Вышла новая книга Бориса Кагарлицкого

1 декабря 2017 на книжной ярмарке Non-fiction в Москве состоится презентация книги Бориса Кагарлицкого «Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализма» (М.: ИД ВШЭ, сер. Политическая теория»).

Книга Бориса Кагарлицкого посвящена кризису международного левого движения, непосредственно связанному с кризисом капитализма. Трудности, которые испытывает капиталистическая система, не только не открывают новых возможностей для левых, но напротив, демонстрируют их слабость и политическую несостоятельность. Хотя ритуальные слова о борьбе с капитализмом и защите интересов трудящихся неизменно произносятся, политическая практика давно уже ориентирована на совершенно иные, даже прямо противоположные цели, а воспроизведение политкорректного дискурса становится важнейшим критерием, позволяющим отличить «своего» от «чужого». Проблема в том, что «своими» в итоге оказываются представители либеральной буржуазии, а чужими — рабочие, и вообще любые представители непросвещенных низов, чуждых модным идеологическим тонкостям. Левые смогут вернуть себе прежнее влияние лишь в том случае, если радикально порвут со своей текущей практикой и вернутся к классовой повестке, учитывая сегодняшние интересы трудящихся и всерьез ставя вопрос о борьбе за власть.

Встреча с автором пройдет с 17:00 по 18:00 в пресс-центре выставки. Можно будет приобрести книгу и подписать.

http://www.moscowbookfair.ru/rus/programma/programma-2017.html?sortby=8281&pos=8283