережная Федоровского, радиусный дом).

15:30, То Самое Место (ХраЛММ, Горького, 226). Лекция о мексиканском движении сапатистов и показ фильма “Люди без лиц” с обсуждением.

10 декабря. Полностью в Том Самом Месте на ул. Горького, 226.

11:00. Вступительное слово.

11:30. Лекция Вадима Воронцова, профсоюзного активиста и лидера РКП, на тему “Социальная психология”.

12:30. Лекция Дмитрия Морозова, члена социалистического движения “Искра”, на тему “Актуален ли либертарный социализм?”

14.00. Перерыв

14:30. Лекция Никиты Аркина, активиста ЛевСД, на тему “Буржуазная демократия и левые: препятствие, инструмент или прерванная революция?”

16:00. Лекция Владимира Журавлёва, активиста Левого Блока, “Гошизм сегодня”.

17:30. Презентация книги Кирилла Медведева “Антифашизм для всех”.

Перерыв

19:30. Концерт группы Аркадий Коц.

На протяжении мероприятия будут доступны чай, печеньки и макароны.

Вход на все события свободный, приветствуется free donation (пожертвования).